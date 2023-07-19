Похоже, танк продолжает дорабатываться с учётом нового опыта, получаемого в СВО

Вчера стало известно об очередном пополнении в рядах армии РФ. На этот раз в зону проведения СВО прибыла партия новеньких танков. Особенно ценным приобретением считается Т-90М «Прорыв», который способен пробивать броню самых защищённых немецких кошек, при этом он и сам крайне прочный и высокотехнологичный. Также поступили модернизированные Т-72Б3М. Танки получили улучшения самых основных механизмов за счёт чего способны противостоять современным угрозам и эффективно решать поставленные задачи. Точное количество машин не называется, но сегодня появилась не менее интересная информация, которой стоит уделить внимание.

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Как стало известно, в ходе СВО российская группировка войск «Юг» применяет новейшие танки Т-14 «Армата». Любопытным фактом поделился неназванный источник в оборонном ведомстве. Похоже, речь снова о неофициальном появлении танка, поскольку Министерство обороны не сообщало о поставках танка нового поколения той или иной группировке войск. Ранее журнал Military Watch Magazine упоминал о зафиксированных Т-14 в СВО. Было опубликовано видео, на котором можно было рассмотреть, как «Армата» ведёт огонь по позициям ВСУ, демонстрируя высокую живучесть и эффективность. Авторы издания отмечали, что броня толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит» делают танк неуязвимым для противника.

Отметим, что Танки Т-14 «Армата» были ранее замечены в зоне СВО на границе Ростовской области, что вызвало беспокойство у стран НАТО. Один из западных обозревателей предположил, что танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут справиться с российской новинкой в случае боевого столкновения на Украине. Американский офицер в отставке Брент Иствуд также выразил восхищение «Арматой», отметив интересные особенности танка, включая его огневую мощь и возможность стрельбы противотанковыми ракетами. По словам источников, танки Т-14 «Армата» поступили на вооружение подразделений Южного военного округа и продолжают участвовать в СВО.

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nullПо данным военкоров, несколько танков прошли боевое крещение. Разработчикам важно было узнать, как покажет себя Т-14 «Армата» в боевых условиях. После этого танки были выведены с передовой. Военкоры полагают, что испытания продолжаются, а танк дорабатывается с учётом тех изменений, которые сегодня стоят перед бронированной техникой. Это значит, что итоговые характеристики Т-14 «Армата» могут оказаться более впечатляющими, чем заявленные на момент анонса. Насколько часто подобные машины появляются на линии соприкосновения, неизвестно.