Точное количество танков, которые поступили на вооружение, неизвестно

Сегодня министр обороны Британии Бен Уоллес сделал резонансное заявление, которое заставляет задуматься о реальных целях военной помощи Киеву со стороны НАТО. По словам политика, Украина представляет собой полигон для испытания оружия, что позволяет отрабатывать новые тактики. На самом деле глава штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин был ещё более откровенен, признавшись в том, что украинское командование снабжает британцев новыми образцами российских вооружений. Якобы, всё это детально изучают английские инженеры, а ценные сведения поступают всем членам НАТО. Сложно сказать, какие секреты уже известны британским военным, ну а в России производство техники идёт с опережающими темпами.

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Как стало известно, на этой неделе российские войска пополнили свои запасы за счёт новейшей партией танков, поставленной Уралвагонзаводом в рамках гособоронзаказа. На этот раз на вооружение были приняты танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. Хотя точное количество переданной техники не указано, сообщается, что эта поставка является одной из многих, которые будут осуществляться в этом году. Пресс-служба Уралвагонзавода подчеркнула, что предприятие значительно увеличило производственные темпы и модернизацию танков, чтобы выполнить задачи спецопераций. Согласно ранее озвученной информации, новые машины разрабатывались с учётом опыта и пожеланий военнослужащих, применяющих танки в СВО.

Отдельно отмечается, что на производстве не только осуществляется производство и ремонт указанных выше машин, но и глубокая модернизация Т-80БВ до уровня Т-80БВМ. Что до Т-90М, разработанного в рамках ОКР «Прорыв-3», то танк также является глубокой модернизацией модели Т-90, и имеет продвинутые боевые и эксплуатационные характеристики. Его башенный модуль оснащён 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулемётная установка калибра 12.7-мм.

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nullКроме того, танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнём, которая позволяет эффективно обнаруживать, распознавать, автоматически сопровождать и поражать цели. Т-90М также оснащён комплексом динамической защиты третьего поколения «Реликт» с использованием отдельных элементов комплекса «Афганит». Многие эксперты мирового уровня уверяют, что в настоящее время это самый совершенный танк на планете.