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Первый мой личный телевизор был чёрно-белым. Вообще, нужды в собственном телевизоре у меня не было до тех пор, пока в доме не появилась игровая приставка. 8-битная консоль быстро прижилась, а конкуренция за доступ к голубому экрану привела к тому, что мои родители где-то добыли старый чёрно-белый телевизор и отремонтировали его. Похоже, пациент был скорее мёртв, чем жив, поскольку временами мой телевизор показывал помехи, звук пропадал, а все проблемы решались хорошеньким пинком. К счастью, плохое качество картинки не отпугивало моих многочисленных знакомых, которые часами сидели у меня дома в попытке победить меня в Mortal Kombat 3 (это уже была приставка Sega).

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После этого у меня была игровая консоль Panasonic 3DO, которая не только предлагала реалистичную графику, но и позволяла смотреть видео на дисках. Я надеюсь вы понимаете, о чём я. Ну а после этого я благополучно пересел на персональный компьютер. Чёрно-белый монитор можно было выбросить, ну а после окончания университета я начал работать и смог себе позволить казавшуюся мне просто огромной 43-дюймовую панель. Это был один из первых плазменных телевизоров Samsung, который висел в паре метров от компьютера. Картинка была невероятная, а мне нравилось смотреть фильмы в хорошем качестве на большом экране. С тех пор у меня менялись телевизоры, но до покупки 32-дюймового монитора все фильмы я смотрел исключительно на большом экране. Не знаю, может я стал ленив, поскольку уже несколько лет назад телевизор исчез из моей комнаты и показывает исключительно мультфильмы для ребёнка. Есть ещё приставка PlayStation 4, но в последнее время я её не включаю. Продавать не хочется, поскольку это был подарок на день рождения 4 года назад.

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И всё же, иногда мне приходит в голову идея купить новый телевизор. Сегодня я расскажу вам о том, что мне кажется оптимальным, а также пофилософствую на тему того, что вообще можно взять под игровой компьютер. Начнём с того, что покупать для дома дисплей больше 55 дюймов я бы не стал. У моих знакомых есть панель на 65 дюймов. Возможно, со временем к ней можно привыкнуть, но оптимальным вариантом для себя я считаю Samsung QE55Q70BAUXCE. Телевизор имеет частоту обновления 120 Гц, что идеально подходит как для геймеров, так и для тех, кто любит смотреть спортивные передачи. Например, вы раскроете для себя новый спектр эмоций во время просмотра футбольных матчей. Ну а для тех, кто имеет неплохую видеокарту, данный телевизор предлагает качественную картинку и скорость отклика 9.5 мс. У обычных мониторов выше, но ведь речь идёт о телевизоре, а значит и требования здесь другие. Дисплей выполнен по технологии QLED, а значит изображение будет сочным, а цветопередача максимально естественной. Есть масса полезных технологий, ну а цена не самая гуманная. Бывают телевизоры и дороже, но это максимум, который я готов платить за подобную технику. В наличии Smart TV на базе фирменной ОС Tizen. Эксперты пишут, что безрамочный дизайн позволяет вписать телевизор в любой интерьер, ну а я полагаю, что Samsung QE55Q70BAUXCE действительно хорош и подходит для тех, кто любит проводить у экрана несколько часов в день.

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Вообще, указанный выше телевизор имеет недостатки, поскольку является компромиссным решением, ну а при желании можно обратить внимание на LG 55QNED816RA.ARUB, который построен на другой технологии. Матрица здесь традиционная и выполнена по технологии IPS. Подсветка впечатляет, а качество картинки ничуть не хуже, чем у казанного выше Samsung. Сравнивать достаточно сложно, а некоторые владельцы пишут, что преимущество всё же на стороне Samsung. Поскольку я подбираю телевизор, который сможет выполнять функции второго экрана, то важной характеристикой считают именно дисплей с частотой 120 Гц. Есть Smart TV с популярной Web OS, ну а по части технологий данный продукт LG точно не уступает Samsung за 94 тысячи рублей. Выбор сложный, поэтому я оставляю право решать вам.

Я прекрасно понимаю, что 75 тысяч и тем более 95 тысяч рублей есть далеко не у всех, поэтому предлагаю остановиться на компромиссном решении. Samsung UE55AU7100UXCE может предложить сочную картинку, массу интересных технологий и разрешение 4К. Использовать его в качестве игрового можно, но нужно осознавать, что частота обновления равна 60 Гц. Ясно, что есть отличия и в матрице, но визуально отличить всё это можно только при прямом сравнении в магазине. В целом же телевизор способен стать полноценным мультимедийным устройством, предлагая широкий спектр возможностей. Стоит такое чудо 50 тысяч рублей, что отлично вписывается в бюджет даже не самой зажиточной семьи на 5 лет вперёд.

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Если в кошельке не густо, а желание купить телевизор для просмотра фильмов вас не покидает уже достаточно давно, то советую обратить внимание на два телевизора производства Xiaomi. Первый стоит 33 тысячи рублей и предложит вам дисплей размером 50 дюймов. Второй немного меньше и имеет размер в 43 дюйма. Оба принадлежат к серии Mi TV A2, а значит полностью идентичны в технологическом плане. Картинка сочная и яркая, но мы бы не стали утверждать, что вы получите такое же качество, как у указанном выше телевизоре Samsung. Система SMART TV представлена версией Android 10, что открывает огромный мир возможностей. Например, вы можете скачать почти любую игру из магазина Google Play, а после наслаждаться ею на большом экране. Оба телевизора хорошо справляются с выводом игр и фильмов, но всё же принадлежат к бюджетной серии и используют устаревшие технологии. Помните об этом, когда делаете выбор, ведь здесь всё ограничивается скромными 60 Гц, впрочем, как и в телевизоре от южнокорейской компании за 49 тысяч рублей.

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Вообще, если вы хотите купить телевизор в комнату школьника, то можно обойтись малой кровью. Оптимальным выбором окажется SunWind SUN-LED32XS305. Здесь нет прорывных технологий, размер дисплей равен 32 дюймам, а картинка просто хорошая. Это идеальное решение для тех, кто покупает игровую приставку, но хочет серьёзно сэкономить. Вообще, некоторые игры стоят под 7000 рублей, поэтому в данном случае всё условно. Бренд не так давно появился на российском рынке, но уже успел завоевать популярность. Низкая стоимость позволяет отбросить философские вопросы, ну а в комплекте идёт SMART TV на операционной системе Яндекс.ТВ. Одним словом, ваш ребёнок будет счастлив, вы потратите минимум денег, но не ударите лицом в грязь. Как вы могли прочесть в начале материала, ничего подобного у подростков 25 лет назад не было. Собственный цветной телевизор был несбыточной мечтой, а о разрешении никто и не думал. Картинка была примитивной, но нам казалось, что перед нами вершина технологического прогресса. Именно поэтому при выборе телевизора руководствуйтесь не только инстинктами и желаниями, но и разумом. Не всегда нужно тратить 95 тысяч рублей, ведь за 10 тысяч можно получить вполне неплохой результат. И всё же, если вы хотите чего-то большего, и можете себе позволить эксперименты, то берите матрицу QLED, поскольку качество картинки там ощутимо выше. Ну а геймерам советую 120 Гц, поскольку сам убедился в преимуществах высокой частоты обновления дисплея.