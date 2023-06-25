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7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г

Выбор огромный, ну а обычные пользователи пытаются балансировать между ценой и технологическими характеристиками
[ ] для раздела Блоги
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iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
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Самое главное, что вы должны уяснить во время покупки телевизора: когда вы его принесёте домой, то сравнивать будет не с чем. В магазине, где на полках стоят сотни телевизоров, ваши глаза начинают разбегаться от невероятного разнообразия. Бюджетные модели стоят в тесноте, ну а мимо акционных пройти невозможно. Но особенно привлекают самые дорогостоящие модели, стоимость которых поражает воображение. Некоторые и вовсе стоят дороже 1 миллиона рублей, но даже те, что продают за 100 тысяч, разительно отличаются от серой массы. Картинка там сочная, а у рядовых покупателей создаётся ощущение, что перед нами следующая ступень эволюции, ведь происходящее на экране почти оживает. Словом, многие поддаются на уговоры маркетологов, хотя и здесь не всё так просто, как может показаться. 

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Начнём с того, что на телевизорах за 100 тысяч рублей и дороже, действительно могут применяться более современные технологии. Также там используются новые матрицы, но такая разительная разница в цветовой гамме достигается за счёт простых уловок. Именно так, работники магазинов выкручивают настройки яркости на максимум, что позволяет получать более внушительную картинку. Ну а на популярных моделях приглушают цвета, отключают HDR и другие полезные фишки. Повторимся, что бюджетные модели действительно лишены части технологического блеска, ну а сегодня мы посмотрим, что вообще покупают обычные потребители, пытаясь понять вкусы российских пользователей.

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Начнём с того, что уже достаточно давно миром телевизоров правит разрешение 4К. Что любопытно, соответствующего контента так и нет, а для получения картинки максимального качества вам придётся искать релизы в 4К, либо покупать дисковод формата Blu-ray. Удовольствие не из дешёвых, хотя такой можно встретить на игровой приставке PlayStation 5. Если вещание идёт от антенны или из интернета, то используются технологии апскейлинга, дублирования или интерполяции (или некоторые другие), позволяющие улучшить картинку за счёт использования программных методов, включая ИИ. Так вот, одним из самых продаваемых телевизоров в РФ считается HAIER Smart TV S1. За 23 тысячи рублей можно отхватить модель с диагональю 43 дюйма, что будет достаточно для небольшой спальни, где телевизор окажется на стене и сможет удовлетворить потребности смотрящих его зрителей. В этом случае дисплей будет находиться на таком расстоянии от глаз, когда картинка не станет казаться слишком маленькой. Ну и мы хотим напомнить, что все эти рассказы о том, что телевизор должен находиться на расстоянии нескольких метров от глаз, не соответствовали действительности даже в прошлом. Искажения картинки нет, а дело только в ваших привычках и особенностях планировки жилья. За 23 тысячи можно рассчитывать на стандартный комплект включая SMART TV на Android 11, голосовой помощник Google Assistant, скромное количество оперативной памяти в 1.5 Гб и всего 8 Гб встроенной памяти. Словом никаких излишеств, ну а мы пойдём дальше. 

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На втором месте ультрабюджетный телевизор SunWind SUN-LED32XB200. Бренд принадлежит компании «Мерлион» (куда входит и магазин Ситилинк) и предлагает продукцию китайских компаний под единой торговой маркой. Преимущественно речь идёт о недорогой продукции, сочетающей максимальную функциональность с минимальной стоимостью. В данном случае вы получаете дисплей размером 32 дюйма с разрешением 1368x768р, полный комплект спутниковых тюнеров и никакого умного телевидения. Увы, но к интернету подключиться не выйдет, но за 7490 рублей и этого достаточно. Телевизор можно повестить на кухне или в комнате у ребёнка, где он будет выполнять функции рабочей лошадки. А большего и не нужно.

HAIER Smart TV S3 стоит на целых 10 тысяч дороже наиболее популярного телевизора в нашем списке, при этом имеет некоторые отличия. Собственно, если сравнить оба визуально, то картинка на более дорогом действительно немного лучше, но это далеко не всё. Здесь вас ждёт больше ОЗУ и встроенной памяти (2 Гб и 16 Гб), а также больше функций и возможностей. Увы, но здесь всё тот же размер 43 дюйма, а самый главный минус состоит в 60 Гц дисплее. Мы не агитируем вас покупать за 100 тысяч рублей телевизор с более качественным дисплеем, но помнить о том, что бывает и лучше, вы просто обязаны. 

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SunWind SUN-LED24XB206 отличается от указанной выше модели этого же производителя только размером дисплея. Здесь всё тот же джентльменский набор, но всё немного беднее. Например, колонки не такие громкие, хотя размер самого телевизора больше подходит для небольшой кухни. У многих просто нет подходящей стены, на которую можно повестить 32-дюймовый телевизор, ну а этот вполне сгодится. Помните о том, что из российского здесь только бренд, поскольку вся продукция производится в Китае. 

Samsung UE55AU7100UXCE не только привлекает более узнаваемым брендом, но и на фоне HAIER и SunWind смотрится намного привлекательнее. Мы не будем утомлять вас перечислением технологий. Если вам нравится техника южнокорейской компании, то вы посмотрите сравнительное видео в интернете и без нашего участия. Важно понимать, что технологически Samsung превосходит большую часть китайских конкурентов и уж точно лучше указанных выше телевизоров. И всё же, здесь всё те же 60 Гц, а значит разрыв по качеству картинки не такой уж и большой. Доступен SMART TV на базе собственной операционной системы Tizen OS. Здесь есть свои плюсы, но базовый Android привлекает количеством поддерживаемых приложений. Сам телевизор больше, ну а сегодня он продаётся с огромной скидкой, что позволяет неплохо сэкономить. Если вас привлекают технологии, есть желание получить более качественную картинку и большой дисплей, то Samsung UE55AU7100UXCE – это чуть ли не лучший выбор на рынке. 

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SunWind SUN-LED43XU400 порадует 43-дюймовым дисплеем, наличием SMART TV под брендом Яндекс.ТВ, а также набирающим популярность голосовым помощником Алиса. Здесь 1.5 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной, а значит речь идёт о самом настоящем бестселлере. Вы можете лежать на диване и управлять происходящим при помощи голоса, медленно заплывая жирком. Присутствует народное 4К, но мы бы не стали ожидать технологических прорывов в данном ценовом сегменте. Телевизор предлагает качественную картинку, но на этом всё, ведь стоит он намного дешевле прокачанных моделей. 

Вообще, если вы хотели убить сразу двух зайцев, то берите Xiaomi Mi TV A2. Прежде всего перед вами недорогой телевизор, который порадует тех, у кого в кармане не так много свободной наличности. Кроме того, здесь присутствует настоящий технологический парад от Xiaomi. Да, это всё те же 60 Гц, а картинка уступает в качестве указанному выше Samsung. И всё же, если бы сегодня автор данного материала выбирал себе телевизор за 20 тысяч рублей, то остановился бы именно на Xiaomi Mi TV A2. Доступно SMART TV на Android 10, а значит модель не самая свежая. Как видите, телевизор предлагается по скидке в 21%, что позволяет неплохо сэкономить. Решать вам, ну а мы не предлагаем зацикливаться только на самых популярных телевизорах российского рынка, о чём поговорим в одном из следующих материалов.  

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