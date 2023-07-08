Уничтожение большой колонны бронетехники ВСУ попало на видео

Несмотря на то, что с начала контрнаступления прошло уже больше месяца, командование Украины не может похвастать значительными достижениями. ВСУ не смогли пройти серю зону, после которой начинается первая эшелонированная линия укреплений РФ, а любые попытки наступать большим группами приводят к значительным потерям. При этом на пути встают многочисленные факторы, о которых пишут аналитики по обе стороны океана. Некоторые утверждают, что украинцам не хватает преимущества в воздухе, тогда как другие уверены в том, что проблема в снарядном голоде. В связи с этим США даже готовы отдать Киеву запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы.

реклама

Не стоит исключать из списка героизм и отвагу российских солдат, ну а ударные группы из вертолётов бьют по наступающей технике, нанося поражение даже бронированным немецким танкам. Не даёт покоя артиллерия, которая участвует не только в атаках переднего крана наступающих, но и в контрбатарейной борьбе. К примеру, вчера удалось уничтожить 155-мм установку M777, известную под именем «Три топора». Гаубица была поражена беспилотником типа «Ланцет», ну а в целом пока для украинской армии положение складывается не лучшим образом. При этом британские аналитики пришли к выводу, что сложнее всего решать вопросы с минными полями. Оказывается, у России есть комплекс под названием «Земледелие», способный расставлять минные поля удалённо с расстояния до 15 километров. Установка высокоточная, умеет делать проходы для своих, а в итоге сапёры ВСУ не успевают разминировать позиции, ведь ночью мины появляются снова.

Сегодня в сети появилось видео, доказывающее тот факт, что тактика украинского командования обходится огромными жертвами среди мирного населения, а также потерей значительной части техники стран НАТО. Ролик вы можете посмотреть по ссылке. Там показано наступление колонны из танков и броневиков в направлении Великой Новосёлки. Видео содержит нелитературную лексику, поэтому учитывайте при просмотре. Колонна включала как минимум два танка, оба из которых подрываются на минах первыми. Следом за ними уничтожается другая бронированная техника, а одна из машин пытается уйти в другом направлении. Всё это заканчивается полным разгромом, поскольку минное поле оказалось непроходимым.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Комментатор за кадром резюмирует, что выжило всего несколько человек, тогда как большая часть военнослужащих потеряна вместе с техникой. Ну а через какое-то время подтянулась российская артиллерия и добила находящуюся без движения технику. Эксперты отмечают, что делается это для того, чтобы ВСУ не могли позднее эвакуировать машины и произвести ремонт тех или иных механизмов. Судя по видео, колонна состояла из двух танков и семи бронированных машин. При этом можно заметить, что на этом месте уже есть техника ВСУ, а значит это не первый раз, когда украинское командование попробовало прорваться на данном направлении.