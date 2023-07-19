Неясно, дали ли журналисты сонному Джо поспать

По данным американских журналистов, Байден испытывает проблемы со сном, а болезнь вызывает провалы в памяти и деменцию, а значит занимать такой высокий пост Джо просто не имеет права. Несмотря на это Байден делает громкие заявления, колесит по свету и решает судьбы мира. Есть мнение, согласно которому значительную часть решение принимает жена президента. По сети ходят слухи о том, что Джилл ведёт многочасовые беседы с ведущими политиками со всего мира, а также принимает активное участие в обсуждении государственных дел.

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Якобы, именно она сегодня руководит Америкой, а без её ведома не принимается ни одно значимое решение в Белом доме. Сложно сказать, насколько подобные заявления соответствуют истине, ведь есть и другие факты. Например, сотрудники Белого дома часто жалуются на вздорный характер Байдена. Якобы, он часто матерится и может впасть в бешенство по самому малейшему поводу. Не исключено, что последнее всё же ближе к истине, но всё это не значит, что 80-летний президент способен управлять государством. Возможно, если бы Байден был у руля в Гондурасе, то никто бы не стал замечать прогрессирующего заболевания, но руководить США должен кто-то менее сонный.

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nullВчера состоялась встреча между президентом Израиля Ицхаком Герцогом и Джо Байденом. В какой-то момент президент США сложил руки перед собой, закрыл глаза и начал бормотать непонятные слова. Журналистам удалось разобрать только отдельные фразы. Сонный Джо пролепетал о том, что собрал палестинцев и израильтян на политическом уровне. После немного помычал и добавил, что заверил в чём-то премьер-министра. Дальше журналисты не снимали, поэтому неясно, чем всё завершилось. Не исключено, что все присутствующие вышли из зала и дали Байдену поспать. Любопытна также реакция и лидера Израиля. Вначале он напряжённо слушал Байдена, а после начал растерянно оглядываться по сторонам. Было видно, что Ицхак Герцог не знает, что ему делать. Разбудить Байдена неразумно с точки зрения политической этики, а продолжать сидеть перед камерами – значит выставить себя на посмешище. Впрочем, что Ицхаку плохо – сонному Джо сходит с рук без особого труда. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/rt_russian/166023