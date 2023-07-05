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Цены на видеокарты снижаются по всему миру – почему в РФ GPU дорожают, и что купить летом 2023г
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Инсайдеры заявляют, что спрос на видеокарты снижается по всему миру. Майнинг на графических чипах мёртв, а оставшиеся в строю шахтёры выжимают из уже собранных ферм последние соки. На этом фоне особенно плохо дела идут у флагманов. Какое-то время GeForce RTX 4090 пользовалась высоким спросом у энтузиастов, вот только большая часть тех, кто мог себе позволить видеокарту за 2000 долларов, уже давно удовлетворила свои игровые потребности. Основная масса любителей компьютерных игр не готова расставаться даже с менее значительными суммами, а инсайдеры отмечают, что хуже всего дела идут у GeForce RTX 4080. Фактически, видеокарту вообще никто не покупает, но NVIDIA упрямо держит цены на высоких позициях. 

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Но если флагманы хотя бы могут похвастать огромным приростом быстродействия между поколениями, то на этот раз середняки разочаровали не только экспертов, но и обычных геймеров. Например, GeForce RTX 4060 в самых оптимальных сценариях на 15% быстрее GeForce RTX 3060. Как оказалось, любители компьютерных игр не хотят покупать ни первую, ни вторую. Сообщается, что немецкая сеть Mindfactory вынуждена была снизить стоимость GeForce RTX 4060 производства MSI до 310 евро, тогда как французский ритейлер Hardware.fr просит за видеокарту 309 евро. Это на 6% ниже рекомендованной стоимости, вот только видеокарта поступила в продажу на прошлой неделе, а значит спрос действительно низкий. 

Похоже, у европейских магазинов действительно нет выхода, а значит цены медленно будут ползти вниз. А вот в России всё с точностью до наоборот. Не думайте, что это какой-то заговор, а злые капиталисты хотят заработать на несчастных любителях компьютерных игр из РФ. На самом деле причина в падении рубля, а аналитики уверены в том, что перспектив для укрепления национальной валюты пока нет. Именно поэтому мы посмотрим на то, сколько просят за некоторые видеокарты отечественные магазины. За 187 тысяч вы можете купить видеокарту GeForce RTX 4090 производства Gigabyte. Есть и менее дорогие модели, но зажиточные геймеры предпочитают выбирать бренды, не желая связываться с народной Palit. Видеокарта ещё много лет останется актуальной, поскольку у NVIDIA нет возможности выпустить новый флагман в 2024 году. Инсайдеры уверяют, что смена серии состоится в конце 2025, ну а выбор самой мощной видеокарты оправдан длительным жизненным циклом. 

За GeForce RTX 4080 просят 110 тысяч, ну а мы можем назвать как сильные, так и слабые стороны флагмана NVIDIA. Прежде всего нужно понимать, что в прошлом поколении за GeForce RTX 3080 просили 700 долларов, тогда как на этот раз Дженсен Хуанг запросил за новинку все 1200 долларов. Это самый главный минус, ведь именно ценовая политика делает видеокарту непопулярной. Похоже, энтузиасты, которые могли себе позволить потратить на GeForce RTX 3080 до 1000 долларов, не видят смысла в покупке такой дорогой видеокарты, ну а массовый потребитель и вовсе не тратит столько денег на развлечения. При этом GeForce RTX 4080 действительно быстрая, имеет 16 Гб видеопамяти и тянет все игры в 4К даже с активной трассировкой лучей. Видеокарта дорогая, но может стать оптимальным вариантом для тех, у кого в кармане есть не больше 110 тысяч рублей. 

А вот GeForce RTX 4060 в российскую розницу поступает медленно, поэтому обратим внимание на GeForce RTX 4060 Ti. Здесь разница между поколениями минимальна, а NVIDIA делает упор на технологиях. Известно, что DLSS 3.0 позволяет значительно увеличить количество кадров в секунду, но сама по себе технология хороша только при соответствующей поддержке. Ну а за 7 месяцев с момента релиза нового поколения технологии масштабирования она доступна только в 38 проектах. Теоретически, DLSS 3.0 имеет высокий потенциал, но ждать его раскрытия придётся долго. Мало того, масштабирование не обходится без искажения картинки, что делает изображения мыльным и нечётким. Да и сама GeForce RTX 4060 Ti не очень подходит на роль видеокарты для 2К. Причина в нехватке видеопамяти, ведь здесь всего 8 Гб. Дженсен Хуанг снова экономит, а платить за это придётся геймерам. 

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Кстати, на 10 тысяч дешевле есть GeForce RTX 3060. Недавно за такую видеокарту просили около 32 тысяч рублей, но резкое падение курса рубля даёт о себе знать. Видеокарта может похвастать 12 Гб видеопамяти и очень хорошо себя показывает в играх. Помните о том, что GeForce RTX 3060 не годится для покорения блокбастеров в разрешении 2К. Удел этой видеокарты – это народное 1080р, где вы сможете раскрыть потенциал середняка от дядюшки Хуанга уже сегодня. Помните, что цены на видеокарты по всему миру снижаются. Низкий спрос вынуждает производителей идти на уступки, тогда как российским геймерам остаётся надеяться на то, что курс рубля стабилизируется и пойдёт вниз. Скорее всего, если нечто подобное и произойдёт, то только осенью.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
Источник: videocardz.com
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