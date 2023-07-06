В Минобороны Британии полагают, что именно по этой причине ВСУ не могут достичь поставленных задач

Спустя месяц после начала контрнаступления украинское командование всё более тревожно посматривает в сторону Запада. Ну а поскольку время идёт, а результатов нет, то нервозность нарастает. Местные политики обвиняют США и Европу во всех своих поражениях, а вчера по тактике Байдена прошёлся и сам Зеленский. Президент Украины уверен в том, что во всём виноваты союзники, которые дали слишком мало оружия и сделали это намного позднее, чем требовалось. В результате Россия как следует укрепила свои позиции, а минные поля стали непроходимыми. Зеленский говорил долго и окончил на том, что после победы над Россией намерен устроить на Донбассе настоящий террор. Местных будут наказывать, сажать в тюрьмы, ну а почитать всё это вы можете в нашем материале. Похоже, сегодня модно искать виноватых, ведь представители британской разведки также назвали главную проблему, мешающую победоносному шествию украинской армии. Оказывается, главная проблема заключается в системе дистанционного минирования «Земледелие». Согласно специальному докладу, опубликованному Минобороны Англии, система «Замедление» ощутимо замедляет контрнаступление ВСУ.

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В военном ведомстве Британии уверены в том, что российские Вооружённые Силы активно используют и совершенствуют противотанковую тактику с применением минных установок. При этом в некоторых районах плотность минных полей превышает типичную для российской военной доктрины. Известно, что возможность дистанционной установки минных заграждений имеет ряд преимуществ на особенно важных и в трудно доступных районах. Любопытной информацией на эту тему ранее поделился Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений, принадлежащего к государственной корпорации «Ростех». По его словам, инженерная система «Земледелие» включает в себя боевую машину на гусеничном шасси, транспортно-заряжающую машину и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Основной задачей системы является оперативное создание минных полей на опасных направлениях в диапазоне расстояний от 5 до 15 километров.

Система выпускает реактивные снаряды, которые разбрасывают мины в заданных местах. «Земледелие» способно создавать минные поля различной сложности, включая готовые проходы для собственных войск. При этом система соблюдает международные соглашения, запрещающие или ограничивающие применение мин, мин-ловушек и других подобных устройств. Так, внутри каждой мины находится программируемая система самоликвидации. Это полностью соответствует Женевской конвенции, а значит мирное население не будет страдать от неразорвавшихся мир. Спустя какое-то время минные поля перестают представлять опасность, а происходит это без участия специалистов-подрывников или сапёров. В Минобороны Британии полагают, что на этом фоне все попытки украинского командования проредить минные поля оказываются неэффективными. Например, утром в ходе наступления минные поля были частично уничтожены (не без существенных потерь в живой силе и технике), но на следующий день мины снова лежат на том же участке.

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При этом британцы сетуют на слишком эффективную тактику российских военных. Якобы, как только бронетехника ВСУ вклинивается в минные поля и не может продвигаться дальше, прилетают беспилотники, а вслед за ними ударные вертолёты. Вместе с валом из артиллерии происходит уничтожение атакующего кулака украинской армии, а оставшиеся бойцы вынуждены откатиться на свои позиции. Ну а поскольку представителям Минобороны Британии нужно было завершить доклад на мажорной нотке, то там всё же нашли проблемы и у российских войск. Английские эксперты заявляют, что за месяц боевых действий в рядах российских подразделений на линии соприкосновения накопилась усталость. Мало того, в некоторых районах наблюдается острый дефицит боеприпасов, а всё это значит, что для ВСУ не всё потеряно, а решающая битва ещё впереди.