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Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
Обстановка в Ростове пока спокойная
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Прежде всего хотим подчеркнуть, что информации поступает мало, но даже та незначительная часть данных, курсирующая в прессе, вызывает вопросы. В данном материале мы не даём оценок, а нашим читателям советуем изучать как можно больше источников. Желательно, что бы это были официальные телеграмм-каналы, поскольку количество фейков множится, а в итоге и без того запутанная ситуация кажется безвыходной. Согласно заявлению Пригожина, вчера вечером по приказу командующего СВО Герасимова по согласованию с министром обороны Шойгу был нанесён удар по тыловому лагерю ЧВК «Вагнер». В некоторых СМИ называют видео постановочным. Подтвердить или опровергнуть это пока невозможно, но именно последние события стали триггером для действий «музыкантов». Известно, что Минобороны потребовало у всех добровольческих подразделений подписать контракт, но Пригожин отказался это сделать. По данным основателя ЧВК, вначале по тыловому лагерю отработала артиллерия, после ударили вертолёты, а потом снова били из пушек. Повторимся, что информация не может считаться достоверной и опровергается со стороны Минобороны. Кроме того, нет реальных доказательств со стороны самого Пригожина. 

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Судя по всему, сразу после этого бойцы ЧВК «Вагнер» снялись с позиций и отправились в направлении государственной границы с РФ. Была дана команда перехватить движущиеся колонны. Пригожин отмечает, что пограничники отказались вступать в бой. Точно так же поступили и подразделения, сформированные из срочников, которые должны были замедлить или остановить продвижения «музыкантов». Если верить публикациям самого Пригожина, то во время езды по трассе, по колонне ЧВК «Вагнер» была произведена попытка атаки с помощью боевого вертолёта. Якобы, колонна двигалась параллельно с гражданскими машинами, ну а результатом стало уничтожение вертолёта силами расчёта ЧВК. Также были направлены два ударных штурмовика, но пилоты отказались выполнять приказ и вернулись на место дислокации. Ночью бойцы «Вагнер» взяли под контроль здание штаба южного военного округа в Ростове. По словам Пригожина, работа сотрудников осуществляется в штатном режиме. Все вылеты производятся в соответствии с графиком. Единственная причина, по которой был предпринят такой шаг заключается в том, чтобы гарантировать безопасность самих бойцов ЧВК «Вагнер». 

Судя по тем видео, что можно увидеть в сети на утро 24 июня, колонны «музыкантов» продолжают двигаться в Ростов. Используется крайне любопытная тактика. Так, военная техника идёт вперемешку с гражданскими автомобилями. Не исключено, что делается это для того, чтобы снизить вероятность ударов с воздуха. Пригожин делает громкие заявления и требует отставки министра обороны и главы СВО. Известно, что президент России осведомлён о происходящем и в ближайшее время сделает заявление. Ночью возле Вагнер-Центра в Питере было спокойно, но на утро начались обыски с изъятием документов. Пока возникает ощущение, что ни одна из сторон не готова к мирному решению конфликта. Повторимся, что у нас с вами нет общей картины происходящего, поэтому остаётся только следовать фактам или пытаться доверять одной из сторон. 

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В Москве был введён режим контртеррористической операции, но пока всё относительно спокойно. Известно, что ЧВК «Вагнер» подтянули в Ростов танки. Не исключено, что есть артиллерия. Кроме того, у них явно имеются значительные запасы ПЗРК, поскольку группировка выходила из Бахмута во всеоружии. Ещё ночью на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка, при этом Минобороны рекомендовало жителям трассой не пользоваться. В ФСБ по горячим следам ещё ночью возбудили дело против Пригожина на основании призыва к вооружённому мятежу. Советуем вам почаще заглядывать на канал Юрия Подоляки. Сегодня именно он даёт наиболее рациональную оценку происходящего и не встаёт ни на одну из сторон. Ну а больше информации ищите на официальных каналах, ведь в наше время фейки множатся пачками, а в Украине наблюдаются попытки расшатать и без того сложную конфликтную ситуацию. Михаил Онуфриенко пишет, что сбито два борта Ми-8 и один Ми-35. Якобы, все они работали по колонне ЧВК. Пилоты живы и не знали о том, по кому наносится удар. В. Путин призвал к консолидации и назвал происходящее мятежом и предательством. Он обещает наказать виновных и призвал участников сложить оружие. Пока неясно, велись ли ночью переговоры с Пригожиным. Что примечательно, никаких имён глава государства не назвал, указывая на опасность внутренней смыты и рассказывая о параллелях с 1 Мировой. Президент обещает наказать мятежников. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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