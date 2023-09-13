Это укороченный клон Western Digital Black SN770

Western Digital объявила, что собирается выпустить собственную версию твердотельного накопителя NVMe формата 2230 — WD Black SN770M. Формат 2230 NVMe обеспечивает меньшую длину печатной платы и одностороннюю память NAND, что делает их особенно полезными для систем с ограниченным пространством, таких как Steam Deck – одного из самых популярных портативных устройств.

SN770M (M, вероятно, сокращение от «Mini») теперь официально анонсирован, и, похоже, это укороченный клон Black SN770 от Western Digital, поскольку его рабочие скорости и архитектура контроллера одинаковы. Последовательное чтение для версии емкостью 2 ТБ достигает максимальной скорости 5150 МБ/с, тогда как последовательная запись немного ниже этого показателя — 4850 МБ/с. И разве не впечатляет, что возможно уместить это в чип размером 3 см и весом 2,8 грамма?

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Как и для всех твердотельных накопителей, максимальная пропускная способность WD Black 770M зависит от емкости. Версия на 2 ТБ и версия на 1 ТБ по существу эквивалентны по скорости, которую они могут обеспечить, хотя версия на 2 ТБ имеет скорость последовательной записи на 50 МБ/с ниже по сравнению с 4900 МБ/с версии на 1 ТБ. Клиенты, выбравшие версию SN 770M емкостью 500 ГБ, найдут немного меньшую, но все же очень приемлемую скорость: 5000 МБ/с чтения и 4000 МБ/с записи. Становится все труднее найти твердотельные накопители емкостью менее 500 ГБ; «эквивалент» Black SN770 формата 2280 емкостью 2230 и 250 ГБ, похоже, отсутствует в линейке нового форм-фактора.

Срок службы твердотельных накопителей также варьируется в зависимости от выбора емкости клиентом, но, учитывая, что даже версия SN770M емкостью 500 ГБ имеет ресурс 300 TBW, немногим пользователям когда-либо придется сталкиваться с деградацией ячеек NAND, ограничивающими доступное дисковое пространство. Ресурс SN770M линейно масштабируется в зависимости от общей емкости и соответствует SN770: 600 TBW для твердотельного накопителя емкостью 1 ТБ и 1200 TBW для версии емкостью 2 ТБ.

В то время как форм-фактор 2280 SSD емкостью 2 ТБ можно купить в среднем по 0,05 евро/ГБ, та же емкость 2 ТБ в линейке SSD 2230 «мини» стоит в три раза дороже — 0,15 евро/ГБ. Но так устроен рынок: меньшее количество вариантов в форм-факторе 2230 и растущий аппетит благодаря распространению портативных устройств и другого оборудования с ограниченным пространством означают более высокие цены.

Все твердотельные накопители SN770M стоят дороже за ГБ, чем их полноразмерные аналоги 2280: 500 ГБ стоят 100 евро по сравнению со средней стоимостью 40 евро за версию 2280. Емкость 1 ТБ также удвоит стоимость: 200 евро против 50 евро за твердотельный накопитель 2280 емкостью 1 ТБ, а твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ будет стоить 299 евро — более чем в три раза дороже накопителя форм-фактора 2280 емкостью 100 евро.