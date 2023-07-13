Эрдоган заявил, что не нарушал договорённостей с Россией относительно передачи Зеленскому украинских пленных и предложил побеседовать с В. Путиным

Одна из главных задач, которую перед собой ставил Эрдоган – это умелое балансирование между Россией и Западом. Президент находил правильные слова для В. Путина, а после договаривался с США в рамках НАТО. Какое-то время политику удавалось обходить острые углы, а в результате Турция получила преференции от всех заинтересованных сторон. К примеру, речь шла о создании мощного газового хаба, не говоря уже об инвестициях России и участии во множестве совместных проектов, включая строительство АЭС. И не забывайте, что многие турецкие производители заняли места ушедших европейцев, а поток туристов из РФ позволяет наполнять турецкий бюджет. А ведь есть ещё зерновая сделка, которая была бесполезна для России, но позволяла Турции получать прибыль, а всё это в конечном итоге склонило чашу весов в сторону Эрдогана на президентских выборах.

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Как вы могли слышать, президент Турции отпустил 5 командиров подразделения Азов (считается террористическим и запрещено в РФ). Эрдоган передал из лично Зеленскому, а после ещё и сделал ряд заявлений. Например, сказал о том, что поддерживает присоединения Украины в НАТО, а после стало известно о начале строительства в Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. В российских СМИ появились сообщения о том, что бойцы должны были оставаться в Турции до конца конфликта, с обвинениями в адрес президента Турции об ударе в спину. Аналогичные заявления звучали и от политиков, а вот сам Эрдоган уверяет, что никаких договорённостей не существовало. По его словам, такие соглашения были двусторонними и достигнуты исключительно между Россией и Украиной, без участия Турции. Турецкий президент отметил, что его страна лишь предоставила убежище бывшим военнопленным по договорённости с украинским руководством. Ну а после того, как поступил новый запрос, все командиры были переданы Зеленскому.

Турецкий президент полагает, что лично он ничего не нарушил, поскольку нельзя отказаться от выполнения договорённостей, если самих договорённостей не существовало. Некоторые российские аналитики ещё в день освобождения предположили, что проблема не в самом Эрдогане, а в тех соглашениях, которые тогда Россия заключила с США. По словам одного из командиров (Волынского, известного под позывным «Волына»), на Азовстали находились американские военнослужащие. Подробностей о том, какие задачи они решали, в прессе нет, но сам Волынский уверяет, что Россия получила быструю сдачу предприятия и возможность переброски подразделений на другое направление. Украина согласилась о сдаче в плен всех своих солдат в Мариуполе, ну а США получили своих людей без дополнительной шумихи. Похоже, американцев вывели таким образом, чтобы пресса этого не зафиксировала, ну а сегодня неясно, существовали ли соглашения в текстовом виде. Не исключено, что договор был только на словах, ну а у Зеленского нет никаких причин соблюдать то, где не поставлена его подпись. Вообще, украинские политики легко нарушают даже заверенные лидерами ЕС соглашения (например, Минские договорённости).

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Аналитики полагают, что сегодня Эрдоган пытается уравновесить свои отношения как с Западом, так и с Россией. Похоже, президент Турции осознал, что янки хотят его в очередной раз обмануть, поскольку поставок истребителей F-16 может и не быть. Эрдоган не планирует вываливать в прессу все нюансы произошедшего и прямо предложит встретиться с Путиным для разрешения противоречий. Ну а теперь мяч на стороне Кремля. Власти должны пояснить, что вообще произошло, были ли соглашения, и действительно ли Эрдоган что-то нарушил. В последние дни негатив к этой теме в прессе спадает, но общество однозначно полагает, что именно Турция ударила России в спину.