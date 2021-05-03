Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Что вы слышали о форках криптовалюты? Форки – это такие ответвления от оригинальных цифровых валют (например, Bitcoin или Ethereum), когда создаются новые монеты с некоторыми изменениями функций. Их можно даже назвать клонами оригинальных криптовалют. Вообще, слово fork переводится на русский как «вилка», в программировании означает изменение первичного кода с целью создания проекта. В чем особенность этих форков? Каких видов они бывают? Что нужно о них знать, и как пользователям реагировать на изменения? Давайте попробуем разобраться.

В основе любой крипты лежит цепочка blockchain (это такая цепочка блоков, в которой содержится информация), отличающаяся гибкостью и возможностью вносить изменения. Именно эта возможность и используется разработчиками. Что касается форка, то тут речь идет про изменение правил, которые используются для определения подлинности очередных блоков в цепочке blockchain.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Форки можно разделить на два вида:

хардфорки

сотфорки

Хардфорки

реклама

Первый тип – хардфорки. Это когда происходит расхождение с исходным кодом blockchain, из-за чего происходит создание новых правил функционирования системы, при этом они не совместимы со старыми алгоритмами. Поскольку новые и прежние правила не работают в одной цепочке, получается разветвление сети (отсюда вытекает название hardfork, то есть «жесткая развилка»). Прежняя система также функционирует по установленным ранее алгоритмам, и в то же время в новом blockchain создается новая экосистема. Транзакции прежнего и нового blockchain не совместимы.

На старых узлах, продолжающих использовать прежнюю версию, новые транзакции недействительны. Чтобы заниматься майнингом в новом blockchain, нужно обновиться до новых правил.

Софтфорки

Второй тип – софтфорки. Тут все наоборот: вносятся изменения в код blockchain, при этом продолжается взаимодействие новых алгоритмов с прежними. То есть, это означает, что происходит гармоничное существование новых и старых правил в одном blockchain. Нет разделения цепочки блоков на две разные, не зависящие друг от друга ветви. По сути софтфорк – это косметический ремонт системы, который нужен для ее улучшения.

реклама

Кроме ответвления можно выделить еще один момент, который отличает хардфорк от софтфорка. Если, допустим, в софтфорке обновление не приживается, то инициаторами могут быть отменены внедренные алгоритмы. А вот хардфорком уже так не выйдет: две ветви воссоединиться не могут. Если случилось образование двух ветвей, то могут сложиться три ситуации:

оба blockchain существуют параллельно;

большинство поддерживает хардфорк и прежняя сеть отмирает;

хардфорк не получает поддержку и перестает существовать.

Зарождение новой криптовалюты

Нужно разобраться в причинах появления новых форков криптовалют. Допустим, возникает ситуация, в которой между разработчиками происходит разлад и у них не получается найти прийти к единому решению. В таком случае, их сотрудничество заканчивается, и их сообщество раскалывается на двое.

Например, первая группа голосует за улучшение кода blockchain. Вторая группа с этим не согласна и хочет оставить все как есть. Итак, происходит раскол, и первая группа уходит из проекта, для создания своего собственной криптовалюты. Они берут первоначальный blockchain код, при этом изменяя его на определенном блоке. Так и появляется развилка – форк. После данного блока и появляется самостоятельный blockchain, живущей собственной жизнью, однако у него есть общая история с материнским кодом.

Еще до форка создателями монет сообщается об этом событии в социальных сетях, при этом рассказываются преимущества нового проекта. Также они рассказывают о том, на каком блоке он создается, а также в каком количестве будут начислены монеты тем, кто держит у себя в кошельках оригинальную криптовалюту и т.д.

Новые форки

реклама

Некоторые криптовалюты возникли в процессе хардфорка. Так как, например, у Bitcoin открытый исходный, каждый может его взять и внести в него некоторые изменения, а затем создать новую монету.

Одними из самых знаменитых форков являются:

Bitcoin Сash, который появился благодаря форку Bitcoin в 2017 году, его основная цель – увеличение размеров блока Bitcoin с 1 Мб до 8 Мб.

Ethereum Classic, который появился как ответ на взлом. Большей частью сообщества был выбран хардфорк, дабы отменить его последствия. Однако меньшая часть была за сохранение blockchain. Меньшей группой был сделан хардфорк, а старая цепочка (в том числе и взломанная часть) приобрела название Ethereum Classic.

Некоторыми криптовалютами копируется ПО с открытым исходным кодом в одну валюту, вносятся изменения в данный код, в результате чего возникает новая криптовалюта.

Вот еще некоторые известные форки:

Litecoin

Peercoin

Dash

Dogecoin

Альткоины

Алькоинами называются все криптовалюты, за исключением Bitcoin. Появление Bitcoin произошло в 2009 году, а альткоинов – в 2011 году. Их основная цель – преодоление технических ограничений, имеющихся у Bitcoin, а также расширение потенциала использования технологии blockchain, лежащей в основе Bitcoin и в целом криптовалют.

Альткоины – это сокращение от альтернативные коины. Вообще, само понятие появилось на одном из крупнейших тематических форумов – BitcoinTalk. Наибольшее распространение он получил благодаря статье Стефани Янг в Wall Street Journal. Смысл этого понятия состоит в том, что Bitcoin – первая криптовалюта, а все остальное – альтернативы, созданные с целью его улучшения.

На данный момент существует уже около 2,5 тысяч альткоинов, основная часть которых была создана в 2017 году.

Вообще, алькоины и форки – это понятия весьма размытые. Использования этих понятий можно отнести к одним и тем же проектам.

Вывод

В скором будущем, вероятнее всего, перед нами предстанет еще больше различных хардфорков и софтфорков. Так, например, еще в 2018 году Bitcoin трижды прошел процесс хардфорка, благодаря чему появились следующие форки: Bitcoin Coin, Bitcoin Private, а также Bitcoin Gold.