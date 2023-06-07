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Пригожин: мы придем и защитим Белгородскую область, если Минобороны не справится
Пригожин также рассказал о ситуации в Белгородской области и обещает прийти туда через несколько недель
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Многочисленные источники в западной и российской прессе уверяют, что несколько дней назад началась наступательная операция ВСУ. Первые попытки прощупать оборону армии РФ были произведены утром 4 июня на Южнодонецкого направления, после чего бои продолжились в районе Времьевского выступа. Сообщается, что в первом случае удалось сдержать натиск противника, тогда как во втором было совершено тактическое отступление. Оба участка остаются горячими, а уже на утро 6 июня появилась информация о попытке очередного прорыва, во время которой использовалась техника НАТО. Ожидаемо, украинские войска попробовали совершить быстрый бросок при помощи колёсных французских танков AMX-10, ну а в качестве ударной силы задействовались немецкие Leopard 2. В прессе есть кадры, на которых можно рассмотреть поражённую технику ВСУ, ну а военкоры уверяют, что на фото изображены те самые танки прорыва. Насколько всё это соответствует действительность сказать сложно, поскольку реальных фотографий нет, а значит домыслы и различные теории не исключены. Вчера масла в огонь подлил Пригожин, который рассказал о том, что один из роликов, выложенных в сеть Министерством обороны РФ, вызывает большие сомнения.

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Так, на видео можно рассмотреть скопление техники, которую оператор ПТУР считает украинскими танками. Он выбирает цель, а после наносит удар. По мнению Пригожина, в качестве цели была выбрана сельскохозяйственная техника. Комбайны явно не представляли никакой угрозы, а несоответствия с официальной позицией можно увидеть невооружённым взглядом. Так, техника расположена неестественным образом навстречу друг другу. Основатель ЧВК «Вагнер» назвал такой тактический манёвр крайне странным, а также обратил внимание на тот факт, что пушки у танков загнуты вниз. Расстояние до техники не позволяет точно увидеть все подробности, но даже силуэт вызывает вопросы. В результате можно предположить, что перед нами действительно оставленная сельскохозяйственная техника, которая была брошена владельцем, либо специально доставлена для сбора зерновых. Ответов на все вопросы нет, но здравый смысл позволяет прийти к выводу, что российские бойцы ударили при помощи противотанковой управляемой ракеты по скоплению комбайнов на одном из полей Донецкой области.

Отправляем вас изучать подробности на видео, а также отметим, что существуют сомнения относительно официальных данных, которые ежедневно озвучивает Министерство обороны РФ. Так, ранее было сказано, что только 5 июня украинская армия по время штурма укрепрайона на Южнодонецком направлении потеряла до 1500 человек. Пригожин отмечает, что такое количество живой силы представляет собой целую армию, поскольку обычно сопровождается танками, артиллерией и действует при поддержке авиации. Для поражения всего этого потребовалось бы значительно больше времени, а значит подобные данные нуждаются в тщательной проверке. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», сегодня нужно сделать всё возможное для решения проблемы приграничных населённых пунктов на территории России.

В некоторых из них до сих пор могут находиться украинские войска, а мирные жители вынуждены бежать, поскольку являются заложниками ситуации. Пригожин продемонстрировал целую кипу писем от людей, рассказывающих о безысходной ситуации. Пригожин напомнил, что год назад предлагал губернатору Белгородской области на безвозмездной основе усилить оборону приграничных участков за счёт обучения местных жителей. Тогда был получен отказ, а в результате власти решили обойтись без услуг ЧВК «Вагнер». Сегодня, когда положение стало критичным, Пригожин советует принимать незамедлительные меры. Времени на обучение уже нет, поскольку обычно по ускоренному графику бойцов тренируют 3 месяца. Пригожин отметил, что намерен оставить бойцов ЧВК «Вагнер» на отдыхе ещё несколько недель, после этого придёт и решит проблемы в приграничных районах Белгородской области. Именно там, по его мнению, может быть проведена попытка отвлечения армии РФ с целью прорыва на других направлениях. 

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