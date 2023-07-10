Западные эксперты и публичные лица все чаще анализируют причины и последствия неудачного контрнаступления украинских вооружённых сил на нескольких направлениях, включая Запорожское, Южно-Донецкое и Артёмовское. Многие из них заявляют, что Украина, сталкиваясь с неизбежным поражением в этом конфликте, должна рассмотреть возможность сделать уступки и отказаться от стратегии противостояния. По их мнению, страна теряет своих наиболее подготовленных солдат и переданное ей вооружение со стороны Запада. Похоже, пока подобные призывы остаются без ответа, поскольку страны НАТО готовят некие гарантии безопасности, которые могут привести к ещё большей эскалации конфликта.
реклама
По мнению Илона Маска, неудачное контрнаступление украинских формирований приведёт к расширению контроля российской армии над значительными территориями в зоне проведения специальной военной операции. Миллиардер полагает, что Россия имеет явное преимущество перед Украиной во всех аспектах, включая численность населения и мобилизационные ресурсы. Согласно Маску, такое соотношение составляет примерно 4:1, что делает Россию победителем в конфликте, даже при равных потерях. При этом стоит заметить, что соотношение потерь явно не в пользу Киева. По некоторым данным, на основных направлениях они составляют 1-к-10 в пользу РФ, тогда как иногда достигают 1-к-30. Военкоры пишут о том, что украинское командование буквально забрасывает российские позиции людьми, отправляя на штурм сотни и тысячи людей, шансов выжить у которых почти нет.
Западные аналитики полагают, что в Пентагоне и Киеве недооценили реальный военный потенциал России. В результате украинские войска не смогли прорвать линию обороны, построенную российскими силами. Спустя месяц после начала наступательной операции ВСУ не смогли пройти даже серую зону, ну а в конце прошлой недели и вовсе вышли из нескольких населённых пунктов, включая Пятихатки. Есть явные свидетельства того, что украинские войска несут огромные потери в технике, ну а это для США более ценный ресурс, уничтожение которого способно вынудить Киев сесть за стол переговоров.
Илон Маск не первый, кто предостерегает Киев от необдуманных действий. Высказывается мнение, что потеря значительной части резервов и основной наступательной группировки позволит армии РФ провести быстрое контрнаступление. Насколько всё это соответствует действительности, понять сложно, поскольку после появления в руках Зеленского кассетных боеприпасов продвижение может быть сопряжено с новыми рисками.