Ранее бойцы использовали кустарные методы защиты отдельных частей корпуса ОБТ Т-72Б3М

Вчера стало известно о новой поставке танков в зону СВО. Российские бойцы получили неуказанное количество Т-90М «Прорыв», а также модернизированных Т-72Б3М. Оба танка способны эффективно противостоять любым вызовам, ну а Т-90М «Прорыв» и вовсе считается одним из самых мощных на планете. В целом, модернизация старых Т-72 позволила существенно улучшить их боевые характеристики, но всегда остаётся место для манёвра. Как стало известно, танки Т-72Б3М получили новый уровень защиты, а именно динамическую защиту кормовой части. Это значительное улучшение в сравнении с ранее установленными прокумулятивными решетчатыми экранами и собственной бронёй танка.

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Отмечается, что улучшения были внесены на основе боевого опыта применения танков в рамках СВО. Уралвагонзавод, ответственный за модернизацию танков, активно сотрудничает с военными, участвующими в боевых действиях, пытаясь учитывать пожелания и отвечать вызовам, которые стоят перед российской армией. Стоит отметить, что сегодня именно Т-72Б3М считается основным боевым танком российской армии. Предполагается, что в ближайшей перспективе его заменят на более современный Т-90М «Прорыв», но сроки остаются неизвестны. Напомним, Т-72Б3М представляет собой глубоко модернизированную версию ОБТ Т-72. Машина получила более мощные двигатели B-92С2Ф с мощностью 1130 л.с. Также установлена автоматическая коробка передач, улучшенная система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, а также прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами. В танках активно используются цифровые средства связи последнего поколения, а во время движения задним ходом можно ориентироваться на камеры заднего вида.

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