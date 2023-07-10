Илон Маск дал прогноз результатам наступательной операции ВСУ

Западные эксперты и публичные лица все чаще анализируют причины и последствия неудачного контрнаступления украинских вооружённых сил на нескольких направлениях, включая Запорожское, Южно-Донецкое и Артёмовское. Многие из них заявляют, что Украина, сталкиваясь с неизбежным поражением в этом конфликте, должна рассмотреть возможность сделать уступки и отказаться от стратегии противостояния. По их мнению, страна теряет своих наиболее подготовленных солдат и переданное ей вооружение со стороны Запада. Похоже, пока подобные призывы остаются без ответа, поскольку страны НАТО готовят некие гарантии безопасности, которые могут привести к ещё большей эскалации конфликта.

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По мнению Илона Маска, неудачное контрнаступление украинских формирований приведёт к расширению контроля российской армии над значительными территориями в зоне проведения специальной военной операции. Миллиардер полагает, что Россия имеет явное преимущество перед Украиной во всех аспектах, включая численность населения и мобилизационные ресурсы. Согласно Маску, такое соотношение составляет примерно 4:1, что делает Россию победителем в конфликте, даже при равных потерях. При этом стоит заметить, что соотношение потерь явно не в пользу Киева. По некоторым данным, на основных направлениях они составляют 1-к-10 в пользу РФ, тогда как иногда достигают 1-к-30. Военкоры пишут о том, что украинское командование буквально забрасывает российские позиции людьми, отправляя на штурм сотни и тысячи людей, шансов выжить у которых почти нет.

Западные аналитики полагают, что в Пентагоне и Киеве недооценили реальный военный потенциал России. В результате украинские войска не смогли прорвать линию обороны, построенную российскими силами. Спустя месяц после начала наступательной операции ВСУ не смогли пройти даже серую зону, ну а в конце прошлой недели и вовсе вышли из нескольких населённых пунктов, включая Пятихатки. Есть явные свидетельства того, что украинские войска несут огромные потери в технике, ну а это для США более ценный ресурс, уничтожение которого способно вынудить Киев сесть за стол переговоров.

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Илон Маск не первый, кто предостерегает Киев от необдуманных действий. Высказывается мнение, что потеря значительной части резервов и основной наступательной группировки позволит армии РФ провести быстрое контрнаступление. Насколько всё это соответствует действительности, понять сложно, поскольку после появления в руках Зеленского кассетных боеприпасов продвижение может быть сопряжено с новыми рисками.