Опасения высказывают не только общественные деятели, но и политики

Лидеры тех или иных стран по-разному реагируют на различные угрозы и попытки местного населения устроить революцию. Например, президент Украины Янукович просто сбежал, что привело к настоящему хаосу и толкнуло страну в руки националистов. А вот Макрон имеет особый подход к этому вопросу. Так, за последние полгода это уже второй раз, когда Франция в огне, но президент развлекается, улыбается и просто ждёт, когда же полиция переловит всех зачинщиков беспорядков. Ну или просто ждёт, ведь рано или поздно людям надоест выходить на улицу. Своеобразный подход, но некоторые аналитики полагают, что с третьей попытки взбешённое население ворвётся в резиденцию Марона и припомнит ему все свои обиды. Насколько такой сценарий реален, судить пока сложно, но есть все основания полагать, что происходящее во Франции может иметь совершенно неожиданные последствия. Так, некоторые американские политики уверены, что беспорядки могут перекинуться и на США, что приведёт к необратимым последствиям.

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По словам некоторых экспертов, виной всему неразумная миграционная политика, при этом происходящее в США уже называется пороховой бочкой. Ну а если администрация Байдена не примет более ответственный подход к контролю границ, то массовые протесты во Франции покажутся американцем милым маршем за права меньшинств, а в итоге произойдёт всплеск терроризма, масштабы которого превысят всё ранее виденное в мире. Особые опасения на эту тему высказывает, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. В недавнем интервью журналистам Newsweek, дама предупредила своих соотечественников о том, что США грозит опасность, если правительство не принимает более строгих миграционных законов и не защищает право на ношение оружия. Грин указала на две причины катастрофических последствий ночных погромов, происходящих во Франции. Во-первых, там много мигрантов, которые недовольны властями и не питают к Макрону особой любви. Во-вторых, в стране действуют ограничения на владение оружием, не позволяющие гражданам Франции защитить себя от бунтовщиков.

Грин напоминает, что в последние два десятилетия во Францию прибыло множество мусульман, многие из которых до сих пор не могут получить гражданство и стать полноценными членами общества. У этих людей нет работы, а значит ограничены доходы, поэтому они чаще идут на преступления и в целом всегда готовы устроить погром или грабёж, особенно если за это не придётся отвечать по закону. Одновременно с этим Грин подчёркивает, что во Франции далеко не все имеют право на ношение оружия, что не позволяет обычным гражданам защититься от ночных рейдов. Представитель Республиканской партии уверяет, что Европе и США необходимо ужесточение миграционного законодательства. Она напомнила, что американцы могут защитить свои дома благодаря Второй поправкой Конституции. Грин уверена, что важно не допускать проникновения преступников и религиозных радикалов в страну, а также не лишать граждан непреложного права на самооборону.

Напомним, протесты во Франции продолжаются уже почти неделю и переросли в беспорядки. Смерть 17-летнего подростка, убитого полицией, только усилила напряжённость между правоохранительными органами и молодёжью в районах, где много мусульман и радикально настроенных местных жителей. Средний возраст задержанных в ходе протестов составляет 17 лет, а журналисты Newsweek отмечают, что Грин – далеко не единственный политик, устанавливающий связь между французскими беспорядками и миграционной политикой в США. За последние два года республиканцы постоянно критиковали подход администрации Байдена. Многие утверждают, что президент проводит разрушительную политику, кризис на границе между США и Мексикой возник только потому, что Байден не способен управлять своей страной. Грин негативно относится к отмене миграционных ограничений, которые уже привели к беспрецедентному количеству людей, стремящихся пересечь границу США. В некоторых случаях до 10 тысяч человек ежедневно пытались стать американцами, а мешать им полиция не может и не хочет.

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В пример можно привести несколько аналогичных заявлений других политиков. Так, Софи Луиза Делкью, член Республиканской партии (родилась во Франции), назвала беспорядки тревожным сигналом для США и обвинила администрацию Байдена в происходящем. Это мнение разделяет и Джереми Карл, старший научный сотрудник аналитического центра Института Клермонта, который заявил, что, если США не восстановят порядок на границе, то уже завтра беспорядки перекинутся на Америку. Майк Чернович (политический комментатор) согласен с этими взглядами. Он предложил обратить внимание на текущую ситуацию во Франции. По его словам, в 2024 году США могут столкнуться с определёнными вызовами. Одним из них является возможность появления целой армии наёмников, которую режим Байдена пропустил через южную границу.