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Если начать фантазировать, то легко можно собрать игровой компьютер даже за 500 тысяч рублей. При желании – даже дороже, но в данном случае возникает закономерный вопрос: кто за всё это будет платить? Пожалуй, есть немало людей, которые могут себе позволить игровую систему за 120 тысяч рублей, ещё больше среди наших читателей найдётся тех, кто способен осилить ПК за 80 тысяч, но бывает и так, что денег просто нет. Причины могут быть разные, но если вышло так, что вам нужен компьютер, а на руках всего 35 тысяч, то можно попытаться собрать что-то на первое время.

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Некоторые предлагают отправиться на вторичный рынок. Здесь итог зависит от нескольких факторов. Прежде всего вам должно изрядно повезти. Если вы попадёте на обычного геймера, которому просто нужна более солидная система, то всё в полном порядке. Но бывают случаи, когда вас пытаются обмануть, а в результате компьютер окажется троянским конём с массой неожиданных сюрпризов. Хорошо, если вы живёте в большом городе, ну а эксперты не рекомендуют покупать компьютер по почте. Доверять людям нужно, но лучше делать это со здоровой долей скептицизма. Ну а поскольку вариантов слишком много, а шанс попасть на мошенника высок, то мы предлагаем попытаться собрать игровой компьютер из новых комплектующих. Договоримся сразу, что никакой суперэкономии не будет, ведь нам нужна современная машина, а не развалина, которую уже завтра нужно будет выносить на свалку.

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Пожалуй, единственным разумным выходом из создавшегося положения будет использование гибридного процессора AMD. Ryzen 5 5600G подходит идеально, поскольку решает все поставленные нами задачи. Так, он имеет 6 ядер и обладает неплохим быстродействием. Полагаем, что сравнивать его с прокачанными камнями за 30 тысяч рублей всё же не стоит, но мы и не планировали. Помните, ведь мы хотим уложиться в 35 тысяч рублей, тогда как в продаже есть процессоры 45 тысяч и дороже. Ryzen 5 5600G обладает игровым характером и может похвастать интегрированной графикой, обеспечивающей вам нормальную скорость в популярных шутерах типа Контр-Страйк. Также у вас пойдут классические GTA 5, Майнкрафт, The Elder Scrolls и многие другие серии. Доступа к требовательным новинкам 2023 года у вас не будет, но в данном случае мы предлагаем вам компромисс. Игр достаточно, а в будущем, если у вас появятся лишние деньги, можно обратить внимание на дискретную видеокарту. Пока же Ryzen 5 5600G кажется нам идеальным процессором, вписывающимся в требования к игровой системе без излишеств.

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Было бы странно купить недорогой процессор и взять под него продвинутую материнскую плату с высоким разгонным потенциалом. Оставим разгон диванным оверклокерам, а сами обратим внимание на ASUS PRIME A320M-K. Это бюджетная материнская плата на чипсете А320, которая имеет всё необходимое для сборки игрового компьютера. На самом деле она способна вместить и более мощную сборку, а значит будет работать стабильно. Есть все необходимые слоты, включая М.2. Одним словом, продукт не выделяется особыми характеристиками, но стоит недорого и подходит нам по соотношению цены и заявленных характеристик.

Любители компьютерных игр часто спорят о том, сколько оперативной памяти сегодня нужно покупать. К счастью, наша сборка имеет бюджетный характер, поэтому досужие рассуждения считаем неуместными. Берём Kingston Fury Beast. Две планки по 8 Гб прекрасно впишутся в нашу систему, а экономить пару сотен рублей в данном случае считаем неверным решением. Дешевле только сомнительные китайцы, а здесь вполне солидная ОЗУ со 120-месячной гарантией.

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Чаще всего геймеры покупают твердотельные накопители производства Samsung, но раз уж мы собираем экономную систему, то почему бы не взять что-то в 2 раза дешевле. Сказано – сделано. Берём SSD от KINGSPEC. Это самый обычный китаец, хотя в последнее время компания и набирает вес на глобальном рынке. Твердотельный накопитель стоит всего 6690 рублей, но может предложить немалые 2 Тб и отличается высокой скоростью. Жизненный цикл превышает 5 лет, а мы полагаем, что этого обычному потребителю будет достаточно. Вообще, заявленный цикл перезаписи предполагает, что SSD сможет у вас работать без проблем гораздо дольше, но проверить подобные утверждения пока невозможно. Даже брендовые твердотельные накопители с их миллионами часов наработки на отказ вызывают вопросы, ну а здесь сомнения вполне оправданы. SSD позволит вам разогнать вашу систему до максимума, заставив операционную систему загружаться за считанные секунды, а игры устанавливаться за пару минут.

Изначально мы хотели предложить блок питания на 500 Вт, но неожиданно увидели в продаже DeepCool PF650. В пользу выбора последнего сыграла высокая мощность и практически полная тишина во время работы. Учтите, что даже при полной нагрузке выбранный нами блок питания будет вести себя тихо, а у нас он и подавно окажется бесшумным. У вас остаётся возможность для апгрейда, поскольку материнская плата и блок питания предполагают установку более мощной видеокарты. В конечном счёте, можно купить графический чип даже за 100 тысяч рублей, но это уже зависит от глубины вашего кошелька.

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В целом, мы взяли несколько комплектующих, которые на пару тысяч дороже самых недорогих вариантов. Если вам кажется, что нужно было сэкономить ещё 3-4 тысячи рублей, то вы вполне можете это сделать, но мы не советуем. Давайте приведём простой пример. Так, вы купили указанное выше железо, но поставили его в душный корпус. Первое время всё будет в полном порядке, но стоит только докупить видеокарту, как температура начнёт подниматься. Это плохо, а вы даже не узнаете о том, что вашему компьютеру требуется отвод горячего воздуха. Именно поэтому мы предлагаем взять такой системный блок, который немного дороже, но не только имеет нормальную внутреннюю компоновку, но и уже предлагает несколько вытяжных кулеров. Аerocool CS-107-A-BK-v2 прекрасно справляется с поставленной задачей и оснащён одним вентилятором на 120-мм на задней панели и двумя по 120-мм на передней. Приток воздуха обеспечен, а всё это стоит всего 3720 рублей.

Общая сумма сборки примерно равняется 35 тысячам рублей. Поставленная задача выполнена, а все игры, о которых мы писали выше, будут у вас работать без лишних проблем. И всё же, если вы готовы доплатить, то можно взять дискретную видеокарту здесь и сейчас. Помните о том, что это дорогое удовольствие, а сегодня мы вам советуем ничего дешевле GeForce RTX 3050 не покупать. Даже эта видеокарта тянет игры только в 1080р, а значит для 2К-монитора вам понадобится решение за 45 тысяч и дороже. GeForce RTX 3050 может побаловать вас трассировкой лучей, имеет доступ к технологии масштабирования DLSS 2.0 и в целом вполне неплохо смотрится с собранной системой. Она не требует блока питания мощнее 550 Вт и предлагает 8 Гб видеопамяти. Если вы всё же пока решили повременить, отказавшись от покупки дискретной видеокарты, то всё равно сможете запускать сотни и тысячи актуальных игр. Что говорить, если у вас будут работать популярные Мир Танков и Мир кораблей, а значит система окажется не только экономной, но и действительно игровой.