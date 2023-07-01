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GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет

До следующего флагмана NVIDIA ещё больше двух лет, а значит есть смысл купить GeForce RTX 4090, поскольку ничего быстрее не выйдет ещё очень долго
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Было время, когда NVIDIA могла выпускать новую графическую архитектуру каждый год. Тогда прирост между поколениями всегда превышал 50%, а иногда и больше. В результате требования к играм не поспевали за быстродействием видеокарт, а геймеры могли себе позволить действительно передовые решения. Флагманы стоили меньше 500 долларов, а игровые студии могли себе позволить эксперименты. Со временем стало ясно, что NVIDIA не укладывается в годичный цикл обновления, что привело к тому, что каждое новое поколения приходит примерно через два года после следующего. При этом заметно, что разработка новых графических архитектур даётся инженерам значительно сложнее, чем раньше, поскольку цены на видеокарты растут, а разница между поколениями снижается. Казалось, ещё недавно покупатель видеокарты среднего ценового диапазона мог получить свыше 50% буста, ну а новая GeForce RTX 4060 доказала, что прибавки и вовсе может не быть.

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Заметим, что дела у AMD идут не лучше, а значит речь о действительно реальных сложностях, решать которые полупроводниковым гигантам придётся в ближайшие годы. Пожалуй, единственная видеокарта, которая смогла получить свои 50% прибавки по сравнения с прошлым поколением – это GeForce RTX 4090, вот только стартовая цена в 1600 долларов не внушает оптимизма, а позволить себе нечто подобное могут единицы. Похоже пришло время для перехода на трёхгодичный жизненный цикл, ведь инсайдеры уверяют, что в 2024 году GeForce RTX 5090 не будет. Сообщается, что новая архитектура задержится, а флагман следующего поколения появится в продаже в конце 2025 года. Проще говоря, пройдёт ровно 3 года. Несомненно, у Дженсена Хуанга есть чем удивить требовательных геймеров. В первой половине 2024 года в продажу поступит линейка GeForce RTX 40 Super. Не исключено, что мы увидим GeForce RTX 4090 Ti, но гадать бесполезно, а GeForce RTX 4090 останется бескомпромиссным решением для энтузиастов. Как видите, на этот раз ждать придётся долго, а значит жизненный цикл видеокарты увеличивается. В связи с этим есть смысл купить именно флагман, ведь до GeForce RTX 4090 больше двух лет.

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В данном случае обойдёмся без ультимативных процессоров с разгонным потенциалом и материнских плат для миллионеров. Давайте подберём комплектующие для разумного геймера, у которого есть несколько сотен тысяч свободных рублей. Начинать лучше с процессора, ну а мы предлагаем остановиться на Ryzen 7 7700X. Камень достаточно быстрый и точно не пасёт задних. Да, есть процессоры и дороже, но цена там в 2 раза выше, а попытка разгона способна обчистить даже туго набитый долларами кошелёк. Эксперты отмечают, что Ryzen 7 7700X может не только похвастать высокой скоростью, но и предлагает своему владельцу отличный потенциал. Представьте себе, что через два с половиной года вы захотите купить более мощную видеокарту. Покупатели процессоров Intel вынуждены менять всю систему, ну а у вас под рукой самая новая платформа на сокете АМ5. Это значит, что можно докупить процессор Ryzen 7 9700X, который сможет тянуть флагман следующего поколения без компромиссов.

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Ну а поскольку под хороший процессор нужна хорошая материнская плата, то мы предлагаем взять ASUS PRIME B650M-A II. Поддержки PCIe 5.0 здесь нет, ну а рассчитывать на разгон мы бы не стали. Во всём остальном перед нами очень неплохое решение, включающее все современные интерфейсы и обладающее длительным жизненным циклом. Вообще, процессоры AMD не очень хороши с разгоном, а вот оперативную память стоит взять максимально быструю, но постараться не переплатить. Именно поэтому останавливаем свой выбор на Kingston Fury Beast с тактовой частотой 6 ГГц. Речь идёт об ОЗУ нового поколения, ну а поскольку требования к играм растут, а у вас на руках флагман, то мы возьмём 32 Гб DDR5. Повторимся, что решение не для продвинутых оверклокеров, но при желании можно поиграть с тактовой частотой и таймингами. Не исключено, что у вас что-то получится. В качестве бонуса идёт красивая подсветка.

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Как мы уже писали выше, в качестве видеокарты берём GeForce RTX 4090. Модель производства Palit очень хороша, а бренды пускают пыль в глаза, но не обладают разгонным потенциалом или повышенной надёжностью. Владельцы видеокарты отмечают, что она немного шумная. А чего вы ожидали от флагмана с тремя мощными кулерами? Некоторые энтузиасты сразу же после покупки проводят андервольтинг. Это значит, что нужно ограничить энергопотребление, что позитивно скажется на температуре и слегка снизит быстродействие. Если всё сделать правильно, то количество кадров в секунду может остаться на прежнем уровне, при этом GeForce RTX 4090 окажется тише и проживёт дольше. С такой видеокартой вам не страшна ни одна игра, ну а мы посоветуем обзавестись монитором с разрешением 4К. Будет странною если вы останетесь на народном 1080р, где раскрыть потенциал видеокарты за 160 тысяч рублей решительно невозможно.

Как мы уже писали выше, материнская плата не поддерживает интерфейс PCIe 5.0. К счастью, распиаренная технология бесполезна, поскольку на рынке есть всего несколько твердотельных накопителей под PCIe 5.0, ну а мы остановимся на SSD Samsung 980 Pro ёмкостью 2 Тб. На самом деле даже такой скоростью вы не сможете воспользоваться в полной мере. Дело в том, что скоростные показатели твердотельных накопителей растут слишком быстро, тогда как программисты просто не знают, как всем этим пользоваться. В итоге вы сможете удивить знакомых в синтетических тестах, тогда как в реальных сценариях 7000 Мб/с бесполезны. Ресурс SSD позволит вам перезаписать 1200 Тб. Обычные пользователи вместе с просмотром сайтов и закачкой фильмов тратят не больше 50 Гб в сутки. Даже если вы умудритесь израсходовать 500 Гб за 24 часа, то ресурса хватит на 2400 дней. Нетрудно подсчитать, что при самом неблагоприятном сценарии ваш твердотельный накопитель проживёт шесть с половиной лет. Это очень много, а немалый объём свободной памяти позволит не думать о том, куда записать очередной сериал на 10 сезонов.

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А вот на блоке питания предлагаем не экономить. Если вы заметили, то мы вообще не придерживаемся компромиссов, предлагая не тратить деньги на бесполезные вещи типа разгона. Именно поэтому логичным шагом будет покупка блока питания DeepCool PQ1000M. Здесь вас ждут честные 1000 Вт и 100% поддержка сертификата 80 PLUS Gold. Скажем так: блок питания тихий, мощный, энергоэффективный и очень качественный. Пожалуй, это лучшее, что можно купить за разумную сумму. Что до выбора 1000 Вт, то такая мощность вполне оправдана, поскольку позволит вам чувствовать себя свободно сегодня и не думать о замене блока питания во время обновления системы через 3-5 лет.

Можно был бы взять дорогой корпус, но мы не видим в этом никакого смысла. Если вам нужны красивые огоньки, выбирайте другой системный блок, ну а нам Zalman I3 Black кажется удачным, поскольку вмещает все наши комплектующие и имеет штатную систему охлаждения. На передней панели установлены сразу 3 кулера на 120-мм, тогда как на задней есть ещё один вентилятор такого же размера. Видеокарте будет не тесно, а сам корпус пусть и не самый компактный, но точно не огромный, а значит будет спокойно стоять под столом и не привлекать лишнего внимания. Если подсчитать общую сумму, то выйдет 260 тысяч рублей. Вам понадобится система охлаждения на процессор, а также пара кабелей. Всё это мелочи, которые стоят копейки, ну а компьютер окажется актуален как минимум 5 лет.

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