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В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Речь идёт о тысячах бойцов, которые уже начали прибывать в лагерь рядом с городом Осиповичи

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По мнению одного из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос, переброска подразделений на территорию Беларуси привела к беспокойству командования в Киеве. ВСУ вынуждены были снимать резервы с Запорожского направления, поскольку есть реальные опасения относительно того, что Пригожина отправят на захват столицы Украины. При этом в последнее время фиксируются значительные перемещения колонн «вагнеровцев» в Беларусь, а сами бойцы уже приступили к тренировкам местной теробороны.

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Известно, в районе города Осиповичи подготовлена временная полевая база, тогда как к осени планируется построить ещё несколько аналогичных объектов. Ну а поскольку речь идёт о более чем десяти тысячах военнослужащих, то нужно подумать и о финансовой составляющей вопроса. Лукашенко ещё в июне заявил, что не будет против, если Пригожин привезёт «музыкантов» вместе с семьями, но платить за всё это Беларусь не станет. Похоже, в ходе переговоров между сторонами был достигнут компромисс. Как стало известно, ЧВК «Вагнер» останутся на полном обеспечении Минобороны РФ, а значит не только проживание, но и денежное довольствование будет производиться из российского бюджета.

На этом фоне любопытно звучат заявления различных ресурсов (ссылающихся на силовые ведомства), авторы которых уверяют, что подразделения ЧВК «Вагнер» будут включены в состав региональной группировки войск союзного государства, с базированием на территории Белоруссии. Якобы, такое решение принято с целью укрепления сил группировки и повышения её эффективности. По данным информационных источников, финансирование «вагнеровцев» будет осуществляться без привлечения средств их Белорусского бюджета. Назвать точное количество бойцов, которые уже вошли на территорию союзного государства, в силовых ведомствах России и Беларуси отказываются. Обе стороны воздерживаются от комментариев, но можно сделать вывод, что переброска формирований осуществляется без тяжёлого вооружения, которое ранее было возвращено Минобороны РФ.

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Сроки завершения обучения отрядов территориальной обороны Беларуси не называется. Похоже, пока военнослужащие регулярной армии Беларуси в процессе обмена опытом участия не принимают. Сообщается, что военнообязанные получают обучение по навыкам перемещения на поле боя, тактической стрельбе, а также изучают инженерную подготовку и тактическую медицину. Согласно украинским ресурсам, в Киеве уже принято решение о дополнительном перебросе войск на границу с Белоруссией. Аналогичное решение ранее приняла и Польша, ну а многие аналитики полагают, что Пригожин разрушил планы Варшавы, а сам Дуда мечтал отколоть от Украины западную часть.

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Источник: topwar.ru
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