Отставной офицер разведки Британии Филипп Ингрэм оценил возможность проведения десантной атаки ВСУ на Крым. Этой информацией поделилась ежедневная британская газета Daily Mail.
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Источник изображения: GLOBALLOOKPRESS
Вопрос о нападении Украины на Крым является актуальным, поскольку западные политики не раз заявляли о том, что их страны с самого начала не собирались соблюдать Минский протокол. Соответственно, они поддерживают Киев в вопросе возвращения полуострова.
На эту тему высказался Филипп Ингрэм, он пояснил, что даже если Украина всё-таки решится на этот шаг, у неё не будет никаких гарантий на успешное течение подобного вторжения. Одной из главных причин бывший офицер назвал высокую лояльность населения Крымского полуострова к России.
Он добавил, что из-за этого ВСУ придётся «сражаться за каждую милю», если вторжение вообще когда-нибудь состоится, ведь, по замечаниям Ингрэма, оно будет требовать проведение массированной десантной операции, масштаб которой должен быть поистине гигантским.
Несмотря на амбиции киевских политиков и их западных коллег, дела у ВСУ идут не лучшим образом, хотя бы потому, что в зоне СВО им не хватает вооружения, о чём киевские власти не стесняются говорить, когда в очередной раз запрашивают поддержку у западных стран. Также недавно стало известно, что в наиболее масштабной на сегодняшний день битве на Донбассе за Артёмовск, силы России смогли взять под свой контроль около 70% территорий города, а это подтверждает то, что мысли Киева о вторжении в Крым далеки от реальности.