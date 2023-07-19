Ну а один из сенаторов заявил, что если и дальше отдавать оружие Зеленскому, то не хватит для Тайваня

Недавно стало известно о том, что США урезают военную поддержку Украины в несколько раз, при этом поток техники и вооружений будет перекрыт в ближайшее время, а вся надежда на Европу. Судя по тем данным, что курсируют в прессе, европейские элиты готовы взять на себя основную часть финансового бремени и уже приготовили план, в рамках которого Киев получит 70 миллиардов евро за 4 года. Похоже, там и дальше хотят продолжения конфликта, тогда как в США звучат другие заявления. Прежде всего нужно понимать, что выборы президента 2024 года могут поставить точку в противостоянии России и Запада, но некоторые здравые мысли стоит послушать уже сегодня.

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На канал Fox News пригласили члена сената США от штата Огайо Джея Ди Вэнса. Политик не стал расшаркиваться перед аудиторией и тут же заявил, что продолжающаяся поддержка Киеву со стороны Вашингтона ведёт к истощению боеприпасов и ракет американских войск, что может оказать негативное влияние на будущее. Например, если вдруг случится конфликт между Тайванем и Китаем, то США просто не смогут найти достаточно оружия для поддержки Тайваня. Сенатор выразил беспокойство относительно долговременного воздействия такой стратегии, указывая на то, что ситуация с поставками оружия в Украину приводит к резкому истощению значительного количества боеприпасов, которых теперь может не хватить для собственной защиты. По мнению Вэнса, США должны использовать свои рычаги влияния для прекращения боевых действий, ведь на кону стоит очень многое.

Также в студию заглянул и Дональд Трамп. Он согласился со словами Вэнса и заявил о необходимости использования американского влияния для прекращения конфликта в Украине. Трамп подчеркнул, что там происходит чрезмерное истощение ресурсов, которые могли бы пригодиться США и их союзникам в будущих боевых операциях. Трамп также отметил, что хорошие отношения с президентом Украины Зеленским дают США возможность влиять на ситуацию и призвал использовать этот рычаг для прекращения конфликта. Ответив на заявления Трампа, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что политика и влияние США играют важную роль в этом конфликте, и что национальные интересы страны требуют адекватной реакции. Он поддержал предложение экс-президента о прекращении конфликта и необходимости использования рычагов влияния для достижения поставленной цели. Вэнс отметил, что Америка, как мировая сверхдержава, обязана содействовать миру и прекращению насилия, а эффективное использование своих ресурсов и влияния может помочь достичь этой цели.

Важно понимать, что всё это только начало, ведь впереди праймериз и предвыборная гонка. Похоже, в адрес команды Байдена прилетит ещё много критики, ну а пока политики только разминаются. Кто в итоге победит, покажет время, ну а мы уже видели, как у кандидата в президенты, который набирает большинство голосов, могут забрать всё, а после завести на него уголовное дело, пытаясь помешать участвовать в следующей предвыборной компании. В то же время есть большие вопросы относительного способности Байдена участвовать в следующих выборах. Например, вчера сонный Джо уснул во время пресс-конференции с президентом Израиля. Похоже, жизнь израильского политика к такому развитию событий не готовила.

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