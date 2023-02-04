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Предисловие

Последнее время события в мире развиваются самым непредсказуемым образом, а потому не стоит откладывать на потом обновление своей техники, особенно с учётом того, что текущая ситуация на рынке графических процессоров обращена в пользу потребителя. Вне всяких сомнений, за своё честно заработанное хочется получить наиболее лучшее предложение, чтобы потом не сожалеть о потраченных времени и денежных средствах.

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Рисунок 1 – Промо-материал для статьи1

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Два самых значительных события, которые могут вызвать резкий рост цен на видеокарты – это: новая волна майнинга и дефицит комплектующих для графических процессоров. Поэтому, если в планах на будущее есть мысли об обновлении видеокарты для настольного компьютера в ценовом сегменте до 25 тысяч рублей, то эта статья именно для Вас.

Intel Arc A750 – рекомендованная цена от 17500₽

В сети неоднократно писали о том, что Intel снизила стоимость для своей новенькой Arc A750 (изображение 2) до 249$, и, возможно, у многих появились вопросы о том, что это за зверь такой. Модели видеокарт Arc серии A700 обладают отличной производительностью, с технической точки зрения, являясь при этом достаточно доступным решением. Сразу забегая вперёд стоит сказать, что Arc A750 работает не хуже, чем RTX 2060, и даже способна соревноваться по производительности с популярной RTX 3060 Ti.

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Изображение 2 – Intel Arc A7502

Графический процессор Arc A750 выполнен по образцу технического процесса – 7 нанометров. Стандартная тактовая частота работы достигает 2050 МГц, но есть возможность работы в режиме повышенной нагрузки до 2400 МГц. Тип памяти – GDDR6. Шина памяти – 256 бит. Объём памяти – 8 ГБ. Максимальная вычислительная производительность – 14,7 терафлопс. Интерфейс видеокарты – PCIe 4.0 x16. Максимальное энергопотребление – 225 Вт. Рекомендуемая цена – 249$ или от 17500 Российских рублей. Стоит учитывать, что при поступлении видеокарт в розничные магазины, средняя цена, скорее всего, будет около 23000₽.

Само собой, наиболее оптимальное разрешение для игр при использовании данной видеокарты – это Full HD. Как-никак мы говорим о бюджетном сегменте. Для более точного представления о том, на что способна Arc A750, в таблице 1 приведены результаты её тестирования, которые сравниваются с таковым у: RTX 2060, RX 5600 XT и RTX 3060 Ti.

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Таблица 1 – Результаты теста на производительность [3DMark TimeSpy] видеокарт Intel Arc A750, RTX 2060, RX 5600 XT и RTX 3060 Ti.

Видеокарта Средняя оценка графического процессора Intel Arc A750 реклама 12580 NVIDIA RTX 2060 7501 RX 5600 XT 7766 NVIDIA RTX 3060 Ti 11590

NVIDIA GTX 1660 Super – средняя розничная цена 24000₽

В своё время линейка видеокарт GTX серии 16 Super была на слуху у многих, представляя собой оптимальное предложение по соотношению цена-качество. Клиентам компании особенно понравилась рассматриваемая модель графического процессора [GTX 1660 Super] (изображение 3). Эта видеокарта должна была предоставить возможность обновить GTX 1060 тем, кто хотел поменять железо в своём компьютере на новое, которое ощутимо производительнее текущего, но RTX 2060 была слишком дорогой. Сделать вариант доступным большему количеству покупателей позволило решение убрать из конструкции столь популярные ядра трассировки лучей.

Изображение 3 – NVIDIA GTX 1660 SUPER3

Данная видеокарта относится к семейству – Turing, имеет тип памяти GDDR6 объёмом в 6 ГБ. Шина памяти – 192 бита. Технический процесс – 12 нанометров, а количество транзисторов достигает 6,6 миллиардов, что обеспечивает вычислительную производительность до 5 терафлопс, в случае применения точности вычислений FP32. Рабочая тактовая частота – 1530 МГц, при этом возможно ускорение до 1785 МГц. Интерфейс видеокарты – PCIe 3.0. Максимальное энергопотребление – 125 Вт. Рекомендованная цена – 229$ или от 16000₽. В таблице 2 приведены результаты теста на производительность.

Таблица 2 – Результаты теста на производительность [3DMark TimeSpy] видеокарт GTX 1660 Super, RTX 2060, RX 5600 XT и RTX 3060 Ti.

Видеокарта Средняя оценка графического процессора GTX 1660 Super 6000 NVIDIA RTX 2060 7501 RX 5600 XT 7766 NVIDIA RTX 3060 Ti 11590

Как было сказано ранее, эта модель видеокарт слабее RTX 2060, но всё ещё является хорошим выбором для игр в разрешении Full HD, использование которого позволит насладиться всеми новинками игровой индустрии.

NVIDIA RTX 3050 – розничная цена от 23000₽

Для тех, кто хочет почувствовать разницу между видеокартами без ядер трассировки лучей и с их наличием, но при этом не оплачивать слишком высокий ценник, отличным выбором будет – RTX 3050 (изображение 4). Так как модель выполнена на архитектуре Ampere, то для пользователей становятся доступны новые фишки оптимизации производительности, например, интересная и полезная технология – DLSS. Более того, видеографический процессор выполнен на основе более нового, в своё время, технического процесса [8 нанометров], что приводит к появлению ощутимой разницы в производительности между данной моделью и бюджетными видеокартами прошлых поколений. Количество транзисторов у RTX 3050 достигает целых 12 миллиардов штук, что почти в 2 раза больше, чем у GTX 1660 Super.

Изображение 4 – RTX 30504

Рабочая частота графического процессора составляет 1552 МГц, но может быть увеличена до 1777 МГц. Тип памяти – GDDR6, шина памяти – 128 бит, объём памяти – 8 ГБ. Вычислительная производительность по FP32 – до 9 терафлопс. Интерфейс видеокарты – PCIe 4.0 x8. Максимальное энергопотребление – 130 Вт. Рекомендуемая цена – 249$ или 17500₽, но в розничных магазинах редко встречается дешевле 23000₽. Сравнить производительность RTX 3050 с RTX 3060 Ti можно по результатам проверки в бенчмарке 3DMark TimeSpy, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты теста на производительность [3DMark TimeSpy] видеокарт RTX 3050, RTX 2060, RX 5600 XT и RTX 3060 Ti.

Видеокарта Средняя оценка графического процессора RTX 3050 6203 NVIDIA RTX 2060 7501 RX 5600 XT 7766 NVIDIA RTX 3060 Ti 11590

Послесловие

На текущий момент есть возможность приобрести бюджетные решения по приемлемым ценам, а значит упускать её нельзя, ведь никому точно неизвестно о том, каким образом глобальные финансовая и ресурсная ситуации изменятся в будущем. Если Вам понравилась какая-либо модель видеокарты из приведенного в данной статье, но Вы не можете точно решить, что же взять, то лучше обратить внимание именно на RTX 3050. Данная видеокарта привлекает к себе внимание не только соотношением цена-качество, но и более свежей архитектурой, а также возможностью использования передовых разработок NVIDIA, которые позволят улучшить игровой процесс.





Источники: 1 - Hardware Unboxing; 2 - Ars Technica; 3 - i2HARD; 4 - Gainward Global.