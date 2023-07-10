Неясно, считает ли Путин всего этого Эрдогана надёжным партнёром

Одна из самых главных проблем современной международной политики – это переоценка ключевых договорённостей, на которых формировался мир после завершения Второй мировой. Сегодня США и Европейским элитам хочется пересмотра итогов конфликта. Если раньше это делалось скромно, насыщая общество подложными историческими фактами, то с недавнего времени машина новой идеологии заработала в полную силу. Создаются условия для обесценивая прежних договорённостей, ну а отдельные политики готовы на самые радикальные действия для достижения своих целей. Пожалуй, самым громким можно считать обман России в рамках подписания Минских соглашений. Тогда была возможность вернуть Украину под влияние Москвы бескровно, но договорённости с Европой казалась надёжными и безальтернативными. В начале после подписания гарантий безопасности Януковича, президента Украины свергли в ходе революционных действий. Ну а спустя 8 лет Меркель и Оланд (канцлер ФРГ и президент Франции) открыто заявили о том, что обманывали Путина, способствуя усилению военного потенциала Украины.

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Именно поэтому, когда возникает вопрос подписания тех или иных соглашений, многие эксперты разводят руками. Ещё бы, ведь европейские элиты могут снова отказаться от своих слов, а значит официальные договора не считаются надёжными. На этом фоне стоит вспомнить слова В. Путина, которые были им сказаны в отношении Эрдогана. Президент Турции был назван сложным политиком, который отстаивает интересы своей страны. Несмотря на это Путин высоко оценил честность коллеги и уверял прессу в том, что Эрдоган надёжный партнёр. Посмотреть короткий ролик на эту тему вы можете ниже, ну а мы продолжим. Как вы могли слышать, в субботу в ходе визита Зеленского в Турцию в Киев вернулись 5 лидеров полка Азов (признан в РФ террористическим и запрещён). При этом ранее власти говорили о договорённостях, согласно которым все члены группировки должны оставаться в Турции до завершения конфликта.

Ну а по приезду в Украину все бойцы тут же рассказали о своих планах продолжить сражаться против России, а значит мы видим множественные нарушения. Неясно, что вообще произошло. Может Эрдоган уже не является таким надёжным, а может дело в кулуарных договорённостях. Вчера глава МИД РФ созвонился со своим турецким коллегой, где выразил озабоченность указанными выше проблемами. Протокол беседы остаётся засекреченным, поэтому подробностей в прессе нет, ну а уже сегодня стали появляться крайне любопытные факты. По словам министра Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности, в ходе очередного этапа переговоров между Украиной и Турцией было решено форсировать строительство завода по производству беспилотников. Ранее предполагалось, что производство Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci будет развёрнуто в 2025 году, а турецкая сторона обещала прямые инвестиции в размере 95 миллионов долларов. По мнению Александра Камышина, на этот раз дело зашло дальше подписания меморандума, поскольку теперь в Украине появится свой завод, выпускающий ударные дроны для стран НАТО.

Где конкретно развернётся производство, пока неясно. Также непонятно, в какие сроки объект будет введён в строй. Можно было бы предположить, что завод ещё на стадии закладки фундамента сотрут с лица земли, вот только мы с вами видели массу странных фактов, вызывающих сомнения относительно решимости российских властей. Например, недавно Зеленский посетил остров Змеиный. Очевидно, что это обычная показательная акция для прессы. И всё же, никто не мешал командованию в Москве ударить по острову за полчаса до того, как туда прибудет Президент Украины. Если уж было принято решение не трогать Зеленского, то можно было бы сорвать проведение акции для прессы. Точно также громко прошло чествование азовцев во Львове. Мероприятие продлилось долго, но всё это время в городе не была объявлена тревога. Фактически, Зеленскому позволили произнести громкую речь, в рамках которой президент Украины набрал дополнительные политические очки. В таких условиях мы не удивимся, если Турция построит в Украине завод по производству Bayraktar, а Россия будет делать вид, что ничего не замечает. Похоже, политические договорённости существует, вот только по большей части выполняет их именно российское руководство, тогда как многие другие позволяют себе определённые вольности в трактовке ключевых соглашений.





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Что до Эрдогана, то аналитики полагают, что он всё ещё ведёт свою игру, а последние действия стали ответом на решение Кремля остановить зерновую сделку. Неясно, считает ли после этого В. Путин президента Турции надёжным партнёром.