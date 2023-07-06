Выбор процессора и материнской платы крайне важен, поскольку определит финальную мощность вашей системы

Нет никаких сомнений, что для игрового компьютера важна видеокарта. От того, насколько мощным будет графический чип, зависит количество кадров в секунду, а значит нужно выбирать то, что не только подходит вам по деньгам, но и позволяет выжимать из игр максимум. Здесь можно остановиться как на бюджетных решениях для 1080р, так и на очень продвинутых, стоимость которых превышает 150 тысяч рублей.

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Некоторые эксперты расскажут вам о том, что крайне важен блок питания, поскольку недостаток мощности может привести к плачевным результатам. В целом, в наше время никуда без скоростного твердотельного накопителя, который обеспечит вам приличную скорость чтения и записи, но сборку компьютера всё же стоит начинать с процессора и материнской платы. Именно выбор этой связки определяется вашим благосостоянием и тянет вниз или вверх всю систему. Очевидно, что экономичная сборка не нуждается в дорогой видеокарте, ну а владельцы флагманских процессоров предпочитают соответствующие графические чипы.

Сегодня мы рассмотрим несколько связок, которые подходят для нетребовательных пользователей. Ну а начнём с процессора Core i5-12400F. 6-ядерный камень считается одним из самых популярных в российской рознице и очень хорош, когда вам нужна игровая сборка для 1080р или 2К без лишних переплат. Покупатель такого процессора изначально отказывается от разгонного потенциала, а значит брать дорогую материнскую плату бессмысленно. Поскольку мы с вами и не планировали ничего подобного, то предлагаем остановиться на ASUS PRIME H610M-R D4-SI. Эта материнская плата создана на бюджетном чипсете H610 и не подходит для энтузиастов. Многие наши читатели, которые считают себя продвинутыми пользователями и диванными аналитиками, обязательно расскажут о недостатках такой материнской платы. Пожалуй, когда вы хотите сэкономить, требования становится меньше, ну а выбранная нами плата имеет всё необходимое для того, чтобы вы не чувствовали ограничений. По крайней мере, когда речь идёт о бюджетном сегменте. Кстати, если вам нужна сборка для ребёнка или вы покупаете офисный компьютер, то можно обратить внимание на процессор Core i3-13100F. Это довольно шустрый камень Intel последнего поколения, который может разгоняться до 4500 МГц. Для данного ценового сегмента это очень хороший результат, ну а в играх камень чувствует себя прекрасно и раскроет видеокарту до 40 тысяч рублей.

Собираете бюджетную систему на базе процессора AMD – берите Ryzen 5 4500. Камень стоит очень дёшево и имеет сразу 6 ядер. Кстати, он ничуть не хуже Core i3-13100F справляется с играми, но стоит дешевле. Мало того, за счёт того, что платформа АМ4 достаточно старая, то под неё доступен хороший выбор материнских плат. К примеру, вы можете присмотреться к MSI A520M-A PRO. За 5700 рублей у вас будут все необходимые интерфейсы, а стоимость компьютера окажется копеечной. Само собой, что рассчитывать на доступ к 2К в таком случае не приходится, но далеко не всем нужна высокая скорость. Не говоря уже о том, что видеокарту за 40 тысяч себе могут позволить немногие геймеры.

Вообще, в продаже есть ещё один процессор, на который стоит обратить внимание. Речь о Ryzen 5 5600, который может стать оптимальным решением ваших проблем. Он способен раскрыть видеокарту уровня GeForce RTX 4060 Ti, хотя и будет работать на максимуме своих возможностей. Поставить такой камень можно на уже указанную выше материнскую плату или на более дорогую. Если у вас в кармане есть лишние деньги, обязательно обратите внимание на ASUS PRIME B550M-K. Разгоном баловаться вы точно не станете, а вот доступ к интерфейсу PCIe 4.0 у вас появится. Это крайне перспективная технология, потенциал которой ещё не раскрыт. Вы можете купить скоростной твердотельный накопитель, позволяющие ускорить установку игр, переходы между уровнями и локациями.

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Ну а для тех, кто ценит мощность, но решительно не планирует покупать дорогую видеокарту, есть Ryzen 7 5700G. Это 8-ядерный процессор AMD, который сочетает в себе не только скорость, но и уже имеет в распоряжении интегрированную графику. В этом случае вам не требуется покупать дискретную видеокарту, ведь старая классика загрузится без проблем. В целом, вам ничего не помешает докупить видеокарту в будущем, ну а поставить такой камень можно на недорогую материнскую плату MSI A520M-A PRO. Вам незачем тратиться на разгон оперативной памяти, ну а система не нуждается в дополнительном питании и не считается требовательной. Ryzen 7 5700G может стать хорошим стартом для тех, кто планирует апгрейд в ближайшее время, но не может себе позволить мощный компьютер сегодня.