это карманный компьютер на базе процессора Ryzen 8840U с 7-дюймовым VRR-дисплеем и частотой 120 Гц

Компания GPD, один из наиболее известных китайских производителей портативных ПК, официально представила обновление своего портативного устройства GPD Win Mini 2024 сегодня на X. Среди первых важных сведений, которые были раскрыты, — GPD Win Mini 2024 будет использовать тот же дисплей, что и Asus ROG Ally, а это означает, что он будет иметь поддержку 1080p, 120 Гц и, что более важно для этого портативного форм-фактора, FreeSync Premium и переменную частоту обновления (VRR).

Дело в том, что в Steam Deck на самом деле нет VRR. В качестве компенсации в Steam OS есть несколько встроенных переключателей для частоты обновления и ограничения частоты кадров, позволяющих добиться плавности даже при работе со скоростью ниже 60 кадров в секунду. Благодаря технологии переменной частоты обновления вам не о чем беспокоиться — пока вы находитесь в пределах диапазона VRR, игра должна выглядеть довольно плавно.

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FreeSync Premium также является особенно хорошим решением VRR, поскольку оно имеет компенсацию низкой частоты кадров — функцию, которая дублирует кадры по мере необходимости, когда вы опускаетесь ниже минимально поддерживаемого диапазона VRR, гарантируя сохранение плавности движения во всех сценариях. Для ограниченной мощности портативного устройства это важно и также, должно помочь сэкономить заряд.



В новом Win Mini порт OCuLink заменен обычным портом USB-A. Хотя встроенный USB4 40 Гбит/с по прежнему доступен (примерно эквивалентно Thunderbolt 3), даже собственное тестирование GPD (приведенное ниже) показывает, что это неоптимальное решение eGPU по сравнению с OCuLink (хотя, по общему признанию, Thunderbolt встречается гораздо чаще).

Кроме того, характеристики GPD Win Mini довольно стандартны для портативных устройств Ryzen 7 8840U в этом диапазоне, включая возможность заказать его с твердотельным накопителем NVMe Gen 4 емкостью до 2 ТБ (минимум 512 ГБ). По умолчанию он также поставляется с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 6400 МТ/с, что должно быть достаточно как для процессора, так и для iGPU.

Наконец, GPD может похвастаться джойстиками с эффектом Холла, утопленным D-Pad, который, по крайней мере, выглядит довольно красиво и линейными полностью аналоговыми триггерами.

GPD Win Mini 2024 в настоящее время доступен для краудфандинга и предварительного заказа на Indiegogo.