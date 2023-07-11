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Почему Россия и Китай никуда не торопятся – страны разыгрывают долгую партию с помощью ШОС и БРИКС
Аналитики приходят к выводу, что обе страны действуют согласно некоего плана, предполагающего медленные изменения на мировой арене
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Нет никаких сомнений, что сегодня несколько ключевых игроков на международной арене ведут закулисные игры, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. Результаты многомесячной работы американских и европейских элит мы увидим в ближайшие несколько дней в рамках саммита НАТО, но некоторые любопытные факты заметны уже сегодня. Например, Эрдоган открыто нарушил договорённости с РФ относительно содержания пленных украинцев в Турции. Кроме того, были предприняты и другие шаги, а в целом из надёжного партнёра политик стремительно переходит в лагерь противников. Нужно понимать, что Россия не сидит сложа руки, а сегодня Европа и США сталкиваются с последствиями собственных санкций. Экономические показатели падают, а большая часть населения не поддерживает находящиеся у руля элиты. На носу выборы, поэтому есть все основания полагать, что агрессивные политики уже вскоре уйдут в закат, очистив места для более прагматичных лидеров. На этом фоне аналитики приходят к выводу, согласно которому Россия и союзники играют в долгую, пытаясь руководствоваться фундаментальными интересами друг друга, поэтому результаты будут заметны спустя годы. 

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Ну а особую роль аналитики видят в организациях БРИКС и ШОС. По мнению журналистов South China Morning Post, Россия и Китай стремятся расширить роль Шанхайской организации сотрудничества, устанавливая контакты со странами, которые страдают от санкций, предлагая альтернативу существующему миропорядку. Известно, что в 2023 году к ШОС присоединится Иран, а Белоруссия готовится последовать его примеру в 2024. Аналитики считают, что страны стремятся использовать национальные валюты вместо доллара США для снижения негативного влияния западных санкций. Напомним, ШОС была создана в 2001 году Россией и Китаем, с присоединением Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан также стали членами организации. Члены ШОС могут приглашать другие страны для диалога, а уже более десяти государств получили партнёрский статус.

Аналитики отмечают, что присоединение Ирана и Белоруссии к ШОС посылает сигнал о наличии альтернативных вариантов евразийской интеграции и противодействия странам золотого миллиарда. Китай и Россия стремятся использовать свои национальные валюты и предлагают развивать экономическую интеграцию внутри ШОС. Отмечается, что многие страны ощутили негативное влияние принудительных мер, которые используют США для борьбы с экономическими и политическими конкурентами на мировой арене. В итоге такие государства пытаются уйти от колониальной зависимости, которая безальтернативна в отношениях с Западом. При этом члены ШОС поддерживают использование национальных валют вместо доллара и оказывают решительную поддержку цифровой интеграции. Китай и Россия также поднимают вопрос о создании общего Банка развития ШОС.

В итоге наращивание роли ШОС в экономической сфере свидетельствует о стремлении России и Китая противостоять Западу. Страны укрепляют сотрудничество в области безопасности через Региональную антитеррористическую структуру. Россия рассматривает ШОС как свой оплот, хотя и опасается усиления влияния Китая в регионе. Интерес к ШОС растёт не только у тех стран, которые подвергались санкциям, но и у государств, сталкивающихся с глобальными вызовами, такими как энергетическая и продовольственная безопасность. Члены ШОС предлагают усилить экономическую роль организации и развивать инфраструктуру, чтобы противостоять негативным последствиям западных санкций.

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Как мы уже писали выше, всё это длительный процесс, ну а Россия и Китай ведут игру, результаты которой не так очевидны, как подход США. Гегемония доллара остаётся одной из ключевых проблем, поскольку любые попытки отказаться от американской валюты грозят глобальными потрясениями. Что до Украины, то сегодня можно сделать вывод, что многие европейские лидеры готовы рискнуть не только своей карьерой, но и благополучием граждан в обмен на иллюзорную надежду победить Россию руками украинцев. Например, сегодня Макрон заявил, что планирует передать Киеву дальнобойные высокоточные ракеты с большим радиусом действия. Таким образом дальность полёта достигнет 250 километров и больше, а значит санкции будет усиливаться, а военное давление нарастать. 

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#аналитика #политика
Источник: scmp.com
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