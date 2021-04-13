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Всем доброго времени суток. Год назад пересобрал компьютер, перешел на Ryzen 7 3700X. В итоге столкнулся с проблемой температуры, хоть и пишут про рабочие температуры чуть ли не до 90 градусов, мне кажется такая температура быстро угробит процессор, посему решил ставить воду, т.к. башенные кулеры с мгновенным выделением большой температуры с малой площади кристалла справляются не очень.

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Тут я опишу все проблемы с которыми я столкнулся и не нашел полезной информации на просторах интернета по их решению, а также свои способы их решения. Возможно кому-то данная информация будет полезна. Прошу извинить меня за качество материала, данные материал посвящен не тестированию (в интернете данной информации пруд пруди) а посвящен именно переделке СВО.

Изначально стоял башенный кулер gammaxx 400, через год использования на нем температуры начали доходить до 80 градусов, в общем-то почему я начал задумываться о водянке. Для эксперимента была выбрана СВО deepcool gammaxx l240t Хорошая бюджетная СВО, имеет много хороших отзывов, брал ее в феврале за 4500 руб. в ДНС

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СВО ставил в корпус Deepcool Tesseract BF https://www.dns-shop.ru/product/7053a688580e3120/korpus-deepcool-tesseract-bf--cernyj/ При попытке установить СВО в заводском исполнении, выяснилось что из за верхнего радиатора охлаждения на материнской плате, радиатор СВО с внутренней стороны не ставится (не хватает места) там места в притык только под вентилятор.

Поэтому я принял решение ставить снаружи на верхнею крышку. Тк заводская СВО не разборная, в корпусе сделал вырез, чтобы можно было опустить помпу внутрь корпуса.

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Извиняюсь, на тот момент я и не думал что-то писать, поэтому фотографий не делал. Скажу только что все встало идеально конструкция выглядела так, сверху радиатор шланги идут внутрь через вырез, изнутри крепятся вентиляторы сразу к радиатору через предусмотренные посадочные места комплектными винтами (длина позволяет это сделать).

После установки СВО работала без нареканий. Забегая наперёд скажу, что температуры заводской СВО и переделанной в обслуживаемую практически не изменились, и многие скажут что какой смысл переделывать, если все и так работает и ничего не меняется, в чем-то они будут правы и далее могут не читать :)

Термопаста использовалась Evercool Nano Diamond TC-H01 https://www.dns-shop.ru/product/f0589fe15d773330/termopasta-evercool-nano-diamond-tc-h01/Основное тестирование делал в игре x4 Foundations https://store.steampowered.com/app/392160/X4_Foundations/?l=russian Т.к. в игре реализована своя экономическая модель, то соответственно вся нагрузка идет на процессор. Температуры в пиках доходили до 71 градуса, насколько помню. Восновном шли на уровне 61-64 градуса, иногда менее 60. Для переделки с Алиэкспресс был заказан резервуар, фитинги и пробки. Брал все в одном магазине https://i2017.aliexpress.ru/store/2671047?spm=a2g0v.12010615.pcShopHead_6237474.0 заказ дошел за месяц. Пока комплектующие шли из Китая, для эксперимента решил протестировать раритетный кулер Scythe NINJA 2 на шести тепловых трубках https://overclockers.ru/lab/show/30197/scythe-ninja-2-yaponskij-samuraj-tri-goda-spustya крепление позволяет ставить его на AM4

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С данным кулером температуры были в районе 64-67 градусов в пиках до 76. вот тест в игре x4 foundations Данный кулер простоял около 3 недель.

Но это все была предыстория задуманного апгрейда :) прошу извинить за долгое вступление, не хочу лишних вопросов что, как, а вот если, а вдруг и все такое прочее.

Итак собственно вскрытие Gammaxx L240T срезал на радиаторе, т.к. с него стянуть шланг практически не реально из-за конструкции елочки с острыми краями, там только срезать. Сразу говорю свою ошибку, мне шланг нужно было срезать чуть отступив от штуцеров радиатора, может сантиметров 5 или более, т.к. из за острых граней этих штуцеров теперь есть подозрения что там может быть поврежден силиконовый шланг. Кстати для переделки системы силиконовый шланг с внутренним диаметром 6 мм. покупал в обычном магазине, продающем смесители и трубы, там продаются по метражу, брал 2 метра. Еще можно в строительном магазине купить гидроуровень, в результате получите 15 м. шланги плюс всякие колбочки с мерными шкалами :) А вот со штуцерами на 1/4 проблема, их только заказывать, не обязательно в Китае, наши строительные магазины ими также торгуют.

Родной шланг добротный, внутреннее отверстие 6 мм., наружный диаметр шланга 10 мм, длина шлангов примерно 31-32 сантиметра

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После разборки системы слил имеющийся внутри пропиленгликоль, получилось чуть более 100 миллилитров, еще около 20-30 миллилитров вытряс из радиатора, так как по другому не получилось, даже автомобильным компрессором продувал ;)

Для организации задуманного мной варианта циркуляции жидкости, пришлось ставить эксперимент для определения направления потока, на всякий случай указал стрелочками :) для наглядности особо непонятливым

Если шланги расположить вверх, то забор жидкости идет с правого шланга, выталкивает ее с левого.

В качестве охлаждающей жидкости выбрал автомобильный антифриз G12++ почему его а не специальную жидкость для СВО, тут все просто, жидкость для СВО производится без стандартизации т.е. каждый производитель бадяжит ее как ему вздумается, в автомобильных жидкостях все более менее стандартизировано. Автомобильные радиаторы также алюминиевые (в основном) даже блоки двигателей сделаны из него или сплав с алюминием, поэтому там насчет этого все просчитано и стандартизировано. В интернете можно найти массу информации по антифризам. Если кратко то наиболее новый это G13 на основе пропиленгликоля (я такого не нашел)G12++ идет на основе этиленгликоля, что не экологично ;) и все отличия его от G13 только в этом, так как остальные присадки одинаковы. У G12 и G12+ состав присадок отличается и там есть свои слабые и сильные стороны, которые доработаны в G12++ и G13. Данный антифриз поверхности покрывает защитным слоем, это видно на шланге, который простоял пару дней в системе, и был снят при доработке системы. на фотографии видно. Антифриз брал в крупном сетевом магазине, т.к. там хоть какая-то гарантия что не нарвешься на гаражный разлив. А вообще была идея использовать в качестве охлаждающей жидкости хвостовую фракцию, получающуюся при выгонке самогона. Там процент спирта 20-25% т.е всякая живность не заведется, идет из дистилятора, так что и тут все ОК, в хвостовой фракции очень много сивушных масел, которые будут благоприятно влиять на работу помпы ну и в случае протечки по запаху вы и все ваши домочадцы сразу определите что случилось ЧП :)), и заметьте, данные аромат не попортит здоровье, в отличие от этиленгликоля, который ядовит.

Радиатор расположил на верхней крышке штуцерами вверх. Почему именно так, а не как я ставил СВО в заводском исполнении. Тут я постараюсь расписать свои мысли. Воздух по законам физики идет вверх, и там скапливается, конечно если помпа достаточно мощная, то она возможно сможет их прокачать вниз, но скорее всего воздушный пузырь будет находится в верхней точке. При таком расположении когда воздух выйдет с радиатора, то в трубке ему уже будет деваться некуда, дойдет до резервуара и там выйдет в верх. Перед установкой новой сво до модернизации никаких бульканий в радиаторе не наблюдал, после недели эксплуатации, после снятия радиатора там эти сами бульканья появились, хоть система и считается замкнутой, а завоздушивание системы не очень хорошо сказывается на эффективности системы охлаждения и тем более на долговечности. Но это только мои мысли, тут уж все сами себе злобные Буратины :) и каждый считает что только его решения самые правильные и оптимальные.

По расположению элементов СВО: помпу расположил выводам шлангов вверх (чтобы не образовывались воздушные пробки и помпа не шумела от этого, выход с помпы идет через сетчатый фильтр (синенький, на фото видно) на вход в радиатор (ближний на фото), там есть предохранительный клапан. с дальнего штуцера поток идет в резервуар для жидкости, оттуда идет на вход помпы. Далее была установка резервуара, первоначально установил его 2 входами вверх и один выход внизу, хотел использовать жидкость в резервуаре по полной. Если сверху жидкость льется а забирается снизу то пассивно перемешивается весь объем. Это все работало, но при выключении компьютера падало давление и небольшое количество воздуха попадало обратно в радиатор из резервуара. Т.к. приобретенный резервуар гидрозатвора не имел (трубочка в верхней части некоторых резервуаров)

то соответственно пришлось немного доработать систему, в окончательном варианте вход и выход расположены снизу, в верху в единственное отверстие поставил воздушный клапан.

Так как у меня системник стоит рядом со столом, оттуда постоянно что-то падает, поэтому сверху на радиатор установил декоративную решетку (продаются в хозяйственных магазинах) жалко только нет в черном исполнении. Резервуар расположил так, чтобы верхняя часть была выше всей системы.

Сразу после сборки системы провел несколько тестов, вот результат

Встроенный тест winrar прогон 20 минут, температура в среднем 55 градусов





тест в x4 foundations в среднем 61-65 в пиках до 71

Игры на движке unreal:

stranded deep тут в среднем меньше 60 в пиках 66

игра satisfactory в среднем 55-57 в пике 64

игра breathedge также в районе 60 максимум 66

Ну и стресс тест aida64, тут стабильно около 80 в пике было 81 тест в течении 25 минут

Ну на этом какбы и все, решение переделывать свою СВО или нет это решать Вам :) я полностью доволен результатами проделанной работы, хоть и гарантия на заводскую СВО слетела, зато есть уверенность что все компоненты новые и не укатанные. Если бы был выбор заново переделывать или нет, однозначно бы переделал. Можно конечно купить на авито сво несколько дешевле, но я решил не искать легких путей. Также мне сейчас с алиэкспресс пришла кастомная СВО Syscooling,

а это хитрое инженерное решение по организации потоков жидкости вопрос продавцу задал... но ответа так и не последовало





Эту СВО буду ставить только в мае, когда доберусь до дачи, там также стоит комп на Ryzen 3700x и также материнская плата на Х570 чипсете, будет с чем сравнить.