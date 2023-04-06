Они были отключены из-за подозрений компании о совершении мошеннических действий пользователями сети.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На текущий момент на территории Украины доступна для использования услуга спутниковый связи глобальной системы Starlink, которая принадлежит компании SpaceX. Однако, некоторые СМИ сообщают, что в последнее время часть пользователей в стране испытывают проблемы с данной сетью, поскольку она перестаёт работать.

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Источник изображения: News Media

В SpaceX это объясняют тем, что они отключают возможность использования данной услуги лицам, которые проявляют признаки мошеннических действий, но при этом техподдержка компании не уточняет, что именно подразумевается под такими действиями. В связи с этим, многие терминалы Starlink, расположенные на территории Украины, перестают работать.

На этом фоне США, которые оказывают всестороннюю поддержку Киеву, ведут диалог с компанией по поводу услуг, которые она предоставляет на территории Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что на Украине имеются возможности и для других поставщиков предоставлять свои услуги связи.

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Стоит заметить, что проблемы со спутниковой связью испытывают не только гражданские лица, но и военнослужащие. При чём происходит это преимущественно с теми системами, которые были переданы в военное распоряжение волонтёрами, в связи с чем присутствует возможность того, что изначально они не предназначены для подобных целей.