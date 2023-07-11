Речь идёт о довольно чувствительных вопросах, которые могут осложнить русско-турецкие отношения и привести к заморозке многомиллиардных проектов

Сегодня было бы неплохо услышать официальную позицию правительства России относительно тех вызовов, что стоят перед страной. Кроме того, многие ждут реакции властей не те или иные события, но продолжают оставаться в неведении, поскольку не получают ответов на ключевые вопросы. В последнее время произошло множество странных происшествий, вот только в Кремле продолжают отмалчиваться, иногда выражая озабоченность по тем или иным темам. Максимум, на что можно рассчитывать – это на слова Д. Медведева. Вот только первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации обычно предлагает ударить по НАТО ядерным оружием. Пожалуй, ответов мы с вами не получим, поэтому придётся исходить из тех или иных фактов. Ну а происходит следующее: после длительной нейтральной позиции, которую Турция занимала на международной арене, Эрдоган пошёл ва-банк.

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Вначале он в нарушении договорённостей передал пленных бойцов подразделения Азов (признано в РФ террористическим и запрещено) Зеленскому, выразив украинскому президенту полную поддержку в вопросе вступления в НАТО. Нужно признаться, что Эрдоган и ранее принимал спорные решения, ну а сегодня всё зашло слишком далеко. По мнению The Wall Street Journal, всё дело в договорённостях с США, а также взаимных уступках между странами. Якобы, на позицию Эрдогана повлиял генсек НАТО Йенс Столтенберг, но журналисты полагают, что Америка продавила нужные инициативы, предложив Турции гораздо больше, чем могла дать Москва. The Wall Street Journal пишет, что итогом переговоров стало решение Байдена передать Эрдогану истребители F-16. По мнению журналистов издания и аналитика Института Брукингса в Вашингтоне, поставки F-16 стали невозможны после стратегической ошибке Турции, заключившей в 2017 году сделку с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.

Именно это привело к санкциям со стороны США, ну а сегодня Эрдогану срочно нужна модернизация военно-воздушного флота. Поскольку страна находится в НАТО, то просить у России или Китая ничего не может, ну а уступка Вашингтона выглядит как заранее спланированный ход. Одновременно с этим журналисты полагают, что Эрдоган потребовал у Байдена ещё и членство в ЕС. Якобы, Евросоюз должен сделать чёткое заявление, определив место Турции в содружестве, а также назвать реальные сроки и условия вхождения в альянс. Скорее всего, все требования Эрдогана были удовлетворены, поскольку начались недружественные движения в сторону России, а сам президент Турции принял решение поддержать вступление Швеции в НАТО. Эрдоган выразил готовность направить шведскую заявку на ратификацию в парламент Турции сразу же после беседы со шведским премьером. В шведской прессе отмечают, что процесс переговоров с Турцией включал элементы торговли, и было ясно, что президент Эрдоган торговался как на базаре за каждый пункт.

Точные сроки вступления Швеции в НАТО пока неизвестны, поскольку конкретные гарантии и от США и ЕС Турция ещё не получала, а все публичные заявления ещё не были чётко сформулированы обеими сторонами. Премьер-министр Швеции выразил надежду на скорую ратификацию заявки и вступление страны в НАТО в качестве 32-го члена. Ожидается, что Швеция может стать членом военного блока осенью текущего года. Что до планов по сотрудничеству России и Турции, то некоторые из них явно придётся пересматривать. В последнее время Москва шла Стамбулу на явные уступки, касающиеся как военной сферы (спорное присутствие в Сирии), так и экономических вопросов. Например, Турция получила отсрочку по выплатам многомиллиардных долгов в адрес России. Также российская компания строит в Турции атомную электростанцию, ну а газовый хаб должен был стать альтернативой уничтоженным Северным потокам. Сложно сказать, какие последствия будут у принятых Эрдоганом решений, но ясно одно, Турция может ощутимо усложнить положение России по украинскому вопросу. К примеру, послать Зеленскому больше оружия или открыть проход в Чёрное море для военных кораблей НАТО. В этом случае всё станет только сложнее, поскольку военные эскадры будут наводить ракеты друг на друга при прямой видимости.

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P.S. Ликование по поводу того, что именно Эрдоган стал президентом Турции, можно отменять. Именно усилиями РФ политик удержался на своём посту (зерновая сделка и многое другое), ну а некоторые аналитики полагают, что ответ Кремля будет болезненным для Стамбула. Уже вчера по турецким базам в Сирии были нанесены удары с неизвестной стороны. Россия будет бить по чувствительным направлениям, поэтому Эрдогану придётся туго, ведь экономика Турции находится не в лучшем виде.