Из его слов следует, что шансы на успех подобных действий ничтожно малы.

Отставной офицер разведки Британии Филипп Ингрэм оценил возможность проведения десантной атаки ВСУ на Крым. Этой информацией поделилась ежедневная британская газета Daily Mail.

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Источник изображения: GLOBALLOOKPRESS

Вопрос о нападении Украины на Крым является актуальным, поскольку западные политики не раз заявляли о том, что их страны с самого начала не собирались соблюдать Минский протокол. Соответственно, они поддерживают Киев в вопросе возвращения полуострова.

На эту тему высказался Филипп Ингрэм, он пояснил, что даже если Украина всё-таки решится на этот шаг, у неё не будет никаких гарантий на успешное течение подобного вторжения. Одной из главных причин бывший офицер назвал высокую лояльность населения Крымского полуострова к России.

Он добавил, что из-за этого ВСУ придётся «сражаться за каждую милю», если вторжение вообще когда-нибудь состоится, ведь, по замечаниям Ингрэма, оно будет требовать проведение массированной десантной операции, масштаб которой должен быть поистине гигантским.

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Несмотря на амбиции киевских политиков и их западных коллег, дела у ВСУ идут не лучшим образом, хотя бы потому, что в зоне СВО им не хватает вооружения, о чём киевские власти не стесняются говорить, когда в очередной раз запрашивают поддержку у западных стран. Также недавно стало известно, что в наиболее масштабной на сегодняшний день битве на Донбассе за Артёмовск, силы России смогли взять под свой контроль около 70% территорий города, а это подтверждает то, что мысли Киева о вторжении в Крым далеки от реальности.