Речь об украинском майоре, который был передан Зеленскому Эрдоганом несколько дней назад

Судя по последним новостям, Турция из нейтрального государства, выполняющего посреднические функции и умело лавирующего между сложных политических дилемм, совершенно внезапно превратилась в откровенно недружественную страну. Некоторые аналитики полагают, что США нашли нужные рычаги давления на Эрдогана, что привело к резкому росту напряжённости между Россией и Турцией. Всё началось с приезда Зеленского, когда Эрдоган не только заявил, что поддерживает стремление Украины в НАТО, но и отжал 5 лидеров подразделения Азов (признано террористическим и запрещено в РФ). Сразу же после этого прозвучали заявления о том, что на территории Украины начинается строительство завода по производству беспилотников, ну а уже вчера вечером Эрдоган согласился начать процесс ускоренной ратификации принятия Швеции в НАТО. Напомним, буквально недавно в Швеции жгли Коран, ну а сегодня Турция закрывает глаза на подобные действия, предпочитая получить гарантии о вступлении в ЕС и другие преференции.

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Аналитики полагают, что Эрдоган сделал свой выбор, предпочитая ЕС и НАТО экономическим выгодам от сотрудничества с Москвой. В Госдуме уже назвали подобные шаги ударом в спину, но в данном материале мы с вами поговорим не о политиках, которые не способны предвидеть то или иное развитие событий. Было очевидно, что США потребуется козырь в противостоянии с Москвой, ну а Турция может не только начать поставки оружия Киеву, но и значительно усилить экономические санкции против России. И всё же, после 5 украинских офицеров были возвращены в обход договорённостей, о чём мы и поговорим. Начнём с имён: командир Азова Денис Прокопенко, майор Нацгвардии Олег Хоменко, исполняющий обязанности командира 36-й бригады морских пехотинцев майор Сергей Волынский, замкомандира 36- бригады Святослав Паламарь и полковник Нацгвардии Денисе Шлега. Ну а нас с вами интересует именно «Волына», он же Волынский, который уже успел дать интервью турецкому изданию Anadolu Ajansı.

Прежде всего «Волына» заявил, что не знает, какую игру ведёт Эрдоган, ведь вся пятёрка находилась в Турции на довольствии Украины и должна была там пробыть до конца конфликта. Сам Волынский не горит желанием возвращаться на линию соприкосновения. Он утверждает, что на передовую не пойдут, а сотни его бойцов погиби из-за бессмысленного торга киевских властей. Сам он скромно заявляет о том, что имеет достаточно скромный боевой опыт, поскольку со времени битвы за Мариуполь в ВСУ многое изменилось. Волынский не против стать инструктором, но дальше заходить не хочет. Что любопытно, корреспондент задал майору несколько важных вопросов, но турецкое издательство не стали их публиковать. Информацией поделился бывший сотрудник Anadolu Ajansı по имени Мусаб Туран. Он был уволен 2 года назад за неугодные власти вопросы, ну а сегодня поделился довольно интересными подробностями договорённостей между Россией и США в ходе битвы за Мариуполь.

До передачи властям Турции

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Кроме других мелких вопросов была поднята тема присутствия в катакомбах неких американских офицеров. Напомним, в какой-то момент федеральные каналы и пресса активно муссировали тему активного участия США в конфликте, подкрепляя это данными о том, что под Азовсталью есть целый ряд высокопоставленных офицеров ЦРУ, а также специалистов НАТО. Совершенно внезапно, после сдачи в плен украинских военных не было обнаружено ни одного американца, вот только Волынский утверждает, что янки в подземельях было много. По словам «Волыны», гарнизон Мариуполя стал разменной монетой, а все граждане США и другие иностранцы были переданы возвращены тайно в ходе закулисных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Российские аналитики полагают, что в тот момент сделка казалась правительству РФ выгодной. Прежде всего таким образом можно было сохранить жизни людей по обе стороны. Тогда ещё не было отступления из Харьковской и Херсонской областей, а значит присутствовала надежда на скорую капитуляцию Киева. Кроме того, операция по полному уничтожению всех бойцов Азова могла продлиться ещё несколько месяцев, а значит тысячи бойцов оказывались заложниками и не могли усилить то или иное направление. Эксперты полагают, что кроме этого могли быть ещё некие уступки, но точной информации об этом мы не узнаем. Обычно спецслужбы если и раскрывают секреты переговоров, то делают это спустя десятилетия. Ну а насколько принятые решения были верными, покажет время. Кстати, ещё до того, как украинцев в рамках обмена передали Турции (Россия получила Медведчука и 55 пленных, а Украина 200 солдат) по лагерю пленных был нанесён удар при помощи высокоточных ракет американского производства. Похоже, уже тогда Зеленский хотел похоронить все секреты Мариуполя в одной братской могиле.