Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
ОБТ Т-72Б3М получил дополнительную динамическую защиту кормы и стал «почти неуязвимым»
Ранее бойцы использовали кустарные методы защиты отдельных частей корпуса ОБТ Т-72Б3М

реклама

Вчера стало известно о новой поставке танков в зону СВО. Российские бойцы получили неуказанное количество Т-90М «Прорыв», а также модернизированных Т-72Б3М. Оба танка способны эффективно противостоять любым вызовам, ну а Т-90М «Прорыв» и вовсе считается одним из самых мощных на планете. В целом, модернизация старых Т-72 позволила существенно улучшить их боевые характеристики, но всегда остаётся место для манёвра. Как стало известно, танки Т-72Б3М получили новый уровень защиты, а именно динамическую защиту кормовой части. Это значительное улучшение в сравнении с ранее установленными прокумулятивными решетчатыми экранами и собственной бронёй танка. 

реклама

Отмечается, что улучшения были внесены на основе боевого опыта применения танков в рамках СВО. Уралвагонзавод, ответственный за модернизацию танков, активно сотрудничает с военными, участвующими в боевых действиях, пытаясь учитывать пожелания и отвечать вызовам, которые стоят перед российской армией. Стоит отметить, что сегодня именно Т-72Б3М считается основным боевым танком российской армии. Предполагается, что в ближайшей перспективе его заменят на более современный Т-90М «Прорыв», но сроки остаются неизвестны. Напомним, Т-72Б3М представляет собой глубоко модернизированную версию ОБТ Т-72. Машина получила более мощные двигатели B-92С2Ф с мощностью 1130 л.с. Также установлена автоматическая коробка передач, улучшенная система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, а также прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами. В танках активно используются цифровые средства связи последнего поколения, а во время движения задним ходом можно ориентироваться на камеры заднего вида. 

nullДополнительное усиление брони достигается благодаря бортовым экранам с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решётчатыми экранами и новыми системами динамической защиты в мягком корпусе. После усиления кормовой части за счёт динамической защиты, Т-72Б3М стал ещё более прочным, а значит сможет более эффективно выполнять свои задачи в СВО. Кстати, сегодня стало известно о том, что Т-14 «Армата» активно применяется в зоне проведения СВО. Танки не вступают в открытый бой, а разработчики пытаются настроить отдельные механизмы для защиты от современных вызовов и противодействию имеющимся на вооружении потенциальных противников технологий. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танки
Источник: topwar.ru
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО
Последствия гибридной атаки «Калибров» и «Гераней» по одесскому порту 19 июля попали на фото
Британский аналитик: поражение Украины поставит Запад в невыгодное положение и укрепит мощь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
49
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
9
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
18
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
5
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
20
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
3
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
8
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
6
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
1
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
6
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
3
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
3
ВС РФ нанесли ракетный «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве
3
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+

Популярные статьи

Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
21
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
6
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
1
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
9
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Мой личный опыт использования Nintendo Wii U в 2023 году
8
Почему на паспорт не принимаются фотографии с улыбкой
+

Сейчас обсуждают

salixa66
14:59
У тебя мать сдохла
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
salixa66
14:57
Пригожин бацьке картоху собирать приехал))
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Ирина Мостовая
14:44
Удачи вам, Воины Света✊🇷🇺
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
Джон Ренбо
14:42
Ты жепризнал, что получить карту не проблема. Значит извиняйся или я с тобой больше разговаривать даже не буду и отправлю ссылку в эти каналы, чтобы все знали какой ты балабол.
Samsung сохраняет шансы стать контрактным производителем чипов Tesla для автопилота пятого поколения
mo3ulla
14:41
если в кремле засорится трофейный толчок после корпоратива . то хохлы с радостью возьмут на себя ответственность за этот "теракт"
ГУР МО опровергло слова Буданова о причастности разведки к пожару в Крыму
Spike Rus
14:41
Устройства с внутренним аккумулятором не лучшая идея. Зимой в машине фактически столько же сколько на улице, и что батарея, что супер-пупер конденсатор, один фиг очень быстро захиреют на холоде, особе...
Чек-лист для видеорегистратора: как не остаться без важного видео
Eppius
14:37
А кто готов они не заявили? там кроме немцев еще куча государств.
В Европарламенте заявили, что немцы воевать не готовы
gyn75
14:36
Засрали весь сайт , бездельники
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
Алексей Бурлуцкий
14:34
Ну как раз свой 11600к сменю на эту платформу главное чтобы avx512. Было хотя для кодинга может и не надо будет или забью на всё буду сидеть на ноутбуке платформе АМД 7735 с 4070 задолбался менять пл...
Покупателям Intel Core 15-го поколения придётся раскошелиться — новая матплата, кулер и только DDR5
Михаил Маюров
14:34
М-да, в итоге самым интересным камнем, походу остаётся i7 12700, остаётся надеяться только, что он подешевеет с выходом новинок.
Предварительные характеристики первых K-процессоров Intel Core 14-го поколения — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем