Уже сегодня в США заявляют, что не могут гарантировать поставки истребителей Турции

Можно сказать с полной уверенностью, что российское правительство не ожидало удара в спину от Эрдогана. Теоретически, все осознавали, что Турция является членом НАТО, но очень многим хотелось верить в то, что страна является прагматичным союзником, а значит будет вести себя согласно договорённостям. Как вы могли слышать, первый удар Эрдоган нанёс в информационном поле, когда передал Зеленскому пленных членов подразделения Азов (признано террористическим и запрещено в РФ). По договору, вся братия должна была находиться в Турции до завершения конфликта, ну а нарушение соглашений сопровождалось публичным приёмом президента Украины. Эрдоган публично заявил о полной поддержке всех инициатив своего коллеги и выразил желание принять Украину в НАТО как можно скорее.

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Похоже, всё это произошло на фоне переговоров с Швецией и США, когда Турция получила определённые гарантии от союзников. Прежде всего сообщалось, что парламент Турции в сжатые сроки ратифицирует приём Швеции в НАТО. В турецкой прессе по этому поводу пишут сдержанно, но на страницах социальных сетей растёт недовольство подобными действиями, поскольку совсем недавно Швеция одобряла сожжение Корана. По данным экспертов, в обмен на отказ от своих обязательство в сторону России Эрдоган получит возможность купить американские истребители F-16 и перспективы приёма в ЕС. Первоначально должны быть даны осязаемые гарантии и чёткий план, выполнить который вполне реально. При этом обсуждается безвизовый режим и многие другие поблажки, о которых Турция давно просит. По итогам первого дня саммита НАТО стало очевидно, что принимать Украину в альянс никто не станет, истребители на Донбасс не полетят, ну а на этом фоне Турция не так важна, как казалось.

Удивительно, но уже сегодня глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер сделал на эту тему довольно неожиданное заявление. По его словам, в Белом доме не против поставок Турции истребителей F-16, вот только на пути может стать решение конгрессменов. Ну а правительство просто не в состоянии заставить политиков принять то или иное решение, а отправка истребителей возможна только в случае согласованной позиции Белого дома и Конгресса. Мало того, конгрессмены могут попросить Турцию выполнить некоторые условия, без которых одобрение сделки невозможно. Миллер посетовал, что не может говорить от имени Конгресса, поэтому советует дождаться официальной реакции политиков. При этом глава пресс-службы Госдепа США напомнил, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен многократно обсуждал с Эрдоганом условия сделки, но турецкая сторона всегда отвергала предложения американских властей.

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Что именно имел в виду Миллер, остаётся только догадываться, поскольку намёки были слишком двусмысленными. И всё же, можно предположить, что от Анкары требуют полного присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, Эрдогана могут принудить поделиться с Украиной оружием или пропустить корабли НАТО в Чёрное море, создавая напряжённость в регионе и повышая опасности для Черноморского флота РФ. Что бы не попросили у Турции власти США, выполнить подобные запросы будет крайне сложно. За последние годы интересы Турции и России тесно переплелись, ну а разговоры о строительстве крупного газового хаба и вовсе сулили миллиардные прибыли. Похоже, членство в ЕС и поставки американских истребителей всё также далеки от Турции, а вот отношения с российским президентом могут быть сильно подпорчены. Надеяться на продолжение зерновой сделки не приходится, а ещё одним ударом может стать уничтожение военных баз Турции в Сирии. Ну и как вишенка на торте приведём словам генерального секретаря НАТО. Столтенберг открыто заявил о том, что поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приёму Швеции в военный альянс. Не исключено, что какие-то преференции Белый дом всё же Турции гарантирует, поскольку Эрдоган вчера заявил о начале новой эры отношений между Турцией и США.