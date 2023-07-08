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Если вы решили купить игровой компьютер, то должны понимать, что есть как минимум 3 способа, позволяющие сделать это с тем или иным успехом. Пожалуй, самое простое решение – это купить ноутбук. Здесь вы в комплекте получаете ещё и монитор, а компактный форм-фактор позволяет не отрываться от игр и фильмов на даче, во время путешествия или в любых других обстоятельствах. Минус здесь в том, что мобильные процессоры ощутимо отстают от настольных по скоростным показателям, ну а видеокарты сильно ограничены по питанию. Получается, что один и тот же графический чип может отличаться по количеству генерируемых кадров в секунду в зависимости от модели ноутбука. Кроме того, мобильные видеокарты действительно не такие быстрые, как настольные, а цена ноутбука выше, чем у обычного настольного компьютера.

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Также ленивые пользователи могут купить готовый системный блок в сборе. Увы, но чаще всего производители подобных устройств ставят туда устаревшие процессоры, которые валялись на складе как минимум год или даже два. Материнские платы либо жутко дорогие, либо откровенно бюджетные, ну а найти компьютер с нормальной оперативной памятью и вовсе невозможно. Некоторые ОЕМ-сборщики позволяют выбрать набор на свой вкус, но в любом случае система окажется не дешёвой. Бренды берут за имидж, за имя, ну и не забывайте, что за лень тоже нужно платить. Именно поэтому наиболее оптимальным способом для тех, кто хочет получить действительно продуманный игровой компьютер, может быть именно сборка своими руками. На самом деле, если вы не умеете подключать шлейфы и не уверены в том, что не сломаете ножки процессора во время установки, переживать не стоит. Берите все свои комплектующие и идите в ближайший компьютерный магазин. Мастер за 500 рублей прямо при вас соберёт готовый ПК, а после поставит туда операционную систему за дополнительную плату.

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При этом важно не просто набрать непонятных деталей, но и сделать всё правильно. Сегодня мы рассмотрим очень солидную сборку для покорения игрового разрешения 2К, которая стоит всего 150 тысяч рублей. Здесь нет никаких компромиссов, а каждая деталь осмысленна и логично вписывается в общую картину. Также мы предлагаем обратить внимание на порядок выбора комплектующих, поскольку он позволяет купить именно то, что вам нужно. Запомните, что сборку всегда нужно начинать с процессора. В данном случае берём Ryzen 7 7700X, который предлагает 8 ядер и тактовую частоту до 5.4 ГГц. Для любителей экстрима такой процессор не подойдёт, но энтузиасты обычно тратят на сборку под 400 тысяч рублей, ну а для разумных любителей компьютерных игр потенциала Ryzen 7 7700X за глаза. Прибавьте к этому тот факт, что платформа АМ5 только начала свой жизненный цикл. Это значит, что процессор останется актуальным несколько лет, а после этого под вашу материнскую плату выйдет более мощный камень.

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Ну а в этом случае нужно купить такую плату, которая останется актуальной даже спустя 4 года. Брать оверклокерский комплект не советуем, поскольку прибавка в скорости окажется минимальной и не окупит растрат. Но и ориентироваться на откровенный ширпотреб тоже неверно. Пожалуй, ASUS PRIME B650M-A оптимально вписывается в наши требования. Так, здесь доступен интерфейс PCIe 4.0, что позволит вам экспериментировать с твердотельными накопителями. Плата находится на пике технологий и включает всё необходимое для подключения самых разнообразных устройств. При желании можно попробовать поиграть с настройками оперативной памяти, но на многое не рассчитывайте, поскольку подобные манипуляции в полной мере доступны на платах от 30 тысяч рублей и дороже.

Именно поэтому предлагаем сразу же купить такую ОЗУ, которую можно использовать без дополнительных настроек. Подойдёт Kingston Fury Beast, работающая на частоте 5600 МГц. В последнее время DDR5 подешевела, ну а высокая заявленная скорость позволит вам лучше раскрыть ваш процессор и многие другие компоненты системы. Повторимся, что далеко не все захотят настраивать тайминги, поэтому проще воспользоваться устроенным профилем для быстрой установки. На этот раз мы предлагаем остановиться на двух линейках по 16 Гб, поскольку требования к играм растут, ну а новый стандарт ОЗУ появился совсем недавно и только начал захватывать рынок. Скорее всего, комплект DDR5 вы сможете перенести на следующую сборку, что снизит затраты и в целом положительно скажется на вашем кошельке.

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После того как мы с вами выбрали процессор, материнскую плату и оперативную память можно заняться покупкой видеокарты. Рекомендуем остановиться на GeForce RTX 4070. Из-за недавнего падения курса рубля, комплектующие в РФ подорожали, но в целом потери не такие большие, а выбора в любом случае нет. Видеокарта NVIDIA порадует вас 12 Гб видеопамяти, что пока достаточно для любых игр. Тесты доказывают, что GeForce RTX 4070 сносно справляется с играми даже в сверхвысоком разрешении 4К, но мы полагаем, что уже к концу 2024 года появятся новинки, которые вынудят вас перейти на 2К. Именно поэтому предлагаем не рассматривать GeForce RTX 4070 как актуальную для 4К, ведь обычно видеокарты покупаются на 3-4 года и дольше.

Завершим сборку основных компонентов на твердотельном накопителе. На самом деле его можно покупать и до видеокарты, но мы придерживаемся именно такой последовательности. Обычно геймеры смотрят в сторону продукции Samsung, но мы полагаем, что она сильно переоценена, ведь есть модели ничуть не хуже. Например, вы можете купить SSD Apacer AS2280P4U, который обладает неплохими скоростными характеристиками. Критики скажут, что можно было бы купить твердотельный накопитель со скоростью чтения до 7000 МБ/с. Согласимся, вот только мы не видим в подобном SSD пользы, поскольку в играх использовать такой потенциал у вас не выйдет, а в других сценариях достаточно и менее дорогих решений. Твердотельный накопитель производства Apacer обладает отличным ресурсом перезаписи в 1300 Тб, а значит будет служить даже в самых экстремальных условиях больше десяти лет. Время наработки на отказ составляет 1.8 миллиона часов, а в целом SSD быстрый, качественный и обладает огромным потенциалом, раскрыть который пока невозможно.

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В финале сборки требуется подобрать соответствующий блок питания. Поскольку сегодня видеокарты являются самыми требовательными в плане питания, то нужно прежде всего исходить из рекомендаций производителя. Под GeForce RTX 4070 просят от 650 Вт, ну а мы возьмём Chieftec Task на 700 Вт. Поскольку речь идёт о качественном продукте, то у вас останется значительная нереализованная мощность, а значит блок питания будет работать тихо, обеспечивая стабильность без сбоев и неприятных сюрпризов. Chieftec Task имеет Сертификат 80 PLUS Bronze, что говорит о неплохой энергоэффективности. Тратить больше денег на продвинутый блок питания не советуем, поскольку различия там упираются в считанные проценты, а указанной мощности хватит даже после апгрейда через несколько лет.

Ну а поскольку все выбранные нами детали нужно собрать в единую систему, то предлагаем выбрать корпус Zalman N4 Rev.1 Black. В нём нет ничего революционного, а размер может быть великоват для тех, кто хотел бы поставить ПК на стол. В этом случае ищите системный блок меньшего размера в типоразмере Mini-Tower. Что до выбранного нами корпуса, то он просторный, не очень дорогой и включает сразу несколько вентиляторов. Дело в том, что обычные пользователи крайне ленивы, а большая часть геймеров предпочитает игнорировать потребности отвода горячего воздуха от видеокарты и процессора. Мы советуем покупать такой корпус, в котором производитель уже всё продумал за вас, а значит есть как вытяжка, так и приток воздуха. Выбранная нами модель производства Zalman может предложить 2 кулера на 120-мм на верхней панели, 3 кулера на 140-мм на передней панели и 1 кулер на 120-мм на задней панели. Есть также два свободных места для крепления вентиляторов на нижней панели. Конечная стоимость сборки составила 150 тысяч рублей. Ну а теперь вы знаете не только какие комплектующие стоить выбрать, но и в каком порядке, что немаловажно для успешного игрового ПК.