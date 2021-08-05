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Сколько распространенных мифов про гаджеты знаете вы? Давайте обсудим самые распространенные убеждения о смартфонах и узнаем, какие из них верны, а какие нет.

№1 Нужно полностью разряжать телефон перед зарядкой. Миф!

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Аккумуляторы, которые использовались в телефонах примерно 10 лет назад действительно работали дольше, если заряд падал до 0 перед новой зарядкой. При этом современные литий-ионные аккумуляторы лучше держать зарядом между 40 и 80 процентами. Если их постоянно полностью разряжать, они продержатся от силы полгода.

№2 Телефону не нужна защитная пленка для экрана. Правда!

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Первому поколению смартфонов с тачскрином требовалась внешняя защита, чтобы оградить экран от царапин, сколов и трещин. В настоящее время экраны на телефонах довольно крепкие сами по себе, им могут навредить только песок и камни.

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Поэтому если вы не собираетесь проводить много времени на пляже и ронять телефон на асфальт, то защитная плёнка вам не нужна.

№3 Намокший телефон можно высушить феном. Миф, и при этом опасный!

Телефон, конечно, можно высушить феном, но этого не стоит делать из-за угрозы перегрева. Смартфонам не нравятся высокие температуры.

№4 Чтобы высушить намокший телефон, положите его в мешок с рисом. Миф!

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У вас не водонепроницаемый телефон? Не роняйте его в ванную, даже если у вас всегда под рукой мешок риса. Рис действительно впитывает влагу, но только с внешней стороны девайса. При этом крахмал из риса может проникнуть внутрь телефона и окончательно его испортить

№5 Ставить телефон на зарядку на всю ночь плохо. Миф!

Первые телефоны действительно нельзя было заряжать всю ночь, но, к счастью, со временем устройства стали умнее. В современных телефонах есть дополнительные программная и аппаратная защита, которые не позволяют им зарядиться более чем на 100%.

При достижении этой отметки зарядка автоматически останавливается.

№6 После закрытия фоновых приложений аккумулятор будет разряжаться медленнее. Миф!

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Когда вы выходите из одного приложения и открываете другое, первое приложение остается в оперативной памяти, чтобы при повторном входе тут же подгрузить все ваши изменения. Этот многозадачный алгоритм помогает экономить энергию, а когда вы вручную закрывайте приложения, вы тратите намного больше заряда.

№7 Чем больше мегапикселей, тем лучше фотографии. Миф!

Сколько мегапикселей у вашей камеры? В настоящее время можно встретить смартфоны с камерой 48 мегапикселей и более, но при взгляде на его фотографии можно заметить, что даже камера в 12 мегапикселей снимает намного лучше.

Дело в том, что прежде всего важно качество, а не количество мегапикселей. Когда в камеру телефона впихивают слишком высокое разрешение, сенсор с ним просто не справляется.

№8 Нельзя хранить телефон рядом с кредитной картой, так как она размагничивается. Миф!

Некоторые считают, что карта может размагнититься, если рядом с ней будет телефон. На самом деле, магнитное поле телефона далеко не такое сильное. Скорее стоит бояться магнитика на холодильнике.

№9 Использование общественного wi-fi связано с рисками. Правда!

Wi-fi может стать настоящим спасением в отпуске, когда интернет в роуминге стоит бешеных денег, а вы не хотите покупать местную симку. Пожалуй, это единственная ситуация, когда его стоит использовать, но с осторожностью и через VPN.

Никогда не пересылайте личные или финансовые данные, подключившись к бесплатному wi-fi. Помните, что он открыт для всех, включая хакеров, которые могут украсть ценную информацию. WiFi Hotspot, пожалуй, худшее, что можно придумать, потому что он даже не требует авторизации.

№10 4G потребляет больше трафика, чем 3G. Миф!

4G просто загружает данные быстрее, чем 3G, и расходует больше заряда аккумулятора. Тоже касается и 5G.

Поэтому, если вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, то используйте 3G. А если вам нужно быстро скачать файл, то 4G или 5G.

№11 Быстрая зарядка может испортить телефон. Миф!

При быстрой зарядке в ваше устройство передаётся больше электричества, поэтому оно полностью заряжается за половину стандартного времени, а иногда даже быстрее. Пошли слухи, что это может испортить телефон. На самом деле, быстрая зарядка отключается, когда заряд батареи достигает примерно 60 - 80%. С этого момента процесс идёт с обычной скоростью.

В общем, избытка электричества можно не бояться. Единственной проблемой может стать перегрев, но все аккумуляторы со временем изнашиваются.

№ 12 Чем больше оперативная память, тем лучше телефон. Миф!

Вы часто работаете в 5 приложениях одновременно? Если ваш ответ – нет, то вам нет нужды тратиться на телефон с оперативной памятью 8 ГБ. Телефон с четырьмя или тремя гигабайтами оперативной памяти и мощным процессором позволит вам достаточно быстро переключаться от одного приложения к другому.

А большего современным операционным системам и не нужно!

№13 Дисплей 4K необходим для современного телефона. Миф!

4К отлично подойдет для экрана компьютера или телевизора, а на телефоне это выброс денег на ветер. Человеческое зрение не воспринимает что-либо выше разрешения 2k или даже Full HD на таком маленьком экране. Более того, чем больше пикселей у экрана, тем быстрее разряжается аккумулятор.

№14 Смартфон – это источник излучения. Правда!

Но его электромагнитное излучение безопасно для человека.

И нет, между двумя звонящими телефонами нельзя сварить яйцо – это городская легенда. Вам потребуется свыше 7000 телефонов, чтобы хоть чуть-чуть нагреть яйцо.

№15 Во время зарядки телефоном пользоваться нельзя. Миф!

Вы совершенно спокойно можете им пользоваться. Только учтите, что это замедляет процесс зарядки. А вы сами пользуетесь телефоном, стоящем на зарядке, или вы сомневаетесь в безопасности такого подхода?

№16 Телефон заряжается быстрее, когда включён авиарежим. Правда! Но лишь отчасти.

Когда вы включаете авиарежим, ваш телефон перестает соединяться к сотовым сетям и определять ваше местонахождение. Когда эти функции отключены, он использует меньше энергии, и процесс зарядки действительно чуть-чуть ускоряется, но в лучшем случае вы сэкономите 10 минут.

№17 Ваше устройство мешает полётным системам. Правда!

Думаю всех часто летающих пассажиров интересует, правда это или миф. Это правда! Конечно, один телефон не вызовет сбой системы самолёта, но если все пассажиры проигнорируют просьбу переключить телефоны в авиарежим, то это серьёзно помешает пилотам.

Так что лучше не рисковать.

№18 Если достать из телефона sim-карту, вас никто не сможет найти. Миф!

Если за вами кто-то следит, он сможет найти вас даже если вы достанете симку из телефона. Этот трюк может работает в шпионских фильмах, но в реальности вас легко обнаружить благодаря GPS, если вы продолжите пользоваться тем же телефоном.

№19 Телефоны в пластиковом корпусе самые плохие. Миф!

У таких телефонов есть свои плюсы и минусы, но в целом они также хороши, как и телефоны в металлическом или стеклянном корпусе. Стоит отметить, что они дешевле, легче и вряд ли разобьются, если вы их уроните.

Кроме того, пластиковый корпус улучшает приём.

№20 самая безопасная зарядка – оригинальная. Миф!

Производители хотят, чтобы вы в это верили, но на самом деле – это миф, если только вы не выберете копеечный вариант.

Зарядки и кабели сторонних производителей абсолютно безопасны для вашего телефона. В них есть встроенные механизмы защиты, как и в оригинальных. Ваш телефон точно не сгорит!

На этом все!