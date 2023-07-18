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Максим Шугалей: СМИ РФ готовят провокации против Пригожина и подрывают доверие к ЧВК «Вагнер»
Известный социолог сам ранее побывал в плену у террористов, поэтому рассказал своё мнение по поводу недавнего происшествия в Сирии

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Известно, что после встречи Пригожина и Путина все вопросы, которые были у властей к бизнесмену буквально испарились. Пригожин получил возможность передвигаться по стране без особых проблем, ему вернули личное оружие, награды и деньги. Началась переброска подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларусь, ну а в Минобороны РФ и вовсе заявили, что финансирование группировки будет осуществляться из российского бюджета. Кажется, что нужно перевернуть страницу и идти дальше, но некоторые СМИ, общественные деятели и политики не могут успокоиться, постоянно генерируя скандалы, интриги и расследования. Похоже, один из сюжетов на РЕН-ТВ направлен против ЧВК «Вагнер». Своим мнением на эту тему поделился Максим Шугалей. Давайте дадим слово российскому социологу, который и сам полтора года провёл в плену у ИГИЛ (считается террористической организацией и запрещена в РФ). 

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После просмотра сюжета на телеканале РЕН-ТВ о нефтянике из ХМАО Константине Башарове, предположительно похищенном террористами ИГИЛ в Сирии, возникли сомнения относительно достоверности этой информации. Некоторые люди выразили мнение, что происходящее может быть фальсификацией, нацеленной на дискредитацию ЧВК «Вагнер» и её руководителя. По мнению Шугалея, «вагнеровцы» не бросают своих, а в целом несложно определить, находится ли человек в плену или притворяется. Социолог напомнил, что сам находился в плену, вот только там никто не давал ему возможности записывать свои просьбы на видео, как это было представлено в сюжете о Башарове. Шугалей напомнил, что официальные власти не стремились вытащить его из плена, а в результате понадобилось 3500 «вагнеровцев». Бойцы прошли половину Триполи прежде чем нашли его и вытащили из плена, попутно уничтожая сотни террористов. 

Социолог прямо указал на то, что его освобождение прямо доказывает эффективность ЧВК «Вагнер», тогда как с пропавшим нефтяником ситуация выглядит странно. Прежде всего возникает вопрос, как мог похищенный Башаров без предупреждения и согласования взять служебный автомобиль компании и отправился в опасную территорию, где предположительно находились боевики ИГИЛ. Следует отметить, что Башаров работал в компании «Европолис» более 6 лет, а значит должен был хорошо знать, на каких территориях существует опасность. При этом большая часть формирований ИГИЛ была уничтожена «вагнеровцами» ещё несколько лет назад. Фактически, сегодня в Сирии боевики этой террористической организации не присутствуют, ну а сам Шугалей обращает внимание на то, что в ролике нет никакой символики ИГИЛ. Всё дело в том, что обычно террористы этой организации активно используют свою символику и выдвигают определённые требования. В то же время здесь видео с нефтяником было отправлено одному из сотрудников «Европолиса» через WhatsApp с аккаунта «H.Z», что можно перевести на русский, как «Х.З» или «хххх его знает».

Подобное поведение террористов или похитителей вызывает сомнения в подлинности ролика и указывает на возможную постановку со стороны человека, не знакомого с методами действия террористов. В отношении самого Башарова было упомянуто, что он страдает от систематического злоупотребления алкоголем после сложного развода и часто ведёт себя неадекватно. Что странно, компания «Европолис» обратилась в местные органы безопасности «Мухабарат» через сутки после его исчезновения, ну а силовые структуры Сирии полагают, что видеоролик скорее всего постановочный, а Башаров может быть мошенником, вымогающим деньги вместе со своими сообщниками. Таким образом, все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств его исчезновения были проведены должным образом. Компетентные органы Сирии в настоящее время занимаются расследованием этого случая, ну а следственные органы Российской Федерации решили заняться его исчезновением только спустя три месяца, что вызывает массу вопросов. 

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Шугалей задаётся вопросом, почему видеоролик попал на телеканалы только сейчас и почему медиагруппа Известия и Пятый канал так активно его распространяют. Существует мнение, что это связано с попыткой дискредитировать Пригожина, показать его в невыгодном свете и подчеркнуть, что он не оказывает помощи своим сотрудникам. Социолог не исключает, что всё это было заранее спланировано с целью провокации. Шугалей полагает, что если такое предположение окажется верным, то Пятый Канал и РЕН-ТВ сознательно подвергают жизнь Башарова опасности, так как его подельники (или даже террористы), увидев материалы в социальных сетях, могут захотеть избавиться от него. Похоже, российских журналистов, не интересуют последствия подобных действий, даже если всё это может привести к фатальным последствиям. Кстати, последние подразделения «вагнеровцев» покинули военную базу в Молькино и отправились в Беларусь. 

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Источник: t.me
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