Ну а в США отметили, что американских военных считают жестокими, а многополярный мир стал новой реальностью

Известно, что именно Германия стала основным спонсором украинских властей в Европе, отдавая деньги налогоплательщиков за старую советскую технику, которую соседние страны щедро дарят Зеленскому. Аналитики уже назвали положение критическим, поскольку на украинском конфликте зарабатывают только США, тогда как правительство Германии делает вид, что ничего не происходит. Всё более тревожно звучат прогнозы о потере статуса одной из самых мощных экономик на планете, ну а поскольку пресса действует под контролем властей, то было бы странно, если бы ведущие издания не пытались оправдать происходящее острой необходимостью. Шольц и вовсе заявил, что готов поддерживать Киев до полной победы над Москвой, ну а вчера журналисты Bild решили дать слово украинским бойцам, которые находятся на передовой. Нет никаких сомнений, что заявления подверглись цензуре, поэтому самые острые комментарии немецкая пресса явно не стала публиковать. На это раз военкоры Bild отправились под Бахмут, где в последнее время столкновения разгорелись с новой силой.

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Один из украинских военнослужащих по имени Андрей отметил, что противник стал использовать дроны в массовом порядке. Это создаёт серьёзную опасность, поскольку беспилотники позволяют российским войскам отслеживать перемещение украинских сил и немедленно открывать огонь. Боец уверяет, что армия РФ тщательно контролирует каждое действие украинских военных, и единственной возможностью для относительно скрытого передвижения являются ночные операции. Приводятся также слова девушки по имени Маргарита. Неясно, какие обязанности выполняет дама на передовой, но сама она подтвердила сложность ситуации на линии соприкосновения. Маргарита отметила, что российская армия не только продолжает свои атаки, используя вертолёты, самолёты и противотанковые комплексы, но и постоянно совершенствуется в тактике и в технике, включая активное использование беспилотных летательных аппаратов. Другие украинские бойцы пишут о значительном количестве раненых и убитых, что приводит к переполнению клиник по всей стране. Солдаты без конечностей стали обычным явлением, но назвать точное количество раненых не представляется возможным.

Всё это украинские власти тщательно скрывают, поскольку не хотят создавать панику в обществе. Ну а в итоге в Bild с разочарованием констатируют, что русские не только упрямо стоят на своих позициях, но и обладают большим технологическим превосходством, чем бойцы ВСУ. Подобный факт для немецких журналистов непонятен, ведь в последнее время чуть ли не вся Европа накачивает Киев оружием, тогда как Россия справляется со всей мощью НАТО в одиночку. На этом фоне крайне любопытное заявление сделал профессор университета Чикаго. В рамках интервью с ведущим передачи System Update, Джон Миршаймер открыто сказал о том, сегодня многие государства воспринимают действия США в негативном тоне. Мало того, некоторые и вовсе считают американцев настоящими бандитами. По мнению эксперта, в настоящее время происходят два важных события в мире. Во-первых, баланс сил на международной арене претерпевает серьёзные изменения. Долгое время США обладали господствующим положением и считали, что могут навязывать свою точку зрения всему миру. Во только это время ушло, а мир становится многополярным. Теперь существуют три великие державы: США, Китай и Россия. США больше не обладают единоличным влиянием и привилегиями, которые были ранее.

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Во-вторых, профессор отмечает, что долгое время США успешно использовали свою идеологию для влияния на умы людей и позиционирования себя как спасителей планеты. Похоже, репутация Америки уже на такая чистая, поэтому Миршаймер уверен, что США больше не в состоянии навязывать такую идеологию и влиять на умы людей. Эксперт полагает, что очень многие государства считают поведение американцев крайне жестоким, но пока не решаются говорить об этом открыто. Чем сильнее будут становиться Россия и Китай, тем больше стран уйдёт в блок БРИКС. Ну а поскольку формируется новая сила, то многие аналитики отмечают, что вскоре появится альтернатива доллару, о чём вы можете почитать в нашем материале. Сроки пока остаются неясны, но всё идёт к тому, что в ближайшие два года будут приняты основные решения.