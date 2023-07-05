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Почему SSD производства Samsung – это не лучший выбор, и что купить для игрового ПК летом 2023 года
Есть не только более быстрые, но и менее дорогие альтернативы
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В последние годы наблюдается стремительное сокращение стоимости твердотельных накопителей. Вообще, 10 лет назад аналитики обещали нам, что цена 1 Гб жёстких дисков и твердотельных накопителей сравняется, а после SSD станут более привлекательными. Очевидно, что прогнозы экспертов не сбылись, поскольку традиционные HDD остаются выгоднее для тех, кто собирает бюджетную систему и не готов тратить много денег на новые технологии. И всё же, большая часть пользователей давно не испытывает острой необходимости в накопителях большого объёма, а цены действительно кажутся привлекательными.

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При этом вы должны понимать, что технология довольно специфична, а скоростные показатели, которые кажутся вам крайне важными, не являются таковыми. Начнём с того, что сегодня в продаже можно встретить SSD с поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Технология доступна на самых новых материнских платах, а скорость достигает 14 000 МБ/с. Может показаться, что за счёт этого игры и программы у вас будут буквально летать, вот только на самом деле подобные показатели хороши только в двух случаях: если вы хотите порадовать себя или поразить знакомых в синтетических тестах, а также планируете собрать сервер для популярного сайта. В первом случае радость быстро сойдёт на нет, тогда как во втором определённые преимущества есть. Ну а во всех остальных сценариях подобные технологии не требуются, о чём мы и поговорим ниже. 

Если вы хотите купить недорогой твердотельный накопитель для ноутбука или нового компьютера, то можно остановить свой выбор на Patriot P300. Объём здесь 256 Гб, что хватит для работы системы и установки программного обеспечения. Скорость посредственная, но если вы никогда раньше сидели за компьютером под SSD, то разница будет заметна абсолютно во всех сценариях. При этом перед вами экономное предложение, решающее все задачи обычных пользователей. Игры на такой SSD не поместятся, но ведь мы изначально хотели сэкономить, а здесь других вариантов просто нет. 

Немного дороже можно купить твердотельный накопитель Kingston NV2. А вот здесь уже и скорость выше, и объём больше. 500 Гб вам хватит как для установки операционной системы, так и хранения нескольких игр. При желании можно разбить SSD на два диска, но в целом это не имеет значения. Скорость чтения достигает 3500 МБ/с, что очень много, а значит игры будут быстро загружаться, а переходы между уровнями займут считанные секунды. Запись осуществляется со скоростью 2100 МБ/с, но это очень много, а главное преимущество здесь в цене, ведь за 3600 рублей вы получаете действительно интересный продукт. Кстати, ресурс перезаписи составляет 160 Тб, что очень неплохо учитывая небольшой размер накопителя. 

Хотите чего-то большего – берите Samsung 980 на 1 Тб. Здесь потенциального покупателя может привлечь не только ценник, но и объём. Samsung считается респектабельным брендом, а в технических характеристиках указано, что SSD способен проработать до 1.5 миллиона часов на отказ. Свободного места у вас появится больше, скорость записи будет немного выше, ну а цена не такая критичная, чтобы отказывать себе в удовольствии. И всё же, если вы хотите сэкономить, обратите внимание на твердотельный накопитель ADATA XPG SX8100. Вы удивитесь, но он по всем характеристикам превосходит Samsung 980. Смотрите: стоимость ниже на 1500 рублей, время отработки на отказ здесь достигает 2 миллиона часов, а ресурс перезаписи целых 640 Тб. 

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В случае, если вам требуется ещё больше свободного места, можно купить Samsung PM9A1. Это не самый скоростной SSD на планете, но его показатели кажутся довольно внушительными. Повторимся, что вы не сможете раскрыть потенциал скорости записи до 7000 МБ/с, а значит в любом случае получите максимальную производительность системы. При этом вы уже видели, что можно взять более дешёвую альтернативу. Что же, к вашим услугам всё тот же Kingston NV2, но объёмом 2 Тб. Как видите, скоростные показатели в 2 раза ниже, чем у Samsung PM9A1, но теперь вы знаете, что верить маркетологам на слово нельзя. Kingston NV2 может стать компромиссным решением, а низкая цена позволяет его купить не только энтузиастам, но и небогатым геймерам. Результат превзойдёт все ожидания, ведь запускаться игры будут очень быстро и станут вести себя стабильнее. Ну а количество кадров зависит только от видеокарты, не думайте, что скоростной SSD может что-то изменить в лучшую сторону.

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#ssd #оптимальные ценовые предложения
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