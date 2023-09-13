Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
WD анонсировала выпуск SSD M.2-2230 SN770M для компактных систем
Это укороченный клон Western Digital Black SN770

реклама

Western Digital объявила, что собирается выпустить собственную версию твердотельного накопителя NVMe формата 2230 — WD Black SN770M. Формат 2230 NVMe обеспечивает меньшую длину печатной платы и одностороннюю память NAND, что делает их особенно полезными для систем с ограниченным пространством, таких как Steam Deck – одного из самых популярных портативных устройств. 

SN770M (M, вероятно, сокращение от «Mini») теперь официально анонсирован, и, похоже, это укороченный клон Black SN770 от Western Digital, поскольку его рабочие скорости и архитектура контроллера одинаковы. Последовательное чтение для версии емкостью 2 ТБ достигает максимальной скорости 5150 МБ/с, тогда как последовательная запись немного ниже этого показателя — 4850 МБ/с. И разве не впечатляет, что возможно уместить это в чип размером 3 см и весом 2,8 грамма?

реклама

Как и для всех твердотельных накопителей, максимальная пропускная способность WD Black 770M зависит от емкости. Версия на 2 ТБ и версия на 1 ТБ по существу эквивалентны по скорости, которую они могут обеспечить, хотя версия на 2 ТБ имеет скорость последовательной записи на 50 МБ/с ниже по сравнению с 4900 МБ/с версии на 1 ТБ. Клиенты, выбравшие версию SN 770M емкостью 500 ГБ, найдут немного меньшую, но все же очень приемлемую скорость: 5000 МБ/с чтения и 4000 МБ/с записи. Становится все труднее найти твердотельные накопители емкостью менее 500 ГБ; «эквивалент» Black SN770 формата 2280 емкостью 2230 и 250 ГБ, похоже, отсутствует в линейке нового форм-фактора.

Срок службы твердотельных накопителей также варьируется в зависимости от выбора емкости клиентом, но, учитывая, что даже версия SN770M емкостью 500 ГБ имеет ресурс 300 TBW, немногим пользователям когда-либо придется сталкиваться с деградацией ячеек NAND, ограничивающими доступное дисковое пространство. Ресурс SN770M линейно масштабируется в зависимости от общей емкости и соответствует SN770: 600 TBW для твердотельного накопителя емкостью 1 ТБ и 1200 TBW для версии емкостью 2 ТБ.

В то время как форм-фактор 2280 SSD емкостью 2 ТБ можно купить в среднем по 0,05 евро/ГБ, та же емкость 2 ТБ в линейке SSD 2230 «мини» стоит в три раза дороже — 0,15 евро/ГБ. Но так устроен рынок: меньшее количество вариантов в форм-факторе 2230 и растущий аппетит благодаря распространению портативных устройств и другого оборудования с ограниченным пространством означают более высокие цены.

Все твердотельные накопители SN770M стоят дороже за ГБ, чем их полноразмерные аналоги 2280: 500 ГБ стоят 100 евро по сравнению со средней стоимостью 40 евро за версию 2280. Емкость 1 ТБ также удвоит стоимость: 200 евро против 50 евро за твердотельный накопитель 2280 емкостью 1 ТБ, а твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ будет стоить 299 евро — более чем в три раза дороже накопителя форм-фактора 2280 емкостью 100 евро. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #новинки #новинка #western digital #новинка xiaomi mi
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые SSD PCIe Gen 5 для ноутбуков могут появиться в конце 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
7
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
15
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
2
Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 откапывает застрявший в грязи украинский Т-64БВ (видео)
1
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
+
Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
+
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
4
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поступят в продажу 15 сентября
1
Мурманск превращается в грандиозный арктический порт
2
МИД ФРГ: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году
1
Виталика Бутерина взломали – основатель Ethereum потерял аккаунт в Twitter и $691 000 в токенах NFT
3
Сенатор Джабаров раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины к переговорам
+
НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
+
AMD не будет выпускать видеокарты Radeon RX 8800 и RX 8900
7
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
1
Глава МИД Германии уточнила, сколько миллиардов евро Берлин выделил Киеву в качестве «помощи»
3
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
4

Популярные статьи

Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
20
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
24
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
8
Учимся правильно использовать Furmark
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
27
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27
Рецензия на Forza Motorsport: Теплый прием для любителей казуальных гонок
3

Сейчас обсуждают

VRoman
05:32
А 12е только подержанные можно купить. Продажи чего они там остановили?
Apple приостановила продажи iPhone 12 во Франции из-за повышенного электромагнитного излучения
Андрей Сергеевич
04:46
Вот тебя в армии бы пиз*ошили за такое =D
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
Yвесёделерчuk
04:25
Зеленский: Счастливого конца у контрнаступления не будет
Сергей Миляев
04:25
Стройка на наши деньги . Оказывается так ! Вот только турки походу деньги не вернут .
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
Drunk Axxturel
03:47
Так и думал, поэтому рх7600хт так задержали... Хорошее решение
PowerColor готовится к выходу видеокарт AMD Radeon RX 7600 XT на 10 ГБ и 12 ГБ
Серж Диезз
03:45
В кавычках
Яндекс планирует развивать в России экосистему роботов-курьеров
DIP48
03:43
Украинцы себя зеркалируют и свою реальность ? Медведев не рагуль, чтобы боярку наворачивать. Если приспичит, найдет, на что у рагулей точно не хватит денег.))) Это какими надо быть тупыми, чтобы счи...
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
DIP48
03:41
Так и в ответ от России прилетит так, что мало не покажется. Пролив им. тов. Сталина вполне может образоваться
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
DIP48
03:39
Зеля решил до последнего воевать украинца. Счастливого конца у них точно не будет.
Зеленский: Счастливого конца у контрнаступления не будет
Данил Янкевич
02:29
А как на счёт скорости чтения и записи? Starfield лагать не будет?
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем