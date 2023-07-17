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Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
Все подразделения перебрасываются в Беларусь

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В последние дни в интернете появляется всё больше свидетельство тому, что ЧВК «Вагнер» проводит массовую переброску подразделений в Беларусь. Сегодня одна из колонн была зафиксирована в районе Воронежа, тогда как другая в районе Орла. На кадрах можно увидеть десятки автомобилей, в числе которых строительная техника, пикапы, УАЗы Патриот, фуры, автобусы и классические буханки. Сложно даже представить, сколько людей передислоцируется, ну а ранее утверждалось, что полевой лагерь временного типа способен вместить 9000 человек.

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При этом нужно понимать, что колонны шли вчера, позавчера и будут идти ещё несколько дней, а представители ЧВК «Вагнер» сообщают, что уже к вечеру обе колонны прибудут на полигон в районе города Осиповичи. Что любопытно, на этот раз вместе с бойцами не видно полиции, ну а посмотреть ролики вы можете по ссылке. Также сегодня стало известно, что большой учебный центр «вагнеровцев», который долгое время располагался в деревне Молькино, прекратил своё существование. Бойцы сняли флаги РФ и ЧВК «Вагнер», а после сообщили, что оба флага будут доставлены в Беларусь, где вернутся на своё привычное место.

Отметим, что тренировочный лагерь Молькино находится в 30 километрах от Краснодара. Это один из первых подобных объектов, через который прошли тысячи новобранцев. Месторасположение было известно прессе, но чужих на закрытую территорию не пускали. Похоже, проводить обучение на территории РФ «музыканты» больше не намерены, поскольку сворачивают служившую им многие годы базу. Напомним, финансирование ЧВК «Вагнер» продолжится из бюджета РФ, ну а есть все основания полагать, что Пригожин решил проблемы с российскими властями. Похоже, из Африки никто «вагнеровцев» не выгоняет, а сегодня стало известно о пополнении свежими силами, которые прибыли на территорию Центральноафриканской Республики. Известно, что речь шла о плановой ротации тех, кто уже долгое время находится в ЦАР.

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Известно, что в воскресенье в Банги (столица ЦАР) прибыл военно-транспортный борт из России. Этот борт доставил новую группу «музыкантов», которые будут сотрудничать с силовыми структурами республики перед всенародным референдумом, запланированным на 30 июля текущего года. Журналисты пишут о том, что на борту находилось около 200 солдат, но точной информации о том, сколько человек вернулось из ЦАР обратно в РФ, нет. Незадолго до этого транспортный борт Ан-124 «Руслан» доставил неизвестный груз для новоприбывших, а также для армии ЦАР. Представители ЧВК «Вагнер» ещё раз подчеркнули, что слухи о предполагаемом выводе российских сил из ЦАР являются информационной дезинформацией, распространённой западной прессой в попытке дискредитировать компанию. Специалисты ЧВК «Вагнер» продолжают осуществлять свою работу в Центральноафриканской Республике. В настоящее время одной из их задач является обеспечение безопасности референдума. «Вагнеровцы» прямо заявили, что слухи о выдворении, выводе или отходе бойцов ЧВК «Вагнер» из ЦАР относятся к категории информационного мусора. Посмотреть видео из базы в Молькино можно по ссылке: https://t.me/orchestra_w/7869

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