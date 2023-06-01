Сегодня день рождения у основателя и бессменного руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ещё несколько лет назад бизнесмен был известен ограниченному количеству людей и редко становился героем передовиц. Мы опустим биографию Пригожина, поскольку всё это вы можете почитать и в интернете, сосредоточившись на том, как начал свой день герой новостных лент. Похоже, он на ногах с самой ночи, поскольку утром было опубликовано видео со стрельбами в одном из тренировочных лагерей ЧВК «Вагнер». Пригожин поговорил с журналистами, рассказав о планах на ближайший месяц. С его слов становится ясно, что «музыканты» как минимум месяц продолжат занимать позиции в тылу армии, поскольку многие бойцы находились в зоне боевых действий больше года. При этом самым сложным было взятие Артёмовска, а в итоге солдатам нужна как физическая, так и моральная передышка. Пригожин настаивает на том, что к 5 июня все подразделения ЧВУ «Вагнер» должны уйти из освобождённого города, а также показал прибытие машины с бойцами.

После этого он отправился в полевой лагерь, рассказав о том, что местность позволяет размещать новоприбывших бойцов, а прямо сейчас идёт строительство новых точек размещения личного состава. Для этого производится грамотная вырубка деревьев, а главная задача сделать так, чтобы со спутника казалось, что лес остался нетронутым. Именно поэтому вырубаются отдельные деревья, а казармы располагаются под землёй и напоминают большие блиндажи. По словам Пригожина, импровизированная землянка имеет 3 наката, что позволяет обезопасить личный состав от снарядов артиллерии. Имеется в виду, что поверхность покрыта несколькими слоями (могут быть и бетонные перекрытия), которые служат хорошей защитой от самых мощных снарядов. Также Пригожин решил и сам поучаствовать в строительстве подобных сооружений, занимаясь общественно-полезным трудом.

Он схватил бревно и понёс его в неизвестном направлении, после чего один из сопровождающих сравнил Пригожина с Лениным. По словам Пригожина, между ним и вождём пролетариата есть несколько различий. Во-первых, Ленин был в кепке, а Пригожин в панамке. Во-вторых, Ленин таскал брёвна на субботнике, а сегодня четверг. Ну и ко всему прочему, Ленин был злой, а Пригожин добрый. После того, как все (или часть) брёвен были перенесены на место, Пригожин вместе с военкором отправился к полевой кухне, где позавтракал кашей с мясом и кофе. Военкор заявил, что каша очень вкусная, ну а основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что это не праздничный стол. После этого можно было увидеть подарки, которые Пригожину вручили бойцы. Это три топора, каждый из которых носит собственное название. Есть «Вагнер-малыш» - самый маленький, «Вагнер» - средний по размеру и «Вагнер-мастер». Военкор взял топор в руки и отметил, что они сделаны качественно, а на тыльной стороне есть тавро с надписью ЧВК «Вагнер», которое должно оставаться на предметах после сильного удара. Похоже, кувалды больше не в моде, поскольку на этот раз Пригожин получил 3 топора.

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В конце Пригожин показал баню, в которой и будет проходить празднование дня рождения. К моменту съёмок её ещё не протопили, ну а дополнительной информации о том, как проходит день рождения основателя ЧВК «Вагнер», в сети пока нет. Отметим, что можно как угодно относиться к фигуре Пригожина, но не признавать его вклад в СВО было бы неверным. Пожалуй, наиболее верно на эту тему высказался Захар Прилепин, в больницу к которому вчера приезжал Пригожин. По мнению Прилепина, Пригожин максимально честен как со своими бойцами, так и с аудиторией, которая смотрит его репортажи по интернету. Он вернул веру в то, что русские могут побеждать там, где это казалось невозможным и в целом расширяет геополитические интересы России и способствуют тому, что к РФ начнут относиться уважительно. Кстати, недавно с вопросами к Пригожину обратились представители CNN. Так вот, Пригожин заявил о том, что не против допустить представителей американской прессы к пресс-конференциям, но с условием, что янки будут предельно честно и правдиво передавать всю информацию, которую получат. Ну и самое главное, о чём попросил Пригожин – это уважения к России, без чего невозможно наладить диалог между странами, политиками и даже частными лицами. Полное видео смотрите по ссылке: https://web.telegram.org/a/#-1376818144