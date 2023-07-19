Судя по всему, Евросоюз намерен играть в долгую, планируя растянуть конфликт в Украине на долгие годы

Сотни и даже тысячи аналитиков и крупных экспертов спорят о том, когда и с каким результатом завершится СВО. Есть мнение, что выборы президента США и стартующая предвыборная гонка поставят крест на финансировании Киева, а значит конфликт начнёт медленно затихать. Ходили слухи, что объёмы финансирования и размеры поставок боевой техники были напрямую увязаны с успехами ВСУ во время наступательной операции. Поскольку успехов нет, нет и прежних объёмов. На прошлой неделе стало известно о решении Байдена посадить Зеленского на голодный паёк, ну а где-то за кулисами не унимается Трамп. Экс-президент уверяет, что завершит конфликт за сутки. По его словам, потребуется сделать всего несколько звонков. Вначале нужно связаться с В. Путиным, предложив ему определённые условия. Следом поступит звонок Зеленскому, ну а Евросоюз Трамп намерен оставить наедине с разваливающейся Украиной, которую доверят восстанавливать Брюсселю.

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Словом, фантазий на тему сроков завершения конфликта много, но есть крайне любопытные факты, свидетельствующие о том, что Запад намерен продолжить игру. Похоже, активно забрасывать оружием, танками и броневиками Европа Зеленского больше не способна, поэтому речь идёт о поддержании конфликта в тлеющей стадии, что приведёт к созданию горячей точки на границе с Россией на многие годы. По данным журналистов Politico, европейские элиты готовят план военной поддержки Украины, включающий поставки оружия и обучение военнослужащих ВСУ. Оценочная стоимость данных мероприятий составляет 20 миллиардов евро, а всю сумму планируют потратить за 4 года.

Отмечается, что 5 миллиардов евро, которые будут выделяться для нужд украинской армии, примерно эквивалентны той помощи, которую Европа оказала Киеву в 2022 году (в 2023 на порядок больше). Для реализации плана будет создан специальный целевой фонд, в который будут направлены указанные средства. Кроме того, Еврокомиссия предлагает выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро в виде бюджетной помощи на четыре года. Если сложить всё вместе, то можно сделать вывод, что Зеленский будет получать каждый год около 17.5 миллиардов евро деньгами, танками, системами ПВО и другими типами вооружений. Выиграть конфликт такими средствами не получится, но затянуть его на несколько лет можно.

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nullНет никаких сомнений, что подобные действия со стороны Евросоюза указывают на растущую милитаризацию содружества, которое изначально было создано как экономическое. Ну а поскольку помощь Украине финансируется не только отдельными европейскими странами и НАТО, но и средствами Евросоюза, то нет никаких сомнений, что мы наблюдаем трансформацию этого формирования в сторону военно-политического альянса европейских государств. Насколько оценки аналитиков окажутся верны, мы узнаем уже в 2024 году. Многие эксперты полагают, что стоит учитывать многие факторы, включая рост инфляции в Европе, нехватку энергоресурсов и снижение поставок со стороны России. Очевидно, что Евросоюз способен выделить 70 миллиардов евро на 4 года, но сможет ли данное формирование справиться с внутренними противоречиями и новыми глобальными вызовами, большой вопрос. Не исключено, что внешние силы распорядятся иначе, а значит плану европейских элит не суждено сбыться.