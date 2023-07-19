Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Трамп требует остановить поставки оружия Украине, поскольку в США заканчиваются боеприпасы
Ну а один из сенаторов заявил, что если и дальше отдавать оружие Зеленскому, то не хватит для Тайваня

реклама

Недавно стало известно о том, что США урезают военную поддержку Украины в несколько раз, при этом поток техники и вооружений будет перекрыт в ближайшее время, а вся надежда на Европу. Судя по тем данным, что курсируют в прессе, европейские элиты готовы взять на себя основную часть финансового бремени и уже приготовили план, в рамках которого Киев получит 70 миллиардов евро за 4 года. Похоже, там и дальше хотят продолжения конфликта, тогда как в США звучат другие заявления. Прежде всего нужно понимать, что выборы президента 2024 года могут поставить точку в противостоянии России и Запада, но некоторые здравые мысли стоит послушать уже сегодня. 

реклама

На канал Fox News пригласили члена сената США от штата Огайо Джея Ди Вэнса. Политик не стал расшаркиваться перед аудиторией и тут же заявил, что продолжающаяся поддержка Киеву со стороны Вашингтона ведёт к истощению боеприпасов и ракет американских войск, что может оказать негативное влияние на будущее. Например, если вдруг случится конфликт между Тайванем и Китаем, то США просто не смогут найти достаточно оружия для поддержки Тайваня. Сенатор выразил беспокойство относительно долговременного воздействия такой стратегии, указывая на то, что ситуация с поставками оружия в Украину приводит к резкому истощению значительного количества боеприпасов, которых теперь может не хватить для собственной защиты. По мнению Вэнса, США должны использовать свои рычаги влияния для прекращения боевых действий, ведь на кону стоит очень многое.

Также в студию заглянул и Дональд Трамп. Он согласился со словами Вэнса и заявил о необходимости использования американского влияния для прекращения конфликта в Украине. Трамп подчеркнул, что там происходит чрезмерное истощение ресурсов, которые могли бы пригодиться США и их союзникам в будущих боевых операциях. Трамп также отметил, что хорошие отношения с президентом Украины Зеленским дают США возможность влиять на ситуацию и призвал использовать этот рычаг для прекращения конфликта. Ответив на заявления Трампа, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что политика и влияние США играют важную роль в этом конфликте, и что национальные интересы страны требуют адекватной реакции. Он поддержал предложение экс-президента о прекращении конфликта и необходимости использования рычагов влияния для достижения поставленной цели. Вэнс отметил, что Америка, как мировая сверхдержава, обязана содействовать миру и прекращению насилия, а эффективное использование своих ресурсов и влияния может помочь достичь этой цели.

Важно понимать, что всё это только начало, ведь впереди праймериз и предвыборная гонка. Похоже, в адрес команды Байдена прилетит ещё много критики, ну а пока политики только разминаются. Кто в итоге победит, покажет время, ну а мы уже видели, как у кандидата в президенты, который набирает большинство голосов, могут забрать всё, а после завести на него уголовное дело, пытаясь помешать участвовать в следующей предвыборной компании. В то же время есть большие вопросы относительного способности Байдена участвовать в следующих выборах. Например, вчера сонный Джо уснул во время пресс-конференции с президентом Израиля. Похоже, жизнь израильского политика к такому развитию событий не готовила. 

null

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика
Источник: youtube.com
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Последствия гибридной атаки «Калибров» и «Гераней» по одесскому порту 19 июля попали на фото
В Европарламенте заявили, что немцы воевать не готовы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
49
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
9
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
18
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
5
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
20
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
3
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
8
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
6
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
6
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
1
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
3
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
ВС РФ нанесли ракетный «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве
3
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
3
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+

Популярные статьи

Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
21
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
6
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
1
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
1
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
9
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Почему на паспорт не принимаются фотографии с улыбкой
+
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8

Сейчас обсуждают

salixa66
14:59
У тебя мать сдохла
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
salixa66
14:57
Пригожин бацьке картоху собирать приехал))
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Ирина Мостовая
14:44
Удачи вам, Воины Света✊🇷🇺
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
Джон Ренбо
14:42
Ты жепризнал, что получить карту не проблема. Значит извиняйся или я с тобой больше разговаривать даже не буду и отправлю ссылку в эти каналы, чтобы все знали какой ты балабол.
Samsung сохраняет шансы стать контрактным производителем чипов Tesla для автопилота пятого поколения
mo3ulla
14:41
если в кремле засорится трофейный толчок после корпоратива . то хохлы с радостью возьмут на себя ответственность за этот "теракт"
ГУР МО опровергло слова Буданова о причастности разведки к пожару в Крыму
Spike Rus
14:41
Устройства с внутренним аккумулятором не лучшая идея. Зимой в машине фактически столько же сколько на улице, и что батарея, что супер-пупер конденсатор, один фиг очень быстро захиреют на холоде, особе...
Чек-лист для видеорегистратора: как не остаться без важного видео
Eppius
14:37
А кто готов они не заявили? там кроме немцев еще куча государств.
В Европарламенте заявили, что немцы воевать не готовы
gyn75
14:36
Засрали весь сайт , бездельники
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
Алексей Бурлуцкий
14:34
Ну как раз свой 11600к сменю на эту платформу главное чтобы avx512. Было хотя для кодинга может и не надо будет или забью на всё буду сидеть на ноутбуке платформе АМД 7735 с 4070 задолбался менять пл...
Покупателям Intel Core 15-го поколения придётся раскошелиться — новая матплата, кулер и только DDR5
Михаил Маюров
14:34
М-да, в итоге самым интересным камнем, походу остаётся i7 12700, остаётся надеяться только, что он подешевеет с выходом новинок.
Предварительные характеристики первых K-процессоров Intel Core 14-го поколения — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем