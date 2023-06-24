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Юрий Подоляка: самое верное решение конфликта с ЧВК «Вагнер» – отставка Шойгу и Герасимова
По мнению известного блогера и общественного деятеля, это позволило бы разрядить обстановку, а после этого Пригожин подписал бы контракт с Минобороны
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Сегодня утром все ожидали выступления Путина. Предполагалось, что президент России охладит пыл обеих сторон конфликта и сделает всё необходимое, чтобы проблема была как можно скорее урегулирована. Утром мы уже писали о том, что давать оценки происходящего сегодня крайне сложно, поскольку мы не знаем всех деталей. Именно поэтому оставим все попытки найти виноватого, поскольку даже президент не назвал виновного.

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Если вы слушали выступление В. Путина, то могли заметить, что прозвучали обвинения в мятеже, а также проведены параллели с тем, что происходило во время 1-й Мировой. При этом ни ЧВК «Вагнер» и фамилия Пригожина не упоминалась. В любом случае власти готовы идти на конфликт, ну а Пригожин отметил, что не считает себя преступником и выдвинул свои требования властям. Основатель «музыкантов» не считает себя предателем родины, но и отступать не будет. Чем завершится конфликт, пока неясно, но пока все стороны не делают резких шагов.

Появилось видео уничтожения нефтебазы в Воронеже. Что на самом деле случилось, сказать сложно, но есть мнение, что это дело рук Минобороны, поскольку колонны ЧВК «Вагнер» уже подходят к городу. Воронежская область граничит с Ростовской, поэтому нет ничего удивительно в том, что передовые части «музыкантов» уже там.

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Пожалуй, наиболее правильную точку зрения на проблему ещё утром высказал Подоляка. По его мнению, наиболее верным решением было отправить в отставку главу Минобороны Шойгу и Главу СВО Герасимова. По сути, первый только за то, что сегодня в стране происходят подобные события, Шойгу уже должен был сложить полномочия. После этого ЧВК «Вагнер» подпишут контракт с Минобороны. Одним словом, все получили бы желаемое, а конфликт удалось бы пресечь на корню.

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#политика #чвк вагнер
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