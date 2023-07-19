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Сотни и даже тысячи аналитиков и крупных экспертов спорят о том, когда и с каким результатом завершится СВО. Есть мнение, что выборы президента США и стартующая предвыборная гонка поставят крест на финансировании Киева, а значит конфликт начнёт медленно затихать. Ходили слухи, что объёмы финансирования и размеры поставок боевой техники были напрямую увязаны с успехами ВСУ во время наступательной операции. Поскольку успехов нет, нет и прежних объёмов. На прошлой неделе стало известно о решении Байдена посадить Зеленского на голодный паёк, ну а где-то за кулисами не унимается Трамп. Экс-президент уверяет, что завершит конфликт за сутки. По его словам, потребуется сделать всего несколько звонков. Вначале нужно связаться с В. Путиным, предложив ему определённые условия. Следом поступит звонок Зеленскому, ну а Евросоюз Трамп намерен оставить наедине с разваливающейся Украиной, которую доверят восстанавливать Брюсселю.
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Словом, фантазий на тему сроков завершения конфликта много, но есть крайне любопытные факты, свидетельствующие о том, что Запад намерен продолжить игру. Похоже, активно забрасывать оружием, танками и броневиками Европа Зеленского больше не способна, поэтому речь идёт о поддержании конфликта в тлеющей стадии, что приведёт к созданию горячей точки на границе с Россией на многие годы. По данным журналистов Politico, европейские элиты готовят план военной поддержки Украины, включающий поставки оружия и обучение военнослужащих ВСУ. Оценочная стоимость данных мероприятий составляет 20 миллиардов евро, а всю сумму планируют потратить за 4 года.
Отмечается, что 5 миллиардов евро, которые будут выделяться для нужд украинской армии, примерно эквивалентны той помощи, которую Европа оказала Киеву в 2022 году (в 2023 на порядок больше). Для реализации плана будет создан специальный целевой фонд, в который будут направлены указанные средства. Кроме того, Еврокомиссия предлагает выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро в виде бюджетной помощи на четыре года. Если сложить всё вместе, то можно сделать вывод, что Зеленский будет получать каждый год около 17.5 миллиардов евро деньгами, танками, системами ПВО и другими типами вооружений. Выиграть конфликт такими средствами не получится, но затянуть его на несколько лет можно.nullНет никаких сомнений, что подобные действия со стороны Евросоюза указывают на растущую милитаризацию содружества, которое изначально было создано как экономическое. Ну а поскольку помощь Украине финансируется не только отдельными европейскими странами и НАТО, но и средствами Евросоюза, то нет никаких сомнений, что мы наблюдаем трансформацию этого формирования в сторону военно-политического альянса европейских государств. Насколько оценки аналитиков окажутся верны, мы узнаем уже в 2024 году. Многие эксперты полагают, что стоит учитывать многие факторы, включая рост инфляции в Европе, нехватку энергоресурсов и снижение поставок со стороны России. Очевидно, что Евросоюз способен выделить 70 миллиардов евро на 4 года, но сможет ли данное формирование справиться с внутренними противоречиями и новыми глобальными вызовами, большой вопрос. Не исключено, что внешние силы распорядятся иначе, а значит плану европейских элит не суждено сбыться.