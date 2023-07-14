Первые отряды прибыли в Беларусь несколько дней назад

Вчера стало известно о том, что колонны ЧВК «Вагнер» централизованно вышли из полевых лагерей в ДНР и отправились по трассе М4 в сторону Московской области. По данным военкоров, бойцы следовали в Беларусь, где для них были подготовлены временные лагеря. Как стало известно, речь шла об основной группировке, тогда как отдельные отряды уже прибыли на место дислокации несколько дней назад, а после приступили к выполнению поставленных задач.

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По соглашению с Лукашенко, «музыканты» должны были приступить к обучению регулярной армии Беларуси. Как оказалось, практика идёт уже несколько дней, о чём сегодня поведали представители телеканала ВоенТВ. Оказывается, бойцы ЧВК «Вагнер» начали обучение военнообязанных, служащих в рядах территориальной обороны союзной республики, несколько дней назад. При этом боевым опытом делятся участники штурма Бахмута (и других горячих точек), которые обладают ключевыми знаниями об особенностях современных конфликтов.

Представители территориальной обороны Беларуси высоко оценивают навыки своих учителей, указывая на уникальный опыт и множество важных моментов, которые невозможно узнать на гражданке. Учебные занятия проводятся на специально оборудованном полигоне, который расположен неподалёку от города Осиповичи. Отмечается, что представители ЧВК «Вагнер» делают упор на боевом применении всех полученных навыков, а также пытаются анализировать конкретные эпизоды, в которых удалось выжить за счёт грамотного использования преимуществ, которые эти знания и дают.

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Отмечается, что первая группа инструкторов прибыла в Беларусь три дня назад. Крупный конвой проехал через областные города, перемещаясь из Луганской Народной Республики в союзное государство. Посмотреть видео вы можете по ссылке, а также рекомендуем почитать большой материал, в рамках которого представлен анализ последних событий, так или иначе связанных с ЧВК «Вагнер» за последние недели.