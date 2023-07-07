Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Бойцы ВСУ под Бахмутом рассказали журналистам Bild о превосходстве армии РФ
Ну а в США отметили, что американских военных считают жестокими, а многополярный мир стал новой реальностью
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

Известно, что именно Германия стала основным спонсором украинских властей в Европе, отдавая деньги налогоплательщиков за старую советскую технику, которую соседние страны щедро дарят Зеленскому. Аналитики уже назвали положение критическим, поскольку на украинском конфликте зарабатывают только США, тогда как правительство Германии делает вид, что ничего не происходит. Всё более тревожно звучат прогнозы о потере статуса одной из самых мощных экономик на планете, ну а поскольку пресса действует под контролем властей, то было бы странно, если бы ведущие издания не пытались оправдать происходящее острой необходимостью. Шольц и вовсе заявил, что готов поддерживать Киев до полной победы над Москвой, ну а вчера журналисты Bild решили дать слово украинским бойцам, которые находятся на передовой. Нет никаких сомнений, что заявления подверглись цензуре, поэтому самые острые комментарии немецкая пресса явно не стала публиковать. На это раз военкоры Bild отправились под Бахмут, где в последнее время столкновения разгорелись с новой силой.

реклама

Один из украинских военнослужащих по имени Андрей отметил, что противник стал использовать дроны в массовом порядке. Это создаёт серьёзную опасность, поскольку беспилотники позволяют российским войскам отслеживать перемещение украинских сил и немедленно открывать огонь. Боец уверяет, что армия РФ тщательно контролирует каждое действие украинских военных, и единственной возможностью для относительно скрытого передвижения являются ночные операции. Приводятся также слова девушки по имени Маргарита. Неясно, какие обязанности выполняет дама на передовой, но сама она подтвердила сложность ситуации на линии соприкосновения. Маргарита отметила, что российская армия не только продолжает свои атаки, используя вертолёты, самолёты и противотанковые комплексы, но и постоянно совершенствуется в тактике и в технике, включая активное использование беспилотных летательных аппаратов. Другие украинские бойцы пишут о значительном количестве раненых и убитых, что приводит к переполнению клиник по всей стране. Солдаты без конечностей стали обычным явлением, но назвать точное количество раненых не представляется возможным.

Всё это украинские власти тщательно скрывают, поскольку не хотят создавать панику в обществе. Ну а в итоге в Bild с разочарованием констатируют, что русские не только упрямо стоят на своих позициях, но и обладают большим технологическим превосходством, чем бойцы ВСУ. Подобный факт для немецких журналистов непонятен, ведь в последнее время чуть ли не вся Европа накачивает Киев оружием, тогда как Россия справляется со всей мощью НАТО в одиночку. На этом фоне крайне любопытное заявление сделал профессор университета Чикаго. В рамках интервью с ведущим передачи System Update, Джон Миршаймер открыто сказал о том, сегодня многие государства воспринимают действия США в негативном тоне. Мало того, некоторые и вовсе считают американцев настоящими бандитами. По мнению эксперта, в настоящее время происходят два важных события в мире. Во-первых, баланс сил на международной арене претерпевает серьёзные изменения. Долгое время США обладали господствующим положением и считали, что могут навязывать свою точку зрения всему миру. Во только это время ушло, а мир становится многополярным. Теперь существуют три великие державы: США, Китай и Россия. США больше не обладают единоличным влиянием и привилегиями, которые были ранее.

рекомендации
Круто подешевел iPhone 14 Plus
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-40000р на iPhone 14 Pro
iPhone 14 по цене 12го - смотри
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Во-вторых, профессор отмечает, что долгое время США успешно использовали свою идеологию для влияния на умы людей и позиционирования себя как спасителей планеты. Похоже, репутация Америки уже на такая чистая, поэтому Миршаймер уверен, что США больше не в состоянии навязывать такую идеологию и влиять на умы людей. Эксперт полагает, что очень многие государства считают поведение американцев крайне жестоким, но пока не решаются говорить об этом открыто. Чем сильнее будут становиться Россия и Китай, тем больше стран уйдёт в блок БРИКС. Ну а поскольку формируется новая сила, то многие аналитики отмечают, что вскоре появится альтернатива доллару, о чём вы можете почитать в нашем материале. Сроки пока остаются неясны, но всё идёт к тому, что в ближайшие два года будут приняты основные решения. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи активно обсуждают найденные при обыске фото Пригожина в разных костюмах
16
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
21
Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
9
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
10
В Европе цены AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060/Ti уже до 13% ниже РРЦ
3
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
6
В мировой сети появились кадры запуска корректируемых бомб ФАБ-500М62 с подвеса бомбардировщика
1
Как США зарабатывают на Германии и Франции и как Польша и Чехия получают миллиарды за помощь Украине
+
Politico: американские власти скорее всего не смогут выяснить, кто пронес кокаин в Белый дом
4
Практически целая ракета Storm Shadow упала в поле в зоне СВО и будет после тщательно изучена
1
Аналитики Bitfinex прогнозируют возвращение фазы роста биткоина
+
В ходе обысков стало известно, что Пригожин является Героем России, ДНР и ЛНР
4
Запад объяснил малую эффективность AMX-10RCR: "Ранее машина использовалась только против повстанцев"
6
«Снесло крышу от больших денег». Какими причинами объяснили мятеж ЧВК «Вагнер» на российском ТВ
15
3 российских истребителя Су-35 перехвалили 3 американских ударных дрона MQ-9 Reaper над Сирией
1
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4080 впервые упала до 999 долларов
+
Рогозин: российские бойцы обнаружили и доставили в тыл британскую крылатую ракету Storm Shadow
+
В зоне СВО начали применяться модернизированные высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь-М2»
+
Оверклокер разогнал RTX 4090 до 3975 МГц: в пике она потребляла 1127W
6
В США создаются мемы про кокаин в Белом доме, а Трамп прямо обвинил в появлении порошка Байденов
+

Популярные статьи

Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
2
Каких целей Россия уже достигла в СВО
92
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
59
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
24
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
28
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
5
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
2
Выбор ноутбука для работы и учёбы - рассмотрим 3 оптимальные модели
6
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
12
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Archimedes
12:37
Подтверждаю - клиент стима работает под Linux как часы. Есть отдельные проблемы с некоторыми играми, но многие из них обходятся, если руки растут откуда природа велела. А для рукожопов, естественно, т...
Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
MinerETh
12:35
Без лучей, да играешь. Согласен, годный варик. А я в 4к играю во всё на максах на 4090. Есть разница?
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Redneck_prm
12:31
>>> Попробуй еще документы с макросами в либре открыть) Ну макросы штука уже софтозависимая. Если необходимо использовать либру, то макросы придется писать на его бейсике, либо жобоскрипте/питухоне.
Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
Китя.
12:31
Играю в нативе 3440х1440 все на максе 55-65 фпс и по уху.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Айтишник
12:29
ну что мамкины майнеры, укр боты и нищуки кричащие: это путин виноват, вот путин виноват в том, что я доделал ремонт в своей 120 метровой хате, продолжаю покупать ништяки и готовлюсь к постройке дома ...
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
Boris Kopyltsov
12:28
"Попробуй еще документы с макросами в либре открыть)" Разные версии МСОфиса тоже не совместимы по этому параметру. Т.е. полна совместимость только внутри одной версии.
Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
MinerETh
12:27
Хозян-барин, а я в киберпук поиграю. Всё отлично, без мыла.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Archimedes
12:26
С позиции "мы белые и пушистые, а нас-то зашо!" мы можете добиться только одного - безоговорочной капитуляции как фашистская Германия в мае 1945. Ваша преступная власть сделала достаточно для тысячи п...
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
Китя.
12:26
Мыло не интересно. от такой картинки блювать охота.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
MinerETh
12:24
DLSS-качество. Вначале посмотри как это смотрится вживую, отлично всё.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем