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Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами

Сколько можно смотреть в стену, ведь на дворе 2023 год. Давайте подумаем, сколько может стоить телевизор на дачу, который понравится даже требовательным зрителям
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-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
43" TV Philips дешевле 20 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV
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Согласитесь, что лето – это самое лучшее время в году. Миллионы людей получают долгожданный отпуск, а некоторые планируют поездку в тёплые края за несколько месяцев. Кто-то отправляется в Турцию, тогда как другие выбирают Египет. Требовательные путешественники, которым наскучили однообразные пляжи курортных стран, осваивают островные государства, желая прикоснуться к экзотической пище и традициям малых народов. Некоторые будут всё лето работать, ведь кто-то же должен пахать, пока большая часть людей отдыхает, но есть значительная часть жителей России, для которых возможность прикоснуться к природе доступна только на даче. Вообще, для многих дача давно стала второй работой, ведь нужно посадить овощи, прополоть грядки, избавиться от вредителей, а также сделать сотни других дел. Годами дачники обустраивают свой участок. Подводят туда централизованное водоснабжение, газ и другие блага цивилизации. В итоге появляется возможность после окучивания огорода не только пожарить шашлык, но и посидеть у телевизора.

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И вот здесь и начинается главная проблема, ведь многие полагают, что современные телевизоры настолько дорогие, что лучше смотреть в стену. Прежде всего заметим, что это не так, ведь конечная стоимость будет зависеть от того, сколько вы готовы потратить, ну а компромисс – это личный выбор каждого. Сегодня мы изучим несколько телевизоров, которые вы можете купить на дачу. Постараемся разобрать преимущества и недостатки недорогих предложений, а также выбрать наиболее выгодные позиции. Помните о том, что сегодня лишать себе телевизора на даче глупо, ведь большой экран объединяет всю семью, тогда как смартфоны только разводят нас по углам, лишая семейного тепла и осознания того, что близкие люди хотя бы иногда должны делиться эмоциями.

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Итак, есть два самых недорогих предложения, которые могут заинтересовать дачников. Оба телевизора выпущены компаний SunWind и отличаются только размером экрана. В первом случае вы получите 32 дюйма, разрешение 1368х768р и скромный звук. В целом, слышимость нормальная, а картинка как для нетребовательных зрителей выглядит отлично. Помните, что это бюджетный вариант, бонусом к которому идёт поддержка многочисленных форматов спутникового телевидения. Во многих случаях вам не понадобится даже отдельный ресивер, что будет крайне полезным для тех, кто уже успел установить спутниковую антенну на крыше. Единственный минус состоит в полном отсутствии SMART TV. Вывод информации осуществляется через антенный или кабельный канал, а также через флешку или внешний жёсткий диск. Можно подключить игровую приставку или смартфон при помощи специального переходника. В целом 32 дюйма для дачи смотрятся очень даже неплохо, ну а тем, у кого мало места, предлагаем обратить внимание на аналогичный телевизор SunWind размером 24 дюйма. Различия между моделями минимальны, поэтому говорить здесь не о чём. Второй стоит всего 6290 рублей, что кажется настоящим подарком судьбы для тех, кто сильно ограничен в средствах.

Если вы хотите небольшой телевизор для дачи, но готовы потратить немного больше денег, берите Xiaomi Mi TV A2. Увы, разрешение здесь не самое выдающееся, но картинка сочнее, чем на указанных выше моделях SunWind, а доступ к SMART TV открывает двери в огромный мир интернета. Для раздачи сигнала можно воспользоваться смартфоном, но в целом многие дачные кооперативы давно предлагают подключить проводной или беспроводной интернет, поэтому всё зависит только от вас. Телевизор Xiaomi обладает более внушительным функционалом, а за счёт использования операционной системы Android 11 вы и вовсе можете играть на большом экране, что станет интересным развлечением для всей семьи. А вот 43-дюймовый телевизор Xiaomi обладает более внушительными характеристиками. Прежде всего стоит знать, что разрешение здесь достигает 4К. Картинка ощутимо лучше за счёт более современных технологий, ну и размер дисплея решает. Если у вас нет большой комнаты, куда можно поставить такой телевизор, берите что-то попроще. Кстати, это всё ещё бюджетная модель, хотя и с продвинутыми характеристиками, помните об этом, ведь всё в конечном итоге решает цена.

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Довольно интересным решением может стать выбор телевизора производства Hyundai. Такой продукт может стать отличным выбором для тех, кто хочет попробовать чего-то нового, а также интересуется решениями российских компаний. Всё дело в том, что SMART TV здесь основан на Яндекс.ТВ, а значит Алиса будет с вами разговаривать на чисто русском языке, понимая ваши желания лучше, чем заморский помощник от Google. Данный телевизор на целых 5 тысяч дешевле указанного выше от Xiaomi, что объясняется меньшим размером дисплея (40 дюймов) и разрешением экрана 1920х1080р. Для дачи пойдёт, ну а на сэкономленные средства подключите интернет или купите внешний жёсткий диск. Если записать туда побольше фильмов или сериалов, то можно всё лето вместо окучивания грядок и копания картошки просидеть у телевизора.

Для зажиточных дачников, которые уверены в том, что зимой к ним не наведаются воришки, есть Hisense 55U7HQ. Это настоящий флагман, у которого вы сможете найти действительно выдающиеся характеристики. Например, телевизор идеально подходит для геймеров, поскольку имеет частоту обновления экрана 120 Гц. Владельцы хвалят картинку, сравнивая её с более дорогими моделями от лидеров рынка. В качестве минуса можно назвать операционную систему VIDAA U6.0, где наблюдается нехватка приложений. Скорее всего, в ближайшее время производитель устранит этот минус, а вот звук как для телевизора за 70 тысяч рублей мог быть и получше. Вообще, это субъективное мнение отдельных пользователей, поэтому большая часть зрителей останется довольна. Заметим, что у Samsung в данной ценовой категории ничего подобного нет. Кстати, дисплей размером 55 дюймов очень хорошо себя показывает в больших помещениях. Ну и потратить 70 тысяч себе могут позволить единицы.

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Если вы не готовы оставлять на даче телевизор, но хотите порадовать себя просмотром фильмов на большим экране, то советуем обратить внимание на проектор Cactus CS-PRO.02WT.WUXGA-A. Потоковое телевидение окажется недоступно, но благодаря компактному размеру вы можете возить с собой такую полезную вещь на дачу из дому и даже во время вылазок на природу. Качество картинки достойное, разрешение достигает 1080р, а всё это позволит вам забыть о том, что вы сидите в лесу, а не у себя дома на диване. Как и у любого бюджетного проектора, здесь есть недостатки, но было бы наивным полагать, что можно потратить 23 тысячи рублей – получив идеальный продукт. Поскольку данный проектор мы предлагаем просто принять во внимание, то останавливаться на специализированных экранах к нему не будем. Уверены, что вы разберётесь сами, ну а данный продукт понравится тем, кто любит шумные посиделки. Максимальный размер экрана может достигать 120 дюймов, поэтому смело приглашайте соседей, наслаждаясь кинотеатром на природе за скромные деньги.

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