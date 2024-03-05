Технический директор AMD Марк Пейпермастер объявил в интервью, что в будущем AMD на своих игровых устройствах будет обеспечивать апскейлинг на основе искусственного интеллекта. Его заявление подтверждает, что AMD потенциально перерабатывает свой апскейлер на основе FidelityFX Super Разрешение (FSR), чтобы включить в него решение для апскейлинга на основе искусственного интеллекта, и конкурировать с технологиями Nvidia DLSS и Intel XeSS.

Интервьюер спросил, что Марк хочет, чтобы люди знали о планах компании в 2024 году, на что он ответил:

«Что ж, для нас это важный год, потому что мы потратили много лет на разработку наших аппаратных и программных возможностей для ИИ. Мы только что завершили работу над ИИ, обеспечивающим работу всего нашего портфолио. Итак, облака, периферийные устройства, ПК, наши игровые устройства — мы даем возможность нашим игровым устройствам масштабироваться с помощью искусственного интеллекта…»

Как видно из ответа Пейпермастера, похоже, что AMD реализует AI-апскейлинг как общекорпоративную инициативу, направленную на то, чтобы все свои приложения были оснащены искусственным интеллектом, а не внедряет его с единственной целью — стать более конкурентоспособными в сфере апскейлинга — особенно по сравнению с DLSS от Nvidia. Добавление искусственного интеллекта во весь портфель программного обеспечения поможет увеличить скорость внедрения новых APU, оснащенных NPU.

Тем не менее масштабирование на основе искусственного интеллекта по-прежнему будет огромным сдвигом для FSR, представляя собой следующее крупное обновление технологии масштабирования с тех пор, как FSR 2 выпустила временное масштабирование. Масштабирование с помощью искусственного интеллекта теоретически должно повысить качество изображения FSR по сравнению с его предыдущей реализацией FSR 2, потенциально позволяя FSR добавлять детализацию в сцены, что ранее было невозможно. Благодаря технологии DLSS от Nvidia мы узнали, что средства масштабирования на основе искусственного интеллекта могут делать больше, чем просто повышать разрешение. Они также могут добавлять детали, которых нет даже в исходном разрешении.

В настоящее время существующая технология масштабирования FSR от AMD опирается на пространственный преобразователь, который использует Edge-Adaptive Spatial Upsampling и Robust Contrast-Adaptive Sharpening от AMD. Помимо этого, FSR также использует ряд других функций, таких как преобразование цветового пространства, сглаживание и отображение тонов, чтобы улучшить масштабированное изображение. Увеличение масштаба без использования любого из этих методов приведет к очень размытому изображению.

Пока неизвестно, как AMD будет интегрировать ИИ в FSR. Но есть вероятность, что она может повторить то, что Nvidia сделала со своей технологией DLSS. Если это правда, AMD будет использовать нейронную сеть для экстраполяции данных из игровых кадров, отображаемых в значительно более высоком разрешении, чем 4K. Эти данные затем будут интегрированы в драйверы AMD Radeon для апскейлера FSR AI, чтобы использовать их в качестве ориентира для создания высококачественных изображений в игре.

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Большой вопрос относительно AI-апскейлинга FSR — это аппаратная поддержка. Если AMD создает версию FSR с искусственным интеллектом для своих процессоров XDNA, она может поддерживать только мобильные процессоры серии Ryzen 8000 и настольные APU серии Ryzen 8000. Это оставит большую часть существующего игрового сообщества AMD в стороне, особенно подавляющее большинство пользователей настольных компьютеров, использующих процессоры Ryzen 7000 или старше в сочетании с высокопроизводительными графическими процессорами Radeon.

Пока что остается только ждать больше информации о том, как AMD реализует свою технологию масштабирования искусственного интеллекта. Насколько известно, это может быть просто альтернативный апскейлер, предназначенный исключительно для систем с процессорами XDNA NPU. Но, с другой стороны, это может быть полное обновление масштабирования FSR 2, которое будет работать на всем системном оборудовании.