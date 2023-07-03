Эксперты отмечают высокие боевые качества машины и продуманные сценарии нанесения ударов

Нет никаких сомнений, что РФ активно использовала вертолёты во время СВО с самого первого дня, но именно после начала украинского контрнаступления Ка-52 «Аллигатор» стал известен прессе в качестве ночного охотника за танками и бронированной техникой. В какой-то момент именно этот вертолёт стал одним из главных героев роликов, заполнивших социальные сети. Его использование в уничтожении бронетанковых колонн под Ореховом и Великой Новосёлкой вызывает восхищение даже у западных экспертов, которые называют его «русским чудо-оружием». Вертолёты стали крайне сложными целями и крайне редко попадают под огонь противника, при этом нанося критические повреждения атакующим колоннам. По данным экспертов Eurasian Times, одной из ключевых особенностей модификации Ка-52М, который используется российской авиацией в Украине, является его интеграция в систему сетевого взаимодействия. Система командования обеспечивает обмен данными с дронами, другими вертолётами и самолётами, значительно упрощая координацию боевых операций.

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Ка-52М оснащён мощным радаром с фазированной антенной решёткой, что позволяет обнаруживать цели размером с самолёт на расстоянии до 15 км, а наземные цели, такие как танки, фиксируются с расстояния до 12 км. В дополнение к радару, у вертолёта установлена модернизированная оптико-электронная система обнаружения и идентификации целей большей дальности. Ка-52М способен одновременно атаковать до 20 наземных и воздушных целей. Аналитики Eurasian Times полагают, что благодаря уникальному сочетанию сетецентрических возможностей и широкополосной связи Ка-52 способен не только поражать объекты, но и фиксировать точное попадание ракет по целям. Как следствие, в сети появляется значительное количество видеороликов, демонстрирующих захватывающие боевые действия этих вертолётов.

Основным оружием российских вертолётов являются управляемые ракеты, включая «Вихрь», «Атака», «Штурм», X-25, X-29 и «Изделие 305», которые способны поражать бронетехнику и укреплённые наземные цели различных дальностей. Особенно впечатляет ракета «Вихрь» (AT-16 Scallion по классификации НАТО), принятая на вооружение в 2013 году. Успехи её использования в небе над Запорожской областью посрамили западных критиков, которые считали эту ракету менее эффективной по сравнению с западными аналогами. Известно, что «Вихрь» позволяет выполнять атаки с максимальной дистанции, не попадая в зону действия украинской ПВО. Эта ракета способна пробивать гомогенную броню толщиной до 1200 мм, что превосходит защитные возможности натовских танков. Например, толщина брони Leopard-2 не превышает 890 мм, а у американского Abrams M1, который пока так и не прибыл в зону боевых действий, лобовая броня башни составляет 863 мм. Вот только речь идёт о комбинированном бронировании, тогда как крыша у танков менее прочная, а в результате противопоставить Ка-52 у ВСУ просто нечего.

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По мнению экспертов Eurasian Times, высокая эффективность вертолёта обусловлена уникальным взаимодействием его датчиков дальнего действия и мощных ударных ракет большой дальности. Более того, факт того, что Ка-52 может свободно оперировать в воздушном пространстве над Украиной, не опасаясь быть сбитым украинскими истребителями, делает его ещё более опасным. При этом сами вертолеты получают эффективное прикрытие со стороны российских истребителей Су-35С и Су-30МС, которые вооружены ракетами большой дальности РВВ-БД. Эти истребители барражируют вдоль линии соприкосновения почти круглосуточно, не давая украинским МиГ-29 и Су-27 приближаться к Ка-52. В дополнение к истребителям, вертолётные атаки прикрывают эшелонированные российские зенитно-ракетные комплексы С-300, «Бук-М3» и «Панцирь», закрывающие средние высоты вдоль всей линии соприкосновения. Эксперты констатируют, что именно за счёт своей «неуязвимости», многофункциональности и эффективному взаимодействию с другими элементами российской авиации, вертолёт Ка-52 «Аллигатор» продолжает показывать впечатляющие результаты во время боевых действий в Украине. Его роль в уничтожении бронетанковых колонн и поражении наземных целей вызывает удивление и восхищение как у военных экспертов, так и у широкой публики. Ну а горящие немецкие кошки и колонны американских броневиков Bradley вы уже видели в интернете.