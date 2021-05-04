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Основные конкуренты Ethereum

С момента своего запуска в 2015 году Ethereum удерживает контроль над сектором смарт-контрактов на блокчейн. Однако в последнее время все большую популярность приобрели альтернативные платформы. Рассмотрим некоторые из них.
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В настоящее время Ethereum – наилучший blockchain для большинства людей, разрабатывающих децентрализованные приложения. Но сейчас часто стали появляться проекты, способные заменить Эфириум.

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После длительной разработки старт фазы 0 Ethereum 2.0 произошел 1 декабря 2020 года. Крупную модернизацию планировали еще с 2015 года. Использование уже имеющегося кода blockchain намного проще, чем создание его с чистого листа. Поэтому большинством бывших разработчиков Ethereum была использована данная возможность для разработки своего личного blockchain. Сможет ли Эфириум удержать свое лидерство?

Cardano 

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Некоторое время платформа Cardano (ADA) была довольно перспективной платформой смарт-контрактов. Его основал бывший соучредитель Эфириума, математик Чарльз Хоскинсон. В 2014 году он решил покинуть проект, после чего занялся созданием некоммерческого фонда IOHK Foundation.

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Популярность эта криптовалюта обрела после обновления Shelly в своей основной сети. Благодаря Shelly появилась возможность ставить ставки. Вообще, Shelly – это лишь один из нескольких этапов обновления Cardano. В марте 2021 года у Cardano вышло новое обновление Marry. Этот хардфорк (что это можно прочитать здесь) дал пользователям возможность создания новых токенов и стабильных монет. Cardano должен представлять из себя масштабируемую цепочку блоков, в которой можно запрограммировать смарт-контракт. Помимо этого, в Cardano хотят внедрить использование модели управления цепочкой, при этом чтобы держатели ADA могли принимать в этом участие.

Предполагается, что со временем Cardano будет предпочтительнее для организационного и финансового секторов. Все дело в Haskell (язык программирования, наиболее подходящий для приложения для бизнеса, а также анализа данных), на котором он и запрограммирован.

Tezos 

Платформу Tezos основали в 2018 году. Его фонд расположился в городе Цуг в Швейцарии, там же находится и Ethereum. Разработкой занимались Кэтлин и Артур Брейтман. За 2017 год Tezos было собрано 232 миллиона долларов через краудфандинг. В первый год существования этого проекта шла постоянная борьба за власть между семьей Брайтманов и Джоханом Геверсом, который занимал пост президента. Спустя несколько месяцев он покинул свой пост.

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Tezos - самая децентрализованная PoS блокчейн-платформа в мире. Так как в Tezos используется консенсус сети DPoS, то его пекари (Baker) могут голосовать за предполагаемые улучшения сети. Каждый пользователь, у которого на балансе имеется больше 8000 XTZ, может стать пекарем. Любым пекарем может быть предложено улучшение сети, и в случае, если оно будет принято, фонд Tezos оплачивает разработку улучшения, а тому самому пекарю начисляется вознаграждение. После того, как улучшение будет разработано, его внедрят в сеть после голосования пекарей. Плюс этого механизма в том, что отсутствуют риски хардфорка, что позволяет и в дальнейшем сети эволюционировать.

Так как у Tezos не прописали верхнее значение количества узлов, то это позволяет ему становиться все более децентрализованным. Со временем он сможет конкурировать с Ethereum 2.0 в области децентрализации безопасности.

Polkadot 

Гэвин Вуд является соучредителем Ethereum. После нескольких лет работы техническим директором Фонда Ethereum он понял, что дизайн Ethereum на самом деле ограничен. Поэтому в 2016 году им был разработан технический документ Polkadot. Такое название было выбрано, так как это шаблон, у которого нет ни начала, ни конца, и который используется в понимании децентрализованных приложений. Криптоаналитическая компании Messari считает, что Polkadot - это blockchain проект, выделяющийся среди остальных конкурентов.

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По данным PolkaProject, на данный момент реализуется свыше 250 проектов: от стейблкоинов до соц. сетей. В то время как интерес к разработке Bitcoin и Ethereum сократился, количество разработчиков с момента запуска увеличилось на 40 процентов. Вместо запуска таких приложений, как Ethereum, при помощи смарт-контрактов, работающих на blockchain, Polkadot дает возможность разработчикам приложений создания своих собственных blockchain. Эти blockchain совместимы. Это значит, есть возможность их взаимодействия с другими blockchain. Это дает разработчикам самостоятельно разрабатывать свой blockchain.

 Например, вам может быть определена комиссия за транзакции или же может быть определена скорость подтверждения определенных транзакций. Поэтому Гэвин Вуд думает, что с помощью Polkadot может быть создано большое количество инновационных продуктов, у которых нет возможности утвердиться среди смарт-контрактов Ethereum. Как пример, он упомянул игры с blockchain или же приложения с blockchain внутри консорциумов.

Другие конкуренты Ethereum

Также, помимо проектов, перечисленных выше, можно также упомянуть про другие ближайшие конкуренты Ethereum. По мнению аналитика UTEX Федора Анащенкова, это Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), а также Solana (SOL). Хоть Ethereum и принес большую пользу, однако у него существует серьезная проблема с масштабируемостью. По данной причине, эти проекты могут стать серьезными конкурентами Ethereum, пока ее разработчики не исправят проблему. Но случится это еще не так скоро, так как все они еще находятся на стадии разработки.

Также он считает, что интересными являются и такие известные токены, как Chainlink (Link), Compound (COMP), Uniswap (UNI), а также Maker (MKR). Стоит обратить внимание и на анонимную криптовалюту. Можно выделить следующие проекты: Monero (XMR), Dash (DASH), а также Zcash (ZEC).

Заключение

Хотя у всех представленных платформ есть свои преимущества, пока никто не смог обогнать Ethereum. Полная реализация Ethereum 2.0 вероятнее всего состоится лишь через несколько лет. За это время все может кардинально поменяться. Хотя, даже если Ethereum и останется лидером, то каждой из перспективных платформ найдется место для их дальнейшего процветания.

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