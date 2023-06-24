Сообщается о вертолёте Ка-52, который нанёс удар по нефтебазе в Воронеже

Десятки миллионов жителей России пытаются понять, что вообще происходит, и чем завершится конфликт, который власти называют вооружённым мятежом. Отметим, что Пригожин дал ответ на заявления В. Путина. Судя по всему, общения между сторонами не было, поскольку основатель ЧВК ещё раз подтвердил, что намерен стоят на своём и не считает себя предателем родины. Ситуация сложная, а особенно необычно себя чувствуют жители Ростова.

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В городе стоят танки, курсируют расчёты вооружённых солдат и спокойно прогуливаются бойцы с гранатомётами. Одних из входов в штаб заблокировал танк ЧВК «Вагнер», тогда как ещё какое-то количество техники стоит прямо на улицах. Люди подходят и фотографируются. Некоторые высказывают своё недовольство действиям «музыкантов». Пока конфликтов не было, поскольку сами бойцы ведут себя тихо. Есть все основания полагать, что город находится под полным контролем Пригожина, а недавно появились сведения о том, что передовые колонны двинулись в направлении Воронежа.

Водители публикуют видео, доказывающее, что по трассе идёт несколько машин, при этом в каждой группе есть человек с ПЗРК, который отслеживает воздушные цели. Небольшие группы движутся в Воронеж, сливаясь с гражданскими машинами. Очевидно, что сделано это для того, чтобы свести к минимуму попытки Минобороны РФ нанести удары по вооружённым колоннам.

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Местные паблики информируют о взрыве на нефтебазе в Воронеже. Мнения насчёт происходящего разнятся, а некоторые и вовсе полагают, что удар был нанесён в пролетавшего вертолёта Ка-52. Логика здесь простая, поскольку дальнейшее продвижение колонн с техникой ЧВК «Вагнер» по стране потребует колоссальное количество топлива. Но никто не сказал, что причина именно в этом. Ссылка на слова Юрия Подоляки: https://t.me/yurasumy/9464