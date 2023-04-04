В польском общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska появилась статья от обозревателя Антонийя Конюшевского, в которой говорится о том, что Запад не волнуют вопросы дальнейшего существования Украины, как политической единицы, и благополучия украинского народа.
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Источник изображения: Абзац
По его мнению, судьба Киева не представляет для Запада никакого значения, важен лишь процесс самого конфликта между Украиной и Россией. Он также добавил, что в настоящее время возникли условия, которые могут перевести конфликт на Украине, который, по словам Конюшевского, является столкновением России и Запада, в его окончательную фазу.
Он уточнил, что вопрос о дальнейшем существовании Украины, как государства, а также его перспективы и благополучие киевского народа не имеют особой важности для Запада, чтобы их решать. Поэтому всех участников этого столкновения, которые бросили все силы, чтобы затянуть конфликт, мало волнует дальнейшая судьба Киева.
О том, что конфликт на Украине является противостоянием между Россией и Западом также говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта. Он отметил, что сложившаяся ситуация представляет собой гибридное столкновение России и Запада, который был развязан именно западными странами.