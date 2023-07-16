реклама
По мнению одного из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос, переброска подразделений на территорию Беларуси привела к беспокойству командования в Киеве. ВСУ вынуждены были снимать резервы с Запорожского направления, поскольку есть реальные опасения относительно того, что Пригожина отправят на захват столицы Украины. При этом в последнее время фиксируются значительные перемещения колонн «вагнеровцев» в Беларусь, а сами бойцы уже приступили к тренировкам местной теробороны.
реклама
Известно, в районе города Осиповичи подготовлена временная полевая база, тогда как к осени планируется построить ещё несколько аналогичных объектов. Ну а поскольку речь идёт о более чем десяти тысячах военнослужащих, то нужно подумать и о финансовой составляющей вопроса. Лукашенко ещё в июне заявил, что не будет против, если Пригожин привезёт «музыкантов» вместе с семьями, но платить за всё это Беларусь не станет. Похоже, в ходе переговоров между сторонами был достигнут компромисс. Как стало известно, ЧВК «Вагнер» останутся на полном обеспечении Минобороны РФ, а значит не только проживание, но и денежное довольствование будет производиться из российского бюджета.
На этом фоне любопытно звучат заявления различных ресурсов (ссылающихся на силовые ведомства), авторы которых уверяют, что подразделения ЧВК «Вагнер» будут включены в состав региональной группировки войск союзного государства, с базированием на территории Белоруссии. Якобы, такое решение принято с целью укрепления сил группировки и повышения её эффективности. По данным информационных источников, финансирование «вагнеровцев» будет осуществляться без привлечения средств их Белорусского бюджета. Назвать точное количество бойцов, которые уже вошли на территорию союзного государства, в силовых ведомствах России и Беларуси отказываются. Обе стороны воздерживаются от комментариев, но можно сделать вывод, что переброска формирований осуществляется без тяжёлого вооружения, которое ранее было возвращено Минобороны РФ.
Сроки завершения обучения отрядов территориальной обороны Беларуси не называется. Похоже, пока военнослужащие регулярной армии Беларуси в процессе обмена опытом участия не принимают. Сообщается, что военнообязанные получают обучение по навыкам перемещения на поле боя, тактической стрельбе, а также изучают инженерную подготовку и тактическую медицину. Согласно украинским ресурсам, в Киеве уже принято решение о дополнительном перебросе войск на границу с Белоруссией. Аналогичное решение ранее приняла и Польша, ну а многие аналитики полагают, что Пригожин разрушил планы Варшавы, а сам Дуда мечтал отколоть от Украины западную часть.