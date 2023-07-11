Изучаем мнение бывшего полковника армии США Дугласа Макгрегора

Одним из самых последовательных критиков политического курса американских властей считается полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В последнее время он регулярно делает достаточно громкие заявления, пытаясь объяснить простыми словами сложные геополитические игры, которые Белый дом ведёт руками аборигенов по ту сторону океана. Прежде всего аналитик предлагает отправиться на 25 лет назад, ведь именно тогда США совершили свою главную ошибку, начав принимать в НАТО страны Восточной Европы. Макгрегор отметил, что расширение военного альянса в направлении российской границы вызывает озабоченность и враждебную реакцию со стороны Москвы. Он считает, что украинский вопрос вторичен по сравнению с более глобальной проблемой, заключающейся в наличии людей в Европе и США, которые стремятся уничтожить Россию. Макгрегор называет этих людей глобалистами и отмечает, что они контролируют внешнюю и оборонную политику США уже на протяжении длительного времени.

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Полковник полагает, что средний американец не слишком обеспокоен событиями за пределами США, и власти страны используют это незнание в своих целях. Макгрегор отметил, что пока США ведут войны за рубежом, минимизируя свои потери и перекладывая бремя на других, как это происходит на Украине, американская публика будет довольна и продолжит верить вранью чиновников. По словам аналитика, проблема ещё и в том, что большинство американцев не только не интересуется событиями за пределами своей страны, но и принимает на веру информацию, которую им сообщают власти. Макгрегор считает, что это привычка, которая может быть опасной. Он подчёркивает, что если потери граждан во время военных конфликтов не достигают заметных масштабов и не вызывают серьёзного пробуждения в сознании простых американцев, то страна может продолжать устраивать революции по всему миру и вторгаться в другие государства совершенно безнаказанно. Он также отмечает, что использование иностранной силы для ведения войны является ещё более привлекательным вариантом, поскольку это позволяет избежать потерь среди американского населения.

Что до Украины, то Макгрегор уверен в недооценке властями США потенциала России. По его словам, в Белом доме с самого начала рассматривали Украину как инструмент для нанесения ущерба России и захвата её ресурсов. Однако этот план не сработал, а пострадавшей стороной стала Украина. Макгрегор напомнил, что украинский президент изначально выступал с мирной инициативой, а большинство украинцев поддержали его, надеясь на урегулирование конфликта. После нескольких недель с начала СВО стало очевидно, что Украина испытывает сокрушительное поражение, а шансов на победу у страны нет. Зеленский даже рассматривал возможность нейтрального статуса для Украины, что было одним из ключевых требований со стороны России. Именно тогда администрация Байдена обманула Зеленского, заверив в том, что Украина сможет победить. Макгрегор отмечает, что США обещали помощь Украине не только в военном, но и финансовом плане, что должно было позволить отстроить страну заново, увеличив уровень жизни обычных граждан. Полковник ещё раз напоминает, что всё это делалось с целью ослабить и истощить ресурсы России, разрушить её армию и экономику, а затем контролировать ресурсы в рамках подписания кабальных мирных соглашений. Вот только экономика РФ выдержала удар, а Украина оказалась частично разрушена.

Макгрегор подчеркнул, что команда Байдена обманула Зеленского, ведь сегодня у Украины нет шансов на победу. Кроме того, стране закрыты двери в НАТО и в ЕС, а европейские политики требуют от Зеленского победы прежде чем давать те или иные гарантии. По мнению Макгрегора, положение Украины выглядит шатким, а Зеленский поставил страну у края пропасти. Вернуться назад невозможно, а дальнейшее движение равносильно самоубийству. Напомним, несколько дней назад кандидат в президенты США Кеннеди заявил о том, что за время СВО Украина потеряла 350 тысяч солдат. По его словам, как минимум в 2 раза больше тяжело ранены. ВСУ насчитываеют десятки тысяч пропавших без вести, а многие бойцы мечтают сдаться русским при первой же возможности.

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