Информацию подтвердили в агентстве Associated Press

За последние 500 дней российские политики не раз говорили о пересечении «красных» линий, после которых должны быть использованы самые жёсткие меры против США и их союзников. Что именно имелось в виду неясно, но всё это не значит, что нужно угрожать Германии ядерным оружием, ведь существуют экономические санкции. Например, достаточно было бы остановить поставки энергоносителей, а также экспорт цветных металлов и редкоземельных элементов тем странам, которые присоединились к антироссийским санкциям. Несмотря на это нефть из РФ перерабатывается в Польше и поступает в виде топлива в Украину на нужды ВСУ. Примеров множество, ну а американцы давно поняли, что Россия будет и дальше молча смотреть на то, как НАТО пересекает «красные» линии. Похоже, сегодня тот самый день, когда янки открыто признались в нежелании соблюдать существующие международные конвенции. По информации Associated Press, администрация Байдена приняла решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. По данным, полученным от знакомых с ситуацией лиц, в пятницу Пентагон объявит о направлении нового пакета военной помощи на сумму до 800 миллионов долларов.

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Журналисты издания отмечают, что несмотря на опасения о возможных жертвах среди гражданского населения, решение было принято. Пентагон будет поставлять кассетные снаряды с пониженным уровнем неразорвавшихся боеприпасов, что снизит риск непреднамеренной гибели гражданских лиц. Вооружение будет поставляться со складов Пентагона и будет также включать бронированную технику Bradley и Stryker, а также различные боеприпасы, включая снаряды для гаубиц и РСЗО HIMARS. Кассетные бомбы представляют собой оружие, которое раскрывается в воздухе и разбрасывает взрывоопасные ядра на большой площади для одновременного поражения нескольких целей. Согласно официальным данным, одна такая бомба может нанести поражение технике и живой силе на площади равной одному футбольному полю.

Согласно данным Международного комитета Красного Креста, некоторые кассетные снаряды оставляют после себя высокий процент неразорвавшихся боеприпасов, достигающий до 40%. Несмотря на это в США заявляют, что уровень неразорвавшихся снарядов, отправляемых в Украину, составляет менее 3%, что уменьшает угрозу для гражданского населения. На брифинге в Пентагоне бригадный генерал Пэт Райдер отметил, что не собирается обсуждать конкретные детали, но заверил прессу в том, что будут выбраны самые безопасные для гражданских лиц боеприпасы. Якобы, всё это доказано по итогам внутренних испытаний, которые тоже засекречены. На вопрос о том, каким образом кассетные боеприпасы могут помочь Украине, Райдер ответил, что подобные снаряды будут использоваться для поражения бронетехники и других множественных целей, что полезно в наступательных операциях. Он заверил прессу в том, что русские также используют кассетные снаряды с высоким процентом неразорвавшихся боеприпасов, но отказался предоставить доказательства, ссылаясь на украинских блогеров.

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Журналисты приводят слова председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам. Майкл МакКол заявил, что пришло время для США и их союзников предоставить Украине необходимое оружие, включая кассетные боеприпасы, F-16 и ATACMS, для поддержки контрнаступления. Он подчеркнул, что дальнейшая задержка может стоить многочисленных жизней украинцам и приведёт к затягиванию конфликта. Отметим, что Армейская тактическая ракетная система ATACMS позволит Украине поражать российские цели на расстоянии до 300 километров. Это значит, что под удар попадёт большая часть Крымского полуострова, а также значительные территории в Белгородской и ряде других областей. Если раньше перед Зеленским ставили задачу не бить по российским городам, то сегодня дают ATACMS. Похоже, и эта красная линий пройдена. Американские журналисты полагают, что пока неясно, как союзники США в НАТО отреагируют на поставку кассетных боеприпасов Украине, учитывая единодушную поддержку Киева. Проблема в том, что почти все члены военного альянса ратифицировали конвенцию 2010 года, запрещающую использование кассетных боеприпасов. При этом США, Россия и Украина международный договор так и не ратифицировали.