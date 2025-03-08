Источник изображений: Tripwire Interactive

Студия Tripwire Interactive объявила о переносе кооперативного хоррор-шутера Killing Floor 3 — игра, изначально запланированная на 25 марта, выйдет позже. Решение связано с критикой участников закрытого бета-тестирования, выявивших ряд технических и геймплейных недостатков.



В официальном заявлении разработчики признали, что не смогли достичь баланса между инновациями и сохранением «формулы», полюбившейся фанатам серии. При поддержке материнской компании Embracer Group команда сосредоточится на улучшении производительности, стабильности, интерфейса, системы освещения и «импакта» от использования оружия. Некоторые функции, например, раздельный выбор персонажей и классов, появятся только в пост-релизном обновлении.



Пользователи, оформившие предзаказ, смогут вернуть средства через PS Store, Xbox Store и Epic Games Store автоматически, а в Steam — через запрос в истории покупок. Точная дата релиза остаётся неизвестной, но Tripwire обещает представить более отполированную версию проекта до конца 2025 года.



Killing Floor 3 разрабатывается для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S с русской локализацией.